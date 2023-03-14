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Kıdemli Analist Konuştu: “Bitcoin’de (BTC) Bu Durum Kalıcı Olmayabilir!”

Piyasaların tanınan isimlerinden biri olan kripto para analisti yatırımcıları uyararak Bitcoin'in (BTC) bu konuda kalıcı olmayacağına dikkat çekti!
21:00
14 Mart 2023
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bitcoin (BTC) fiyat endeksine göre, 2023 yılı içerisinde kripto para birimi 16.000 ila 17.000 dolar arasında işlem görmeye başladı. Ancak Ocak ayının sonuna doğru 24.000 dolar seviyesine ulaştı ardından Şubat ayında 25.000 doları aştı. Bitcoin’deki fiyat artışı kalıcı olacak mı? Uzmanların görüşü ne?

Bitcoin’e Yatırımcı İlgisi!

Lider kripto para birimi olan Bitcoin Mart ayı içerisinde 20.000 doların altına düştü. Ancak son yakaladığı yükseliş ivmesi ile 26.000 doları geçti. Kripto para biriminin fiyat hareketini ele alan Zoran Kole takma adıyla bilinen kıdemli analist açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

Binance’in BUSD’lerini kullanarak çok fazla Bitcoin satın aldığına dair söylentiler var.

Binance USD (BUSD), Binance markası altında, ancak Paxos Trust Company tarafından çıkarılan bir stablecoin ve Şubat ayında düzenleyici belirsizlikle karşı karşıya kaldı. Binance CEO’su Changpeng Zhao, Paxos’un BUSD’nin tamamına sahip olduğunu ve onu denetlediğini iddia etti. Ancak Kole, 2023’teki fiyat hareketinin uzun süreli fiyat baskısının ve insanların 2022 yılı içerisindeki kayıplarını geri alma arzusunun sonucu olabileceğini düşünüyor. Analist konu hakkındaki açıklamalarında şunları söyledi:

Daha basit bir şekilde ifade etmek gerekirse, 2023’te, fiyatların yılın başından bu yana artmasının bir nevi nedeninin tek bir ticarette geri kazanmanın cazibesi olduğunu düşünüyorum.

“BTC’de Yükseliş Kalıcı Değil!”

Ancak Kole, mantığın tüm yıl boyunca oyunda kalmayacağını vurgulayarak şunların altını çizdi:

Birçok menzile bağlı davranışın gerçekleşmesini bekliyorum. Yani, 15.000 dolar, 16.000 dolar, 17.000 dolar satın alabilen tüm alıcılar muhtemelen 20.000 doların üstünde ve 30.000 doların altında bir yere dağıtım yapmaya çalışacaklar. Bu yüzden, yılsonuna kadar epey bir düşüş göreceğimizi düşünüyorum.

Kole ayrıca konuşması sırasında, BTC’nin gelecekteki döngüleri hakkındaki düşüncelerini vermek de dahil olmak üzere birkaç başka soruyu da yanıtladı.

Yazı kaleme alındığında Bitcoin 25.732 dolar seviyesinden işlem görüyor.

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