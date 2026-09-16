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ABD Temsilciler Meclisi bitcoin rezervi tasarısını gündemine aldı

Bilmeniz Gerekenler

  • ⚡ ABD Temsilciler Meclisi, federal Bitcoin rezervi tasarısını gündemine aldı.
  • 📌 Teklif, rezervdeki $BTC varlıkları için en az 20 yıllık elde tutma süresi öngörüyor.
  • 💼 Tasarı, yeni büyük alımlar yerine mevcut federal Bitcoin varlıklarının yönetimine odaklanıyor.
  • 📉 Senato’nun CLARITY oylamasındaki başarısızlığının ardından Bitcoin 75.000 doların altına indi.
İlayda Peker
İlayda Peker

ABD’de kripto varlıklara ilişkin daha geniş kapsamlı düzenleme girişimi Senato’da ilerleyemezken, federal düzeyde Stratejik Bitcoin Rezervi oluşturulmasına yönelik ayrı bir tasarı Temsilciler Meclisi’nde ele alınmaya başladı. H.R. 8957 numaralı Amerikan Rezerv Modernizasyonu Yasası, hükümetin elindeki Bitcoin varlıklarını yasal zemine oturtmayı ve bu rezervin nasıl yönetileceğine ilişkin kuralları belirlemeyi amaçlıyor.

İçindekiler
1 20 yıllık asgari elde tutma süresi
2 Geniş kapsamlı düzenleme takıldı, dar çerçeveli teklif ilerliyor

20 yıllık asgari elde tutma süresi

Tasarıyı Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi gündemine aldı. Mayıs ayında sunulan düzenleme, federal Stratejik Bitcoin Rezervi için açık bir çerçeve kurulmasını öngörüyor. Komite, Temsilciler Meclisi’nde bankacılık, sermaye piyasaları ve dijital varlıklar dahil finansal düzenlemeleri inceleyen başlıca organlardan biri olarak öne çıkıyor.

Metindeki en dikkat çekici maddelerden biri, hükümetin rezervdeki Bitcoin varlıklarını ne kadar süreyle elinde tutacağına ilişkin hüküm oldu. Teklife göre Stratejik Bitcoin Rezervi’ne aktarılan BTC’ler genel olarak en az 20 yıl boyunca tutulacak. Bu düzenleme, federal yönetimin söz konusu varlıkları kısa vadede satma ya da başka şekilde elden çıkarma imkanını ciddi biçimde sınırlayacak.

Teklif, Hazine’nin hemen büyük ölçekli Bitcoin alımı yapmasını zorunlu kılmıyor; öncelik mevcut federal varlıkların bir araya getirilmesi ve yönetimine veriliyor.

Tasarı ayrıca federal Bitcoin varlıklarına ilişkin daha yüksek şeffaflık hedefliyor. Buna göre raporlama yükümlülükleri ile rezerv yönetimine dair kuralların netleştirilmesi planlanıyor. Piyasa açısından bu başlık önem taşıyor, çünkü hükümetlerin elindeki BTC varlıkları zaman zaman olası satış baskısının kaynaklarından biri olarak değerlendiriliyor.

Geniş kapsamlı düzenleme takıldı, dar çerçeveli teklif ilerliyor

Bu gelişme, Senato’da CLARITY Yasası’nın usul oylamasında yeterli desteği alamamasından yalnızca birkaç gün sonra geldi. Dijital varlık piyasası için daha geniş bir düzenleyici çerçeve oluşturmayı hedefleyen tasarı, 49’a karşı 50 oyla ilerleyemedi. Sürecin devam edebilmesi için gerekli eşik 60 oydu.

CLARITY tasarısındaki başarısızlığın ardından Bitcoin fiyatı 75.000 doların altına indi. Kısa süre içinde kripto piyasasında yaklaşık 300 milyon dolarlık uzun pozisyon tasfiye edildi. Bu tablo, yatırımcıların Washington’daki düzenleme adımlarını yakından izlediğini bir kez daha gösterdi.

Stratejik Bitcoin Rezervi tasarısı, tüm kripto sektörünün kurallarını yeniden yazmak yerine federal hükümetin Bitcoin’i nasıl tutacağına ve yöneteceğine odaklanıyor.

Stratejik Bitcoin Rezervi teklifi, önceki bazı önerilerden de ayrışıyor. Tasarı, Hazine’ye derhal büyük miktarda BTC satın alma yükümlülüğü getirmiyor. Bunun yerine mevcut federal varlıkların birleştirilmesi ve ek Bitcoin ediniminin vergi artışı, yeni borçlanma ya da bütçe açığını büyütmeden nasıl mümkün olabileceğinin incelenmesi hedefleniyor.

Bu yönüyle teklif, kapsamı daha dar fakat işleyişi daha somut bir çerçeve sunuyor. Düzenlemenin yasalaşıp yasalaşmayacağı belirsizliğini korurken, Kongre’de Bitcoin’e özel ayrı bir politika hattının ilerlemeyi sürdürdüğü görülüyor.

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İlayda Peker
By İlayda Peker
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Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi mezunu olan yazar, kripto para, blockchain teknolojileri ve dijital varlık piyasalarında 10 yıllık yazarlık ve editörlük deneyimine sahiptir.COINTURK bünyesinde Bitcoin, altcoinler, kripto para piyasaları, blockchain ekosistemi, dijital varlık düzenlemeleri ve küresel finans gelişmeleri üzerine 8.500’ün üzerinde haber, analiz, makale ve rapor yayımlamıştır. Piyasa hareketlerini ve sektördeki gelişmeleri yakından takip eden yazar, karmaşık kripto gündemini anlaşılır ve okuyucu odaklı bir dille ele almaktadır.Kitap okumaya ilgi duyan yazar, uluslararası gelişmelerin finansal piyasalar ve dijital varlık ekosistemi üzerindeki etkilerini de değerlendirmektedir.
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