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  •   Son DAKİKA! ABD Adalet Bakanlığından Altcoin Soruşturması! Olay Büyüyor!

Son DAKİKA! ABD Adalet Bakanlığından Altcoin Soruşturması! Olay Büyüyor!

Do Kwon kripto endüstrisinin başına bir çorap ördü ve 1 yıla yakın süre geçmesine rağmen yatırımcıların üstünde şimşekler çakıyor.
00:45
14 Mart 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para piyasalarında gündem yoğun ve soluksuz haber akışı devam ediyor. Son gelişme yine Amerika’dan geldi. Kripto piyasalarını kıskaca alan ABD’li yetkililer sektördeki kötü oyunculara otopsi yapmaya bile başladı. Tüm bunlar önümüzdeki 12 ay içinde şekillenmesi beklenen kripto regülasyonlarına zemin hazırlayacak.

ABD Kripto Para Soruşturması

Wall Street Journal konuya aşina kişilere dayandırdığı haberinde Adalet Bakanlığı’nın geçen yıl TerraUSD stablecoin’in çöküşünü soruşturduğunu ve Güney Koreli kripto girişimcisi Do Kwon üzerindeki baskıya ABD’nin cezai suçlama riskini de eklediğini yazdı. Federal Soruşturma Bürosu ve New York Güney Bölgesi, geçtiğimiz haftalarda Kwon’un şirketi Terraform Labs Pte. Ltd. şirketinin eski ekip üyelerini son haftalarda sorguladığını ve diğerleriyle de görüşmek istediğini söyledi. FBI ve SDNY, Adalet Bakanlığı’nın birer parçasıdır ve SDNY genellikle mali suçlarla ilgili yüksek profilli kovuşturmalarda başı çekmektedir.

Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu geçtiğimiz ay Kwon ve Singapur merkezli Terraform Labs aleyhine Manhattan federal mahkemesinde bir dolandırıcılık davası açtı. Davada Kwon ve firma, yatırımcıları 1 dolar fiyatını korumak için tasarlanmış bir stablecoin olan TerraUSD’nin riskleri konusunda yanıltmakla suçlandı.

Bloomberg kaynaklarına göre Jane Street ve kripto şirketi Jump da soruşturmayla karşı karşıya.

Kripto Paralar Kuşatıldı

Regülasyonlar öncesinde kısıtlayıcı politikalara zemin hazırlamak için yapılabilecek en iyi şey kripto dolandırıcılarının peşine düşmektir. ABD’li yetkililer de tam olarak bunu yapıyor. Kwon’un piyasaya sürdüğü algoritmik stablecoin 40 milyar dolardan fazla yatırımcı varlığının buharlaşmasına neden oldu. Dolaylı etkileri ise kripto paraların kümülatif değeri üzerinde yüz milyarlarca dolardı. Hatta FTX, Genesis, 3AC, Voyager ve diğerlerinin iflas süreçlerinde de tetikleyici rolünü hesaba katarsak 2022 yılının en büyük yıkımı LUNA çöküşüydü.

Kwon geçen yıl ortadan kaybolana kadar Singapur’da bulunuyordu. Güney Koreli savcılara göre Kwon Eylül ayında Singapur’dan ayrılarak Dubai’ye ve oradan da Sırbistan’a gitti. Seul Güney Bölgesi Savcılık Ofisi sözcüsü, Güney Koreli kolluk kuvvetlerinden yetkililerin bu yılın başlarında Balkan ülkesiyle iş birliği için Sırbistan’ı ziyaret ettiğini söyledi. Sözcü, Güney Kore soruşturmasının durumu hakkında daha fazla yorum yapmaktan kaçındı. Şubat ayından bu yana Kwon sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım da yapmıyor. Şimdi Jump ve Jane Street’in olaya dahil edilmesiyle kripto paralar için daha büyük bir baskı görebiliriz.

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