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Lider kripto para birimi olan Bitcoin (BTC), Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası açıklamaları sonrasında yatırımcılar tarafından psikolojik seviye olan 20.000 doların altına gerilemesiyle yeniden yükselişe geçmişti. Yükseliş ivmesi kripto para birimini 26.000 dolar seviyelerine kadar taşıdı. Ancak son gelişmelerin ardından Bitcoin kısa süreliğine, 25.000 doların altına düştü. Düşüşün sebebi ne?

Bitcoin’de Düşüş!

Bitcoin uzun süredir etkili olan düşüş ivmesinin etkisiyle geçtiğimiz günlerde 19.500 dolar seviyesine kadar geriledi. Ancak Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşanan banka krizini fırsata çevirerek 27 Ekim 2019 tarihinden itibaren en iyi üç günlük fiyat artışı periyodunu yakalamıştı. Piyasa değerine göre en üst sırada yer alan kripto para birimi, fiyat artışı performansıyla yatırımcıların ilgisini etkili bir şekilde üzerine toplayarak 26.000 dolar seviyesini aştı. Kripto para analistlerine göre, Bitcoin’de önemli bir destek olarak görülen 25.300 dolar seviyesi dakikalar önce kırılarak yazı kaleme alındığında 24.575 dolara kadar düştü.

Bununla birlikte uzmanlar kripto para birimindeki düşüşünde Rusya uçağına ve Amerika Birleşik Devletleri’ne ait olduğu bildirilen SİHA’nın kazara çarpmasının önemli bir rol oynadığını belirtti. ABD Senatosu Çoğunluk Lideri Chuck Schumer konu hakkındaki açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

Rusya’nın Karadeniz’deki hava aracı olayı, Putin ve çevresindeki bir başka pervasız saldırıdır.

Kripto para biriminin önümüzdeki günlerde fiyat hareketi adına kritik destek olarak görülen 25.300 doların üzerindeki kapanış oldukça önemliydi. Desteğin aşağı yönlü kırılmasının ardından üst üste gelen büyük çaplı satışlar BTC’de ciddi bir düşüşü tetikledi.

BTC Verileri!

Öte yandan veri analitik firması olan CoinShares raporlarında, Short-Bitcoin ürünlerine birkaç haftalık kesintisiz girişin ardından, geçen hafta toplam 1,2 milyon dolarlık çıkış görüldü. CoinShares, yılbaşından bugüne kadar kısa vadeli Bitcoin’in “49 milyon ABD doları ile en büyük girişe sahip yatırım ürünü olduğunu” belirtmişti.

Geçtiğimiz hafta içerisinde kripto para birimlerinden içeren yatırım ürünleri pazarından çıkarılan 255 milyon dolardan en yüksek çıkışları Bitcoin kaydetmişti. Açıklanan raporlara göre piyasaların amiral gemisi Bitcoin, geçen hafta ekosistemden tasfiye edilen tüm kripto paraların %95’ini temsil eden toplam 244 milyon dolarlık çıkış kaydetti.