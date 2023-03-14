Kripto para yatırımcıları için hareketli saatler başladı. Peki Bitcoin ve altcoinler için beklenti ne yönde?

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9 ay sonra bir ilki gören kripto para yatırımcıları heyecanlı ancak henüz risk ortadan kalmış değil. Peki bundan sonra ne olacak? Yatırımcılardaki aşırı iyimserlik fiyatlarda daha fazla yükseliş olacağını söylüyor peki Bitcoin rallisi devam edecek mi? Güncel veriler bize ne anlatıyor? Yatırımcıların dikkat etmesi gerekenler neler?

Kriptoda Sevinmek İçin Erken

BTC fiyatı %30’un üzerinde arttı ve enflasyon verisi bu rallinin itici gücüydü. Enflasyon ölçütünün Eylül 2021’den bu yana en düşük seviyesine ulaşması olumlu bir gelişme olmakla birlikte, Federal Rezerv’in %2 hedefinin halen %600 üstünde bulunuyor. Diğer taraftan bankacılık hisselerinde de toparlanma dikkat çekiyor. First Republic Bank (FRC) hisseleri %54 artışla işlem görürken, Western Alliance Bancorporation (WAL) %46 ve KeyCorp (KEY) %15 değer kazandı. 30 yıllık ortalama mortgage oranı 7 Mart’taki %7,1 seviyesinden %6,6’ya geriledi. Bu hisseler dün ciddi kayıplar yaşamıştı ve değerlerindeki erimenin tersine dönmesi Fed’i rahatlatmış olmalı. Çünkü ilgili bankalardaki müşteriler yatırımcı hissiyatındaki artışla birlikte muhtemelen daha az tedirgin hale geldi.

Diğer tarafta Çin cephesinden de ekonomiye dair ılımlı haberler geliyor. Enflasyon henüz sınırdayken ve bank run şimdilik durmuş gibi görünüyorken Fed’in faiz indirimi yapması son 12+ aydaki tüm çabaların sıfırlanması anlamına gelecek. Powell bunu yapar mı? Pek mümkün değil. Nitekim sorunlu bankalardaki müşteri mevduatları 1:1 oranında garanti altına alındı ve şimdilik bankacılık cephesindeki yangın yavaşlamış gibi görünüyor. O halde bu aşırı iyimserlik önümüzdeki hafta Powell tarafından yapılan açıklamalarla yerle bir edilebilir.

Önümüzdeki saatlerde Bitcoin’in coşku zayıfladıkça izleyeceği yol altcoinlerde daha fazla kayıp getirebilir.

Bitcoin (BTC) Geleceği

Opsiyon sözleşmelerinin fiyatlandırmasına göre, türev verileri profesyonel yatırımcıların marj piyasalarını kullanarak long pozisyonlarını koruduklarını ve 13 Mart’ta düşüş eğiliminden çıktıklarını göstermektedir. Makroekonomik piyasa koşullarındaki iyileşme göz önüne alındığında, Bitcoin boğaları fiyatı 26.000 doların üzerinde tutmak için iyi durumda. Diğer taraftan 25.300 dolar üzerinde gelen mum kapanışları yatırımcıları rahatlatan diğer bir detaydır.

Eğer Bitcoin fiyatı önümüzdeki saatlerde 26.000 dolar üstünde kapanışlar yapabilirse Fed toplantısına kadar 28.000 dolara doğru devam eden bir ralli görme ihtimalimiz artar. Fakat net bir trend dönüşünden bahsetmek için Bitcoin’in 33.000 dolar üzerinde günlük kapanış yapması gerekiyor. Şimdilik haber akışına bağlı şekillenen fiyat halen riskli görünüyor.

Altcoinler için Michael Poppe kümülatif değerde 1,65 ve 2 trilyon dolar hedeflerine işaret etti. Bu senaryoda altcoinlerin %40’ı aşan kazançlar elde ettiğini görebiliriz.

Bitcoin hakkında Poppe şunları söyledi;

“Bir düzeltmenin net onayını alana kadar Bitcoin için açığa satışla ilgilenmiyorum. Herhangi bir konsolidasyon olmadan buradan 28.000 dolara doğru gidebiliriz. Fiyat eğer 24.800 doların altına inerse 23.300 dolar testini görebiliriz.”

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.