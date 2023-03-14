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  •   Kripto Paralarda Yükseliş İşaretleri! Bitcoin (BTC) Rallisini Sürdürecek Mi?

Kripto Paralarda Yükseliş İşaretleri! Bitcoin (BTC) Rallisini Sürdürecek Mi?

Piyasalarda üst üste yaşanan düşüşlerin ardından Bitcoin'de (BTC) ve genel piyasadaki yükselişler devam edecek mi? İşte yükseliş işaretleri!
00:25
14 Mart 2023
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH), Pazartesi günü 22.000 dolar seviyesini geri kazanmayı başardı. Yaşanan yükselişin kripto para piyasasında bir miktar istikrar sağlandığının işareti olabilir.

Kripto Paralarda Yükseliş!

Lider kripto para birimi olan Bitcoin, Ocak ayından bu yana en düşük seviyesine geriledikten sonra 22.000 doları aştı ve gün içinde %10’luk bir değer artışı yaşadı. Ethereum da benzer bir yol izledi ve yazı kaleme alındığında 1.600 doların üzerinde işlem görüyor. Ancak bu olumlu gelişme, esas olarak hükümetin Silicon Valley Bank’a ilişkin haberlerden kaynaklandığı belirtiliyor.

Bununla birlikte ABD dolarının değer kaybetmesi de piyasa duyarlılığındaki iyileşmeyi destekledi. Şubat işgücü verilerinin ücret artışında yavaşlama gösterdiğini ve bunun da enflasyonist baskılarda düşüşe işaret ettiğini hatırlamakta fayda var. Dolayısıyla Merkez Bankası faiz artışlarını yakından takip edebilir ve ABD dolarına olan talep azalabilir. Hafta sonu, küresel kripto para piyasası toparlandı ve keskin bir düşüşün ardından 1.02 trilyon dolara ulaştı. Hükümetin Silicon Valley Bank’taki tüm mevduat sahiplerinin parasını korumaya yönelik son duyurusu, tüm kripto para pazarını olumlu yönde etkileyen önemli bir faktör olarak kabul edildi.

Pazartesi günü, dünyanın en eski ve en değerli kripto para birimi olan Bitcoin, 22.000 dolar aralığında sabit kaldı. Kripto para piyasası değerinin yakın zamanda toparlanması ve BTC ile diğer altcoinlerin değerindeki artış, endüstrinin dayanıklılığını gösterebilir. Piyasanın geleceği, düzenlemelerin netliğine ve istikrarına bağlı olabilir. Net düzenlemelerin ve gözetimin olmaması, sektörün büyümesini ve benimsenmesini engelleyebilecek belirsizliklere ve risklere yol açabilir.

Bu nedenle, kripto para endüstrisi, piyasanın güvenliğini ve istikrarını garanti edebilecek bir çerçeve oluşturmak için düzenleyicilerle işbirliği yapmalı. Oluşacak çerçeve, yatırımcı koruması, piyasa manipülasyonu, kara para aklama ve siber güvenlik gibi endişeleri ele almalıdır. Net düzenlemeler ve gözetim uygulayarak sektör daha fazla yatırımcı ve işletmeyi çekerek inovasyonu ve büyümeyi sağlayabilir.

Bitcoin Fiyat Analizi!

Bitcoin, 23.150 dolarlık direnç seviyesini geçti. Belirtilen seviyenin altına düşseydi, satış baskısını tetikleyebilir ve 21.750 dolar veya 19.200 dolar seviyesine doğru daha fazla düşüşe yol açabilirdi. Ayrıca Bitcoin için ilk engel 25.200 dolar direnç seviyesi. Kripto para birimi bu seviyenin üzerine çıkarsa, satın alma baskısını tetikleyebilir ve fiyatını 25,50 dolar seviyesine doğru itebilir. Ayrıca yükseliş ivmesi devam ederse, Bitcoin’in 25.150 dolara kadar çıkabileceği belirtildi.

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