🚨 CoinEx, faaliyetlerini 22 Aralık'ta sonlandıracağını açıkladı.

Kripto para borsası CoinEx, yaklaşık dokuz yıl süren faaliyetinin ardından kademeli kapanış sürecine girdiğini duyurdu. Şirket, bu kararda kripto para piyasasındaki daralma, işlem hacmi ve likiditedeki gerileme, artan düzenleyici yükümlülükler ve yükselen uyum maliyetlerinin etkili olduğunu belirtti. Takvim 15 Eylül’de başladı ve 22 Aralık’ta tamamlanacak.

Kapanış takvimi netleşti

CoinEx, 15 Eylül itibarıyla vadeli işlemleri yalnızca pozisyon azaltmaya izin veren moda aldı. 22 Eylül’de spot dışındaki hizmetlerin durdurulacağı, 29 Eylül’de ise spot işlemlerin sona ereceği açıklandı. Kullanıcılar, platformdaki varlıklarını 22 Aralık’a kadar çekebilecek.

Borsa ayrıca elde kalan CET bakiyelerini token başına 0.005 USDT fiyatla geri alacağını bildirdi. 22 Aralık sonrasında platformda kalan USDT bakiyeleri bağımsız saklamaya aktarılacak. CoinEx, bu aşamada ilk bakiyenin aylık yüzde 5’i oranında saklama ücreti uygulanacağını kaydetti.

CoinEx, kullanıcı varlıklarının tamamen karşılandığını ve rezerv oranının yüzde 100’ün üzerinde olduğunu açıkladı.

CZ, kapanış biçimine dikkat çekti

Binance kurucu ortağı Changpeng Zhao, kapanış kararının kendisinden çok sürecin nasıl yönetildiğine odaklandı. Zhao, son dönemde faaliyetlerini sonlandıran bazı platformların kullanıcılara varlıklarını çekme imkanı tanıdığını, bunun önceki döngülerde görülen sert çöküşlerden ayrıştığını vurguladı. Zhao, Binance’in eski CEO’su olarak kripto sektöründe en bilinen yöneticiler arasında yer alıyor.

Changpeng Zhao, son dönemdeki bazı tasfiye süreçlerinde kullanıcıların varlıklarını çekebildiğini, bunun geçmişte görülen bazı borsa çöküşlerinden farklılaştığını vurguladı.

Zhao’nun dikkat çektiği karşılaştırmanın merkezinde QuadrigaCX yer aldı. Kurucusunun hayatını kaybetmesinin ardından müşterilerin fonlarına erişememesiyle anılan QuadrigaCX, sektörde en ağır borsa başarısızlıklarından biri olarak hafızalara kazındı. Bu nedenle CoinEx’in planlı bir çıkış takvimi açıklaması, ani hesap dondurmalarıyla sonuçlanan örneklerden farklı bir tablo ortaya koydu.

Sektörde maliyet baskısı artıyor

CoinEx’in gerekçeleri, merkezi kripto para borsalarının karşı karşıya kaldığı ekonomik baskıyı da öne çıkardı. Şirket, düşük hacim ve zayıflayan likiditenin yanı sıra uyum tarafındaki maliyet artışının özellikle küçük ve orta ölçekli platformlar için faaliyet şartlarını ağırlaştırdığını ortaya koydu.

Bu tablo, bir borsanın müşteri varlıklarını karşılayabilecek durumda olmasına rağmen ticari açıdan sürdürülemez hale gelebileceğini gösteriyor. CoinEx’in duyurduğu model, iflas ile iş modelinin zayıflaması arasındaki farkı görünür kıldı. Kullanıcılar açısından en kritik nokta ise yaklaşık üç aya yayılan bu süreçte fonların çekilebilecek olması oldu.