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Bu Altcoin Beklenen Güncellemeyle Yakaladığı Artış İvmesini Sürdürecek Mi?

Popüler kripto para projesinde piyasaya sürülmesi beklenen bir güncelleme fiyat artışını hızlandırdı! Token'daki artış devam edecek mi?
21:40
14 Mart 2023
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

Son dönemlerde kripto para yatırımcılarının oldukça ilgisini toplayan Filecoin’ın (FIL) fiyatı yakın zaman içerisinde önemli bir direnç seviyesini aşarak süreçteki artış hızını artırabilir.

FIL Fiyat Hareketi!

FIL, merkezi olmayan depolama hizmetleri sunan Filecoin ağının yerel token’ı. FIL fiyatı, tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 237,73 dolara ulaştığı Mart 2021’den bu yana uzun vadeli alçalan direnç çizgisinin altına düştü. Aşağı yönlü hareket, Aralık 2022’de 2,37 dolara kadar gerilemesine neden oldu. Daha sonra, fiyat hala devam eden bir yükseliş tersine dönmeye başladı.

FIL fiyatı direnç çizgisi tarafından reddedilirken, hala 5,55 dolarlık yatay destek alanının üzerinde işlem görüyor. Direnç çizgisinden çıkması veya destek bölgesinin altına düşmesi, gelecekteki trendin yönünü belirleyebilir. Olası bir kırılma, 25 dolara doğru bir artışa yol açarken, bir düşüş senaryosu muhtemelen 2 dolara doğru bir gerilemeye yol açabilir.

Haftalık göreceli güç endeksi (RSI), yükseliş sapması oluşturduğu ve neredeyse 50’nin üzerinde olduğu için fiyat artışına işaret ettiği belirtiliyor. Sonuç olarak, alçalan direnç çizgisinden bir kırılma olasılığı daha yüksek olduğu öne sürüldü. Ayrıca uzmanlara göre, günlük zaman dilimindeki teknik analiz yükseliş eğilimi gösteriyor ancak henüz yükselişin tersine döndüğünü doğrulamadı. Kripto para biriminin fiyatı, 17 Şubat tarihinde beş dalgalık bir yükseliş hareketini tamamladı ve ardından düşmeye başladı. 11 Mart’ta ve ertesi gün bir sıçrama başlattı.

Filecoin Tahmini!

Fiyat artışı 5.11 dolarlık yatay alanı destek olarak onayladı. Alan, 0,618 Fib düzeltme destek seviyesi ile çakıştığı belirtiliyor. Kripto para biriminin fiyatı bunun üzerinde işlem gördüğü sürece eğilim yükseliş olarak kabul edilebilir. Ancak günlük RSI henüz 50’nin üzerine çıkmadı. Bu nedenle, 5,11 doların altındaki bir kırılma, 3 dolara doğru keskin bir düşüşü tetikleyebilir.

Altı saatlik grafik Filecoin fiyatının azalan bir paralel kanaldan çıktığını gösterebilir. Bu tür kanallar genellikle düzeltmeler içerdiğinden, kırılma yeni bir yukarı hareketin başlangıcı olabilir. Ana direnç alanı, yatay bir seviye ve 0,5 Fib geri çekilme direnci tarafından oluşturulan 7,10 dolar seviyeleri. Buradan bir kırılma aynı zamanda FIL fiyatının uzun vadeli alçalan direnç çizgisinden çıktığı anlamına gelebileceğinden, uzun vadeli eğilimin yükseliş olduğunu teyit edebilir. Sonuç olarak en olası FIL fiyat tahmini, 7,10 dolar civarındaki uzun ve kısa vadeli direncin üzerinde bir kırılma olarak ön görülüyor. Bu gerçekleşirse, artış oranını 25 dolara doğru hızlandırabilir. Ancak başka bir ret, 3 dolara doğru bir düşüşe yol açabilir.

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