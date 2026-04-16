Yuan’a endeksli stabilcoin için kritik açıklama: Çin’de yeni dönemin kapıları aralanıyor

ABD merkezli önde gelen stabilcoin şirketlerinden Circle’ın CEO’su Jeremy Allaire, son röportajında Çin yuanına endeksli bir stabilcoin konusunda büyük bir fırsat gördüğünü dile getirdi. 2013 yılında kurulan ve özellikle USD Coin (USDC) ile bilinen Circle, dijital varlık alanında küresel finansal hizmetler sağlamasıyla öne çıkıyor. Allaire’in açıklamalarına göre, Çin’in ileriye dönük stratejik hedefleri arasında para birimini uluslararası arenada daha güçlü hale getirmek yer alırken, stabilcoin teknolojisinin bu hedefe katkı sunabileceği vurgulandı.

Yuan stabilcoin tartışmaları hız kazanıyor

Reuters’a konuşan Jeremy Allaire, yuan tabanlı bir stabilcoinin gelişmesi halinde Çin’in küresel ölçekte para birimi rekabetinde önemli avantaj elde edebileceğini aktardı. Ona göre, dövizler arasındaki rekabet artık teknolojik atılımlara dayanıyor ve stabilcoin’ler bu tür bir dönüşümde kilit rol oynayabilir. Ayrıca Allaire, Çin’in üç ila beş yıl içinde yuan destekli bir stabilcoin piyasaya sürebileceği görüşünde.

Konuya ilişkin değerlendirmeler, son dönemde Çin’in teknoloji devleri arasında da öne çıkıyor. Temmuz 2025’te Ant Group ve JD.com gibi devler, Çin Merkez Bankası’na resmi bir çağrıda bulunarak, Hong Kong dolarına endeksli varlıklara ek olarak yuan’a bağlanmış stabilcoinlere de izin verilmesi yönünde görüş bildirdi. Bu gelişme, Çin’de stabilcoin tartışmalarının yalnızca devlet nezdinde değil, özel sektörün önemli oyuncuları arasında da ciddiyetle ele alındığını gösteriyor.

Çinli yetkililerden temkinli yaklaşım

Buna karşın Çinli düzenleyici kurumlar konuya oldukça dikkatli yaklaşıyor. Şubat 2026’da Çin Halk Bankası ve bazı önemli düzenleyiciler tarafından yayımlanan resmi bildiride, yuan’a endeksli stabilcoinlerin yurtdışında izinsiz olarak ihraç edilmesinin kesin şekilde yasaklandığı duyuruldu. Bu karara göre, yasalar ve yönetmelikler gereği ilgili makamlardan onay alınmadan hiçbir kurum veya kişi yurtdışında yuan destekli stabilcoin çıkaramayacak.

“Yuan’a sabitlenen stabilcoinler fiili olarak piyasada yasal para biriminin fonksiyonunu üstlenmiş oluyor. Bu nedenle, yetkili mercilerin onayı olmadan, hiçbir yerli veya yabancı kurum ile birey sınır ötesinde yuan destekli stabilcoin ihraç edemez.”

Çin ana karası kripto para ticaretine uygulanan yasağı sürdürürken, düzenleyici kontrolün kripto veya dijital varlıklar alanındaki gelişmeleri sınırlayan bir unsur olduğu yorumu yapılıyor. Pekin yönetimi, ekonomide istikrarı ve finansal düzeni ön planda tutarken, yenilikçi finansal araçlar konusunda oldukça temkinli davranıyor.

Hong Kong’da lisans hamlesi

Öte yandan Çin ana karasının aksine, Hong Kong stabilcoin piyasasında yeni bir adım attı. Geçtiğimiz hafta Hong Kong Para Otoritesi, ilk stabilcoin ihraç lisansını HSBC ve Anchorpoint Financial’a verdi. Anchorpoint Financial, Standard Chartered, Animoca Brands ve Hong Kong Telecommunications’ın ortak girişimi olarak öne çıkıyor. Bu gelişme, Hong Kong’un dijital varlıklar ve stabilcoinlere yönelik daha esnek bir yol haritası benimsediğini gösteriyor.

Sonuç olarak, Asya’da stabilcoin alanındaki rekabet hem kamu hem özel sektör hamleleriyle hız kazanırken, Çin’in bu konuda ne zaman ve nasıl bir strateji izleyeceği, hem bölgesel hem de küresel ölçekte yakından takip ediliyor.