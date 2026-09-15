BINANCE

CoinEx, faaliyetlerini 22 Aralık’ta sonlandıracağını açıkladı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 CoinEx, faaliyetlerini 22 Aralık'ta sonlandıracağını açıkladı.
  • 📉 Şirket, düşen işlem hacmi, zayıf likidite ve artan uyum maliyetlerini gerekçe gösterdi.
  • 💼 CoinEx, kullanıcıların varlıklarını 22 Aralık'a kadar çekebileceğini ve $CET bakiyelerini 0.005 USDT'den geri alacağını duyurdu.
  • 🕒 Kapanış süreci 15 Eylül'de başladı, spot işlemlerin bitiş tarihi ise 29 Eylül olarak belirlendi.
Güvenç Koçkaya
Güvenç Koçkaya

Kripto para borsası CoinEx, yaklaşık dokuz yıl süren faaliyetinin ardından kademeli kapanış sürecine girdiğini duyurdu. Şirket, bu kararda kripto para piyasasındaki daralma, işlem hacmi ve likiditedeki gerileme, artan düzenleyici yükümlülükler ve yükselen uyum maliyetlerinin etkili olduğunu belirtti. Takvim 15 Eylül’de başladı ve 22 Aralık’ta tamamlanacak.

İçindekiler
1 Kapanış takvimi netleşti
2 CZ, kapanış biçimine dikkat çekti
3 Sektörde maliyet baskısı artıyor

Kapanış takvimi netleşti

CoinEx, 15 Eylül itibarıyla vadeli işlemleri yalnızca pozisyon azaltmaya izin veren moda aldı. 22 Eylül’de spot dışındaki hizmetlerin durdurulacağı, 29 Eylül’de ise spot işlemlerin sona ereceği açıklandı. Kullanıcılar, platformdaki varlıklarını 22 Aralık’a kadar çekebilecek.

Borsa ayrıca elde kalan CET bakiyelerini token başına 0.005 USDT fiyatla geri alacağını bildirdi. 22 Aralık sonrasında platformda kalan USDT bakiyeleri bağımsız saklamaya aktarılacak. CoinEx, bu aşamada ilk bakiyenin aylık yüzde 5’i oranında saklama ücreti uygulanacağını kaydetti.

CoinEx, kullanıcı varlıklarının tamamen karşılandığını ve rezerv oranının yüzde 100’ün üzerinde olduğunu açıkladı.

CZ, kapanış biçimine dikkat çekti

Binance kurucu ortağı Changpeng Zhao, kapanış kararının kendisinden çok sürecin nasıl yönetildiğine odaklandı. Zhao, son dönemde faaliyetlerini sonlandıran bazı platformların kullanıcılara varlıklarını çekme imkanı tanıdığını, bunun önceki döngülerde görülen sert çöküşlerden ayrıştığını vurguladı. Zhao, Binance’in eski CEO’su olarak kripto sektöründe en bilinen yöneticiler arasında yer alıyor.

Changpeng Zhao, son dönemdeki bazı tasfiye süreçlerinde kullanıcıların varlıklarını çekebildiğini, bunun geçmişte görülen bazı borsa çöküşlerinden farklılaştığını vurguladı.

Zhao’nun dikkat çektiği karşılaştırmanın merkezinde QuadrigaCX yer aldı. Kurucusunun hayatını kaybetmesinin ardından müşterilerin fonlarına erişememesiyle anılan QuadrigaCX, sektörde en ağır borsa başarısızlıklarından biri olarak hafızalara kazındı. Bu nedenle CoinEx’in planlı bir çıkış takvimi açıklaması, ani hesap dondurmalarıyla sonuçlanan örneklerden farklı bir tablo ortaya koydu.

Sektörde maliyet baskısı artıyor

CoinEx’in gerekçeleri, merkezi kripto para borsalarının karşı karşıya kaldığı ekonomik baskıyı da öne çıkardı. Şirket, düşük hacim ve zayıflayan likiditenin yanı sıra uyum tarafındaki maliyet artışının özellikle küçük ve orta ölçekli platformlar için faaliyet şartlarını ağırlaştırdığını ortaya koydu.

Bu tablo, bir borsanın müşteri varlıklarını karşılayabilecek durumda olmasına rağmen ticari açıdan sürdürülemez hale gelebileceğini gösteriyor. CoinEx’in duyurduğu model, iflas ile iş modelinin zayıflaması arasındaki farkı görünür kıldı. Kullanıcılar açısından en kritik nokta ise yaklaşık üç aya yayılan bu süreçte fonların çekilebilecek olması oldu.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Binance, 11 Eylülde 3 spot işlem çiftini kaldıracak

Binance, 4 tokeni izleme listesine aldı, Alpha’dan 14 tokeni çıkaracak

Binance, sahte SMS ile artan oltalama saldırılarına karşı uyardı

Binance’te Bitcoin fiyat sapması, tasfiyeleri tetikledi

Binance, BAE’de sorgulanan iki çalışanın serbest bırakıldığını açıkladı

Binance, ICX, SCRT ve STORJ işlemlerini eylülde durduracak

Binance, XRP ve RLUSD için azami kaldıracı 10 kata çıkardı

Bu Haberi Paylaş
Güvenç Koçkaya
By Güvenç Koçkaya
Takip Et:
Tıp doktoru ve sağlık ekonomisti olan yazar, kripto para piyasaları, blockchain teknolojileri, dijital varlıklar ve küresel finans alanlarında içerikler üretmektedir.Kripto para yazarı ve yatırımcısı olarak Bitcoin, altcoinler, piyasa trendleri, makroekonomik gelişmeler, token ekonomileri ve dijital varlık ekosistemindeki yenilikleri yakından takip etmektedir. Sağlık ekonomisi ve finansal analiz perspektifini bir araya getirerek, kripto para piyasalarındaki gelişmeleri anlaşılır ve veri odaklı bir yaklaşımla değerlendirmektedir.
Bir Önceki Yazı AVAX’ta 8 dolar direnci aşılırsa 10,60 dolar hedefi öne çıkıyor
Bir Sonraki Yazı Petrol ve enflasyon baskısı tahvilleri vurdu: Gözler Fed’e çevrildi
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Tokenleştirilmiş Hisse
ETH ETH
SOL SOL
BSC BSC
Robinhood ROBINHOOD
ÖDE
USDT USDT
AL
AAPL AAPL

Son Haberler

Petrol ve enflasyon baskısı tahvilleri vurdu: Gözler Fed’e çevrildi
Ekonomi
AVAX’ta 8 dolar direnci aşılırsa 10,60 dolar hedefi öne çıkıyor
Avalanche (AVAX)
Lost your password?