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Yanlış Duymadınız Tam Tamına 50 Milyar Adet Coin Yandı! Altcoin’de Artık Herkes Birbiriyle Yarışıyor!

Kripto paraların fiyatlarının artması adına yatırımcıları ve yaratıcıları farklı yollara başvurabiliyor. Bunlardan bir tanesi ise yakım mekanizması.
20:40
14 Mart 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Terra Luna Classic‘in toplam yakımı, haftalık olarak büyük yakım gerçekleştiren bir projenin yakım adresine 106 milyondan fazla LUNC göndermesiyle yaklaşık 50 milyara ulaştı. Mart ayının ilk haftasında Binance tarafından yakılan 8,85 milyar token ile desteklenen 9 milyar LUNC’un ardından topluluk geçen hafta 547 milyonun üzerinde LUNC token’ı yaktı.

Şirketten Yatırımcılara Büyük Destek!

Cremation Coin 14 Mart’ta tek bir işlemde 106 milyondan fazla Terra Luna Classic (LUNC) tokenı yaktığını açıkladı. Aralık ayından bu yana en yüksek yakımı gerçekleştiren proje, dolaşımdaki arzı azaltmak için LUNC yakma kampanyasına katıldığından bu yana toplamda yaklaşık 200 milyon LUNC yaktı.

İşlem ayrıntıları incelendiğinde ise 14 Mart günü saat 8:16’da yakım adresine 106.101.562 LUNC token gönderildiği ortaya çıkıyor. İşlem ücreti 212.210 adet LUNC oldu. Cremation Coin, her hafta işlem hacminin %10’unu Terra Luna Classic (LUNC) token’larına dönüştürmeyi taahhüt etmiş ve bunu kripto dünyası ile paylaşmıştı.

7 Mart’ta Cremation Coin, LUNC Dash’in ilk 10 LUNC yakma listesine girmek için 51.733.696 LUNC token yaktı. Proje şu anda, doğrulayıcı Allnodes’un 344,35 milyon toplam LUNC yakımının ardından 7. sırada yer alıyor.

Luna Coin Kaç Tl & Luna Coin Fiyat Grafik

Terra Classic destekçisi Classy Crypto daha önce bir tweet’te Cremation Coin tarafından yakılan büyük miktarlarda LUNC token’ları adına büyük bir destekte bulundu. LUNC yakma miktarını artırmak için bazı CREMAT token’larını satın aldı ve şu açıklamayı yaptı:

Sadece bir çanta kaptım, hadi biraz LUNC yakalım.

Terra Luna Classic (LUNC) fiyatı son 24 saatte yaklaşık %5 arttı ve fiyat şu anda 0,00014 dolardan işlem görüyor. 24 saatin en düşük ve en yüksek fiyatı sırasıyla 0,000130 dolar ve 0,000141 dolar oldu. TL bazında incelediğimizde ise şu anda LUNC 0.002629 TL fiyatla piyasada işlem görüyor. Ayrıca, işlem hacmi son 24 saatte sabit kaldı ve bu da son kripto piyasası sorunları nedeniyle trader’lar arasındaki ilginin azaldığını gösteriyor. Son ralli, ABD TÜFE verilerinin ardından piyasada yaşanan toparlanmayla destekleniyor. Bitcoin fiyatı son 9 ayda ilk kez 26 bin doları aştı.

 

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