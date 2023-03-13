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  •   Bitcoin 24.000 Dolar Oldu! Bitcoin Düşecek Mi? Balinalar Ne Yapmaya Çalışıyor? İşte Bitcoin’de Son Durum!

Bitcoin 24.000 Dolar Oldu! Bitcoin Düşecek Mi? Balinalar Ne Yapmaya Çalışıyor? İşte Bitcoin’de Son Durum!

Bitcoin fiyatı dün gece başlayan yükselişini sürdürdü ve 24.000 dolar seviyesinin üzerine çıktı. Bunu fırsat bilen balinalar ise harekete geçti.
23:40
13 Mart 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Büyük bir Bitcoin fiyat yükselişinin ortasında, kripto balinaları büyük varlıklar tuttukları cüzdanlarını harekete geçmiş gibi görünüyor. Silicon Valley Bank ve Signature Bank’ın başarısızlığı Pazartesi günü ABD bankacılık hisselerinde bir çöküşe yol açarken, kripto piyasası fiyat yükselişi trader’lar için hoş bir hareket olarak geldi.

Evdeki Hesap Çarşıya Uymuyor

ABD Başkanı son konuşmasıyla ABD bankacılık sistemine güven aşılamaya çalışırken bile banka hisseleri değer kaybetti. Bu, ABD’li düzenleyicilerin bir dizi acil durum önlemiyle devreye girmesine rağmen gerçekleşti.

İlginç bir şekilde, hem Signature Bank hem de Silicon Valley Bank, kripto ekosistemiyle yakından ilgilenen birçok risk sermayesi şirketi için tercih edilen bankacılık ortaklarıydı. Aslında, Circle’ın stablecoin’i olan USDC’nin 1 ABD Doları değerine olan sabitlenmesini kaybettiği için Silicon Valley Bank’ın çöküşünden büyük ölçüde etkilendi.

Bitcoin Balinaları Büyük Varlık Transferleri Yapıyor

Pazar günü Yellen’ın yaptığı açıklamayla birlikte Bitcoin fiyatında gözle görülür bir artış yaşanmaya başladı. Tüm pazartesi gününü kapsayan bu yükseliş piyasayı hareketlendirdi ve fiyatı 24.000 dolar seviyesinin üzerine taşıdı.

Son olarak, BTC fiyatı 24.000 dolar seviyesinin hemen üzerinde işlem gördüğü için Bitcoin balinaları muhtemelen mevcut durumdan en iyi şekilde yararlanmak istiyor. Whale Alert’e göre, bilinmeyen cüzdanlardan kripto borsası Binance’e iki işlemde yaklaşık 6.000 BTC aktarıldı. Transferlerden biri 999 BTC içerirken, bunu hemen ardından farklı bir cüzdan adresinden 4.999 BTC’lik devasa bir hareket izledi.

Yine böyle bir başka işlemde, Binance’e 11.125 Bitcoin kadar transfer edildi. Balina transferleriyle ilgili olup olmadığı kesin olmamakla birlikte, Bitcoin fiyatı hemen ilk düzeltme işaretlerini gösteriyor gibi görünüyor.

Daha önce, Metropolitan Bank, Regions Financial Corporation, East West Bancorp ve Western Alliance Bancorporation hisseleri gibi bankaların hisseleri, piyasadaki yüksek dalgalanmanın ortasında ticaret için durduruldu.

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