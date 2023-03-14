Onlar için adeta boğa sezonu başladı. Fiyat hızla yükseldi. Sırada ne var?

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Kasım sonundan bu yana kripto para piyasalarındaki en büyük kazancı yapay zeka odaklı altcoinlerde gördük. Peki bu yükselişin sebebi neydi? İki altcoin aniden neden %20 oranında değer kazandı?

FET ve AGIX Neden Yükseliyor?

OpenAI biraz önce GPT-4’ü piyasaya sürdü. Bu yapay zeka altcoinlerindeki talebi aniden artırdı. Kasım ayı sonunda GPT-3 lansmanı tüm dünyaya yapay zekanın gücünü tecrübe ettirdi. Ana akım tarafından OpenAI eliyle geliştirilen ürün günlerce manşetlere taşındı. İnsanlar yapay zekanın gerçekte neye benzediğini yakın görme fırsatı yakaladığı için bu alandaki coşku katlanarak arttı. Elon Musk dahil önde gelen isimler bu alanda çalışmalara başladı. Google, Microsoft ve diğerleri yapay zeka alanında çalışmalarını hızlandırdı. Sonunda Microsoft destekli GPT-4 de piyasaya sürüldü.

Peki gelelim o harika soruya. FET ve AGIX gibi yapay zeka odaklı altcoinler neden yükseliyor? Tamamen hype ile alakalı bir durumdur. Metaverse popüler olduğunda bu alandaki kripto odaklı projelerin fiyatının katlandığını gördük. Veya Web3 altyapısı hatta NFT konusunda da aynı şeyi söyleyebiliriz. Bugünün parlayan yıldızı yapay zeka ve insanlar bu alanda gelecek gördüğü için yapay zeka odaklı şirketlerin hisselerine, bu alandaki kripto paralara yoğun ilgi gösteriyor. Bu ilgi elbette fiyattaki artışı beraberinde getiriyor.

FET ve AGIX Coin Yorum

FET Coin fiyatı GPT-4 haberinin ardından 0,4720 dolara kadar yükseldi. Son 24 saatteki artış dünkü ralliye ek olarak %20’yi geçti. Bu harika çünkü son 24 saatte az sayıda altcoin böylesine iyi performans gösterdi. Eğer fiyat 0,49 dolar üstünde kapanışlar yapabilirse yeniden 0,6 dolarlı seviyeleri görebilir. Üstelik Bitcoin fiyatı Ocak ve Şubat ayından daha iyi bir konumda olduğu için artan genel risk iştahı ondaki talebin katlanmasına neden olur. Sonuç olarak devam eden alıcı akını 1 dolarlık psikolojik dirence kadar fiyatı yönlendirebilir.

Peki AGIX Coin neden yükseliyor? Elbette onun da sebebi aynı. Fetch (FET) Coin kadar devasa anlaşmalar (Örn: Bosch) yapamasa da köklü yapay zeka altcoinlerinden kabul ediliyor. Yapay zeka odaklı pazaryeri hedefleri onları daha popüler hale getirdi. Fiyat bugün %22’den fazla arttı ve 0,478 dolara ulaştı.

Grafik zaten hedefi gösteriyor. Eğer başarabilirse AGIX bugünlerde Binance rekorunu tazeleyebilir.