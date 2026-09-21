Binance, hisse işlem platformuna 25 yeni varlık ekledi

Binance, geleneksel aracı kurum hizmeti sunduğu Binance Stock Trading platformuna bugün TSİ 16.30’da 25 yeni varlık ekledi. Yeni liste, lojistik ve savunma şirketlerinden yarı iletken sektörünü izleyen kaldıraçlı borsa yatırım fonlarına kadar uzanıyor. İşlemler, hisse piyasalarında yaygın kullanılan T+1 takas döngüsüne göre sonuçlanacak.

İki farklı erişim modeli öne çıkıyor

Bu genişleme, yalnızca işlem menüsüne yeni ürün eklenmesinden ibaret görünmüyor. Binance, aynı ABD varlıklarına iki farklı kanaldan erişim sunan bir yapı kuruyor. Bir tarafta belirli piyasa saatleri içinde çalışan ve saklama hizmetiyle desteklenen Binance Stocks yer alıyor. Diğer tarafta ise blokzincir tabanlı bStocks platformu bulunuyor.

bStocks üzerinden sunulan tokenleştirilmiş hisseler, BEP 20 standardında 7 gün 24 saat işlem görüyor. Bu varlıklar kişisel cüzdanlardan alınabiliyor ve 5 dolardan başlayan parçalı alım imkanı sağlıyor. Binance’in yaklaşımı, geleneksel piyasa düzeni ile blokzincir tabanlı sürekli erişimi aynı çatı altında birleştiriyor.

Mini sözlük: T+1, bir işlemin gerçekleştiği günden sonraki ilk iş gününde takas edilmesi anlamına gelir. BEP 20 ise BNB Chain üzerinde token üretimi ve transferi için kullanılan teknik standarttır.

Binance, aynı Amerikan varlıklarına hem geleneksel piyasa saatleriyle hem de blokzincir üzerinde günün her saati erişim sunan iki kanallı bir yapı kuruyor.

Tokenleştirilmiş varlıklarda kullanıcı sayısı hızlandı

Yeni menkul kıymetlerin eklenmesi, borsanın merkeziyetsiz kanadında dikkat çekici büyümenin yaşandığı bir döneme denk geldi. bStocks beta verilerine göre platformdaki tokenleştirilmiş varlıkların toplam değeri son 30 günde %29,7 artarak 753,59 milyon dolara yaklaştı.

Aynı dönemde bu varlıkları elinde tutan kullanıcı sayısı %62 yükselerek 1,3 milyona çıktı. Kullanıcıların özellikle SpaceX, Nvidia ve Tesla gibi büyük teknoloji şirketlerine yöneldiği görülüyor. SpaceX, özel sermayeli uzay ve savunma şirketi olarak biliniyor ve halka açık olmadığı için tokenleştirilmiş erişim bu tür ürünlerde ayrıca dikkat çekiyor.

bStocks verileri, tokenleştirilmiş varlıkların toplam değerinin 753,59 milyon dolara yaklaştığını ve kullanıcı tabanının 1,3 milyona ulaştığını ortaya koyuyor.

İşlem hacminde düşüş dikkat çekti

Buna karşın platform verilerinde dikkat çeken bir ayrışma da oluştu. Yeni kullanıcı girişi hızlanırken ve toplam değer 754 milyon dolar sınırına yaklaşırken, bStocks içindeki aylık transfer hacmi %75 düşüşle 12,34 milyar dolara geriledi.

Bu tablo, yatırımcıların tokenleştirilmiş hisseleri kısa vadeli hızlı alım satım yerine daha uzun vadeli tutmaya başladığına işaret ediyor. Söz konusu varlıkların, staking ve borç verme mekanizmaları üzerinden pasif getiri elde etmek amacıyla DeFi protokollerine taşındığı aktarılıyor.

Yeni listelemeler tokenleştirme sürecini destekleyebilir

Binance’in 25 yeni geleneksel hisse ve fonu aynı anda devreye alması, ileride daha fazla varlığın tokenleştirilmesi için de zemin hazırlayabilir. Platformun mevcut yapısında 77 RWA tokeni bulunuyor. Gün içinde eklenen yeni varlıklar arasında likiditesi yüksek olanların, ilerleyen dönemde bu listeye katılması olası görülüyor.