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Dikkat! Popüler Altcoinin Kurucusundan Bankalar Adına Şok İddia!

Önde gelen kripto para projelerinden birinin kurucusu bankalar ile yaşanan krizin içerisinde çarpıcı bir iddiada bulundu!
01:05
14 Mart 2023
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

Uniswap’in (UNI) kurucusu Hayden Adams, merkezi olmayan finans (DeFi) protokollerine kıyasla bankaların “büyük dolandırıcılık” olduğunu iddia etti.

UNI Kurucusundan Çarpıcı İddia!

Geçtiğimiz günlerde paylaştığı bir tweet’te Hayden Adams, bankaların düşük teminat gereksinimini eleştirdi ve onların da gelirlerinin yalnızca “küçük bir yüzdesini” mevduat sahiplerine ödediklerini ekledi. Ticari bankalar düzenlemeye tabi kuruluşlardır. Amerika Birleşik Devletleri’nde, lisanslarına bağlı olarak eyalet veya federal yasalara uyabilirler. Ancak kısmi rezerv sistemi göz önüne alındığında, bankaların kullanıcı mevduatının belirli bir yüzdesini teminat olarak tutması gerekir.

Buna göre, bir banka hücumu durumunda, mevduatların daha uzun süre beklemesi gerekebilir, bu da müşterilerin para çekme oranındaki bir artışın finans kuruluşunun likiditesini boşaltmasına neden olabilir. %10 teminat gerekliliği, toplam mevduatın yalnızca küçük bir yüzdesinin çekilebilir olduğu anlamına gelir. Tam bu kısımda Hayden Adams, bu sistemin kusurlu olduğuna inanıyor. Kripto paralarda ve DeFi’de mekanizma farklı bir şekilde ilerliyor.

Bu kısmi rezerv sisteminde bankalar mevduatın kalan %90’ını daha yüksek faiz oranlarıyla kredilendirmekte. Ancak tasarruf hesabı sahiplerine dağıtılan getiri daha düşük. Bu, bankalar için büyük miktarda sermayeye sahip olmaları gerekmediği ve aynı zamanda düzenlemeye açık oldukları için avantajlı olsa da, bankaların başarısız olması durumunda son kullanıcı, mevduat sahibi rahatsız olur.

“Büyük Bir Dolandırıcılık!”

Geçtiğimiz hafta içerisinde Silicon Valley Bank (SVB) gönüllü tasfiye yaşadı ve California düzenleyicilerinin Federal Mevduat Sigorta Şirketi (FDIC) kayyumluğuna alındı. Fiyat destekli stablecoin’in (USDC) ihraççısı Circle da dahil olmak üzere birçok kullanıcı ve işletme, hafta fonlara erişemedi. Hayden Adams’a göre bu sınırlama ve bankaların kırılganlığı, küresel finansal sistemin en temel katmanını “büyük bir dolandırıcılık” haline getiriyor. Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri Federal Rezerv’in o zamandan beri bankayı değil, yalnızca mevduat sahiplerini kurtaracağını belirtti.

DeFi protokolleri özer ve akıllı sözleşmeler tarafından yönlendirilir. Uniswap gibi platformlar, takas işlemlerini kolaylaştıran Ethereum da dahil olmak üzere çeşitli blok zincirlerinde haftanın her günü çalışır. Uniswap, yıllar içinde dünyanın en büyük merkezi olmayan borsalarından biri olarak ortaya çıktı. USDC’nin sabitlenmesi sırasında Uniswap, 11.41 milyar dolara ulaşan en yüksek günlük işlem hacmini bildirdi. DeFiLlama’nın verilerine göre, 13 Mart’ta tarihi itibarıyla Uniswap’in toplam kilitli değeri (TVL) 3,56 milyar dolar.

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