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Kripto para piyasaları 2021 yılı sonundaki NFT coşkusuyla yeni yatırımcılara ulaşmıştı. Ancak rüzgar kesiliyor. Birkaç dakika önce Meta kötü haberi verdi. Teknoloji şirketlerinin yaşadığı mali kayıplar onları hızlı kazanç getirebilecek projelere yönlendiriyor.

Meta NFT Desteği

Meta (eski adıyla Facebook) içerik oluştucularını ve işletmeleri desteklemenin başka yollarına odaklanmak için NFT’ler için sunduğu özellikleri bir süreliğine rafa kaldıracaklarını duyurdu. Birçok blockchain ile anlaşma yapan ve destek getiren şirket özellikle FLOW gibi ağların ciddi fiyatlamalar yapmasını sağlamıştı. Meta yöneticisi Stephane Kasriel biraz önce Twitter hesabı üzerinden kötü haberi verdi.

“Şirket genelinde, odağımızı artırmak için nelere öncelik verdiğimize yakından bakıyoruz. İçerik oluşturucuları, insanları ve işletmeleri desteklemenin diğer yollarına odaklanmak için dijital koleksiyon ürünlerini (NFT‘ler) şimdilik sonlandırıyoruz. Öncelikle, bu yolculukta bize katılan ve dinamik bir alanda harika işler çıkaran ortaklarımıza çok teşekkür ederiz. Kurduğumuz ilişkilerden gurur duyuyoruz. Ve çalışmalarını güçlendirmek için Instagram ve Facebook’u kullanmaya devam eden birçok NFT yaratıcısını desteklemeyi dört gözle bekliyoruz. Hem bugün hem de metaverse’de uygulamalarımızdaki yaratıcıları, insanları ve işletmeleri desteklemek için oluşturmaya devam ettiğimiz ürünlere uygulayabileceğimiz bir ton şey öğrendik. Açık konuşayım: içerik oluşturucuların ve işletmelerin hayranlarıyla bağlantı kurmaları ve para kazanmaları için fırsatlar yaratmak önceliğimiz olmaya devam ediyor ve Reels için mesajlaşma ve para kazanma fırsatları gibi geniş ölçekte etki yaratabileceğimiz alanlara odaklanacağız. Ve insanların ve işletmelerin gelecekte ihtiyaç duyacağı fintech araçlarına yatırım yapmaya devam edeceğiz. Meta Pay ile ödemeleri kolaylaştırıyor, ödeme ve ödeme işlemlerini kolaylaştırıyor ve Meta genelinde mesajlaşma ödemelerine yatırım yapıyoruz.”

Kripto Paralar İçin Kötü Haber

Her gün birçok ülkenin nüfusundan daha kalabalık kitleler Instagram, Facebook gibi uygulamalarda zaman geçiriyor. Kripto paraların ve blockchain tabanlı ürünlerin bu platformda boy göstermesi kriptonun küresel ölçekte benimsenmesini hızlandıracak önemli bir katalizördü. Ancak Meta şimdilik NFT’lere zaman ayırmanın onlara kazanç getirmeyeceğini düşünüyor. Bu durum Flow gibi Instagram entegrasyon duyurusuyla ciddi prim yapmış altcoinlerin bir kısmını olumsuz etkileyebilir.

Milyarlarca kullanıcıya hizmet veren Meta attığı bu adımla birlikte NFT coşkusunun son ayı piyasasıyla önemli ölçüde söndüğünü de resmen ilan etmiş oldu. Önümüzdeki dönemde NFT yatırımcılarını (eğer kripto rallisi devam etmezse) bu kararın ardından zor günler bekleyebilir. Başka şirketlerin de NFT projelerini bu kararın ardından askıya alması bu alandaki ilgiyi daha da azaltacaktır.