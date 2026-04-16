XRP Ledger’da kurallarda belirsizlik, küresel yayılımı yavaşlatıyor

Paris Blockchain Haftası’nda konuşan RippleX kıdemli başkan yardımcısı Markus Infanger, tokenleştirme alanında küresel ilginin hızla büyüdüğünü ancak finans sektörünün büyük isimlerinin hâlâ temkinli adımlar attığını dile getirdi. Infanger’e göre sektör, gerçek dünya uygulamalarının geniş ölçekte gösterilebileceği önemli bir eşiğe gelmiş durumda. Altyapının hazır olduğuna dikkat çekilirken, bu potansiyel için gerekli olan düzenleyici netliğin henüz sağlanamadığı vurgulandı.

XRP Ledger’ın potansiyeli ve altyapı farkı

XRP Ledger, halihazırda milyarlarca dolarlık işlemi başarıyla işlerken; sunduğu hızlı, düşük maliyetli transferlerle geleneksel sistemlere kıyasla belirgin bir avantaj sunuyor. Özellikle sınır ötesi ödemelerde SWIFT gibi eski sistemlerin günler sürebilen, yüksek masraflı yapısına alternatif olarak öne çıkıyor.

Ancak tüm bu avantajlara rağmen, kurumların benimsemesinin beklenenden yavaş ilerlemesi dikkat çekiyor. Infanger, bu yavaşlamanın temelinde iki engelin öne çıktığını belirtti: düzenleyici netlik ve küresel düzenleyici standartların uyumu.

“Yasal çerçeveler net olmadığı sürece, büyük kurumlar tokenleştirilmiş varlıklara kayda değer miktarda kaynak ayırmak konusunda temkinli kalıyor,” ifadelerine yer verildi.

Kurumlar açısından, finansal riskin ötesinde uyumluluk endişesi de büyük önem taşıyor. Özellikle bankacılık ve varlık yönetimi gibi sıkı şekilde denetlenen alanlarda, düzenleyici belirsizlik inovasyonun yayılmasını ciddi şekilde kısıtlıyor.

Küresel düzenleme eksikliği ölçeklenmenin önünde engel

Sektörde karşılaşılan bir diğer sorun ise farklı ülkelerdeki düzenlemelerin ciddi biçimde değişiklik göstermesi. Belli bir bölgede tam anlamıyla yasal olan bir uygulama, başka bir pazarda kısıtlamalarla karşılaşabiliyor. Bu durum, tokenleştirmenin küresel ölçekte yaygınlaşmasını yavaşlatıyor.

Tokenleştirmenin dünya çapında büyümesi için, farklı ülkelerin düzenleyici çerçevelerinin ortak noktada buluşması gerekiyor. Infanger, yalnızca açıklık değil, ülkeler arasında uyumlu standartların zorunlu olduğunun altını çizdi.

Ripple’ın başkanı Monica Long ise XRP Ledger’ın asıl potansiyelinin ödemelerle sınırlı olmadığını, kendi kimliğini yönetebilen çözümler sunabileceğini ve banka dışı milyarlarca kişiye finansal erişim imkânı sağlayabileceğini anlattı. Long’un açıklamaları, kripto paraların toplumsal etkisini öne çıkarıyor.

Kurumlar ve blockchain tabanlı finansal sistemler

Kurumsal tarafta, SBI Ripple Asia örneği önem taşıyor. Şirket, XRP Ledger üzerindeki token ihraç platformunu hayata geçirerek blokzinciri tabanlı finansal altyapılara olan güvenini gösterdi. Bu gelişme, daha verimli ve entegre finans piyasalarına olan talebin giderek arttığına işaret ediyor.

Sonuç olarak, tokenleştirmenin teknik açıdan önündeki engeller büyük ölçüde aşıldı. Ancak sektörün gerçekten beklenen ölçeğe ulaşması, uluslararası çapta düzenleyici uyum ve açık kurallarla mümkün olacak gibi görünüyor. XRPL tabanlı tokenleştirmenin gelişimi bu süreçte hız kesmeden devam etse de, küresel ölçekli bir kırılma için ortak yasal çerçeveye ihtiyaç olduğu belirtildi.