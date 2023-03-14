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  •   Binance Borsasından 2 Altcoin Delist Edilecek! Sebepleri Belli!

Binance Borsasından 2 Altcoin Delist Edilecek! Sebepleri Belli!

2 altcoinin yatırımcıları Binance cephesinden gelen haberle yıkıldı. Peki ama neden?
21:20
14 Mart 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Popüler altcoinler her zaman popüler kalmıyor ve attıkları adımlara bağlı olarak bazı borsalardan dışlanabiliyorlar. Özellikle ABD vatandaşlarına hizmet veren borsalar çok daha hızlı delist kararları alabiliyor. SEC veya diğer düzenleyicilerle karşı karşıya gelmek istemeyen borsaların bu tarz hızlı aksiyonlar almaları gayet normal. Peki Binance ABD son kararını neye dayanarak aldı? Hangi altcoinler delist edilecek?

Binance Delist Duyurusu

Kripto para borsası Binance’ın ABD kolu Binance US Helium (HNT) ve JasmyCoin (JASMY) tokenlerini platformundan kaldırmaya karar verdi. Söz konusu tokenlere 21 Mart’tan itibaren Binance US üzerinden erişilemez olacak. Platform, bu kararı mevcut tüm varlıkların kapsamlı bir değerlendirmesinin ardından aldığını iddia etti. Son yapılan açıklamada kararı mevcut varlıkların derinlemesine incelenmesinin ardından aldığını söyledi. Buna göre, söz konusu tokenler 21 Mart’tan itibaren platformda mevcut olmayacak.

HNT Coin’in delist edilmesindeki gerekçe Helium’un Solana’ya geçişine dayanıyor gibi görünüyor. Kısa bir süre sonra, Helium Vakfı, son karardan duydukları büyük hayal kırıklığına rağmen, borsa ile iletişim kurmaya devam edeceklerini belirtmişti.

Helium ve JasmyCoin (JASMY)

Binance geçtiğimiz yıl HNT için bazı işlem çiftlerini de global borsadan kaldırmıştı. O dönemde Helium Foundation COO’su Scott Sigel, Binance’in kararını şiddetle protesto etmişti. Forbes’a yaptığı açıklamada “HNT’nin bütünlüğünde hiçbir değişiklik olmadı ve borsanın belirlediği tüm standartları karşılamaya devam ediyor… HNT’yi desteklemeye devam eden düzinelerce başka borsa var” demişti. Diğer taraftan JasmyCoin (JASMY) ve HNT Coin hali hazırda Binance global borsasında işlem görmeye devam ediyor.

Binance US tarafından alınan karar ABD vatandaşlarının korunması için düzenleyicilerden gelmiş bir talebin sonucu da olabilir. Örneğin Coinbase borsası şu an Ripple (XRP) ile işlem yapılmasına izin vermiyor. Bunun sebebi devam eden kayıtsız menkul kıymet davasıdır. Diğer bir gerekçe ise iki altcoinde potansiyel fiyat çöküşü veya yüksek volatilite endişesi olabilir. ABD’li yetkililer daha fazla vatandaşın para kaybetmemesi için ülkede hizmet veren borsaların ensesinde adeta boza pişiriyor.

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