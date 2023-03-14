Amerika için önemli bir isim Signature Bank olayı sonrasında yorum yapmaktan geri durmadı ve bazı çevreleri hedef göstermekten çekinmedi.

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Eski kongre üyesi ve Dodd-Frank Yasasının arkasındaki isim Barney Frank, Signature Bank’ın kısmen dijital varlık endüstrisine saldırmak için kapatıldığını söyledi. Signature Bank yönetim kurulu üyesi olan eski milletvekili, Pazartesi günü CNBC’ye verdiği röportajda, düzenleyicilerin kripto karşıtı bir mesaj göndermek için bankayı hedef aldığını söyledi.

Geçtiğimiz Günlerde Neler Olmuştu?

Bloomberg’in haberine göre, New York düzenleyicileri Pazar günü sistem riskini gerekçe göstererek kripto dostu Signature Bank’ı aniden kapatma kararı aldı. Bu, ABD tarihindeki üçüncü en büyük banka başarısızlığı oldu. Düzenleyiciler bankanın kapatılması için henüz başka bir gerekçe sunmadılar.

Bu hamle, bir dizi kripto şirketinin maruz kaldığı Silikon Vadisi Bankası’nın günler önce 42 milyar dolarlık bir bank run yaşadıktan sonra hareketlenmesinin atmasının ardından geldi. Aynı hafta kripto dostu Silvergate de faaliyetlerini sonlandırdığını açıkladı.

CNBC’ye verdiği röportajda Frank şunları söyledi:

Bence yaşananların bir kısmı, düzenleyicilerin çok güçlü bir kripto karşıtı mesaj göndermek istemelerindendi. Bankanın kripto endüstrisi için hedef gösterme olduğunu da sözlerine ekledi.

Signature Bank kripto şirketlerine kredi verdi. Amerika’nın en büyük dijital varlık borsası Coinbase Cuma günü yaptığı açıklamada, Signature Bank ile yaklaşık 240 milyon dolarlık bir kurumsal nakit bakiyesine sahip olduğunu söyledi. Stablecoin ihraççısı ve kripto aracılık firması Paxos, Signature Bank’ta 250 milyon dolar tuttuğunu kabul etti.

Signature Bank’ın kapatılması, ana akım kripto şirketlerinin bir kez daha geleneksel finans sisteminin dışında kalması anlamına geliyor ki bu da özellikle kripto borsalarının, müşterilerinin Bitcoin gibi varlıkları satın alabilmeleri ve ABD dolarına çevirebilmeleri için ihtiyaç duydukları bir şey.

Frank Daha Önce Ne Yapmıştı?

Frank, 2007-2008 mali krizinin ardından bir başka küresel çöküşü önlemek için ABD bankacılık düzenlemelerini elden geçiren Dodd-Frank Yasası’nın arkasındaki isimlerden biriydi.

Biden Yönetimi, mevduat sahiplerini korumaya yönelik hamlenin (sistemik risk istisnası olarak bilinir) bir kurtarma olmadığı ve vergi mükellefinin herhangi bir yüke maruz kalmayacağı konusunda ısrar etti. Ancak bu müdahale başkaları tarafından da bu şekilde nitelendirildi; örneğin The Wall Street Journal bu müdahaleyi bugün bankacılık sisteminin fiilen kurtarılması olarak nitelendirdi.