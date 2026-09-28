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Binance, Base ağındaki yükseltme için para yatırma işlemlerini durduracak

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Binance, 30 Eylül 2026'da Base ağı için para yatırma ve çekme işlemlerini durduracak.
  • 📌 Borsa, teknik süreç boyunca Base üzerindeki token işlemlerinin süreceğini ve $ETH tabanlı ağ trafiğinin etkilenmeyeceğini aktarıyor.
  • 🛠️ Cobalt yükseltmesi, B20 standardı, dinamik düğüm güncellemeleri ve zincir üstü doğrulama adımlarını içeriyor.
  • 📅 Base ekosisteminde bir sonraki büyük adım olarak Denim yükseltmesi Ekim 2026'da planlanıyor.
Onur Atam
Onur Atam

Binance, 30 Eylül 2026’da yapılması planlanan Base ağ yükseltmesi ve sert çatallanmayı destekleyeceğini açıkladı. Borsa, bu kapsamda Base ağı üzerindeki token’lar için para yatırma ve çekme işlemlerini aynı gün TSİ 20.00 civarında durduracak.

İçindekiler
1 Yükseltme takvimi netleşti
2 Cobalt yükseltmesi neler getiriyor
3 TEE imzacı kaydı zincir üstüne taşınıyor
4 Bir sonraki adım Denim olacak

Yükseltme takvimi netleşti

Base ağındaki yükseltme ve sert çatallanmanın 30 Eylül 2026’da TSİ 21.00 civarında devreye alınması bekleniyor. Binance, teknik sürecin tüm kullanıcılar adına borsa tarafından yönetileceğini, bu nedenle Base ağı üzerindeki token’ların alım satımında kesinti öngörülmediğini bildirdi.

Base, Coinbase tarafından desteklenen bir Ethereum katman 2 ağı olarak faaliyet gösteriyor. Ağın Cobalt adı verilen bu güncellemesi, token standardı tarafında bazı teknik değişiklikler ve altyapı iyileştirmeleri içeriyor.

Binance, Base ağı üzerindeki token’ların işlemlerinin etkilenmeyeceğini, yalnızca yatırma ve çekme tarafında geçici bir durdurma uygulanacağını duyurdu.

Cobalt yükseltmesi neler getiriyor

Cobalt yükseltmesiyle birlikte B20 token standardında çeşitli iyileştirmeler devreye alınacak. Kullanıcıların işlem ücretlerini B20 varlıklarıyla ödeyebilmesi, planlı çarpan güncellemeleri, engelli transfer yapısının sadeleştirilmesi ile Union ve Intersect politikaları bu değişiklikler arasında yer alıyor.

Güncelleme ayrıca validity transaction olarak anılan yeni bir işlem yapısını da sisteme ekliyor. Dinamik düğüm yükseltmeleri kapsamında ise Base düğümlerinin güncelleme zamanlarını izleyebilmesi için Ethereum üzerinde çalışan bir akıllı sözleşme kullanılacak. Böylece düğümler, gerekli değişiklikleri canlı ortamda uygulayabilecek.

Mini sözlük: Trusted Execution Environment, kısaca TEE, belirli işlemlerin sistemin geri kalanından yalıtılmış güvenli bir alanda yürütülmesini sağlayan donanımsal ve yazılımsal koruma yapısını ifade eder. Attestation ise bu güvenli ortamın beklenen şekilde çalıştığını kriptografik olarak doğrulama yöntemidir.

TEE imzacı kaydı zincir üstüne taşınıyor

Cobalt, yeni Trusted Execution Environment imzacıları için kayıt yöntemini de değiştiriyor. AWS Nitro doğrulamalarının, kontrol edilen P 384 ipuçları kullanılarak tamamen zincir üzerinde ve güvene dayanmayan biçimde doğrulanması amaçlanıyor. Bu adımla birlikte daha önce kullanılan RISC Zero ve Boundless kanıtlama akışının yerini yeni bir model alacak.

Binance, Base ağı üzerindeki para yatırma ve çekme işlemlerinin, güncellenmiş ağ kararlı hale geldikten sonra yeniden açılacağını belirtti. Borsa, bu aşama için ayrıca yeni bir duyuru yayımlamayacak.

Bir sonraki adım Denim olacak

Base ekosisteminde Ekim 2026 için Denim adlı ayrı bir yükseltme de planlanıyor. Bu güncellemenin 200 milisaniyelik yerel blok üretimi, BaseTime ile zincir üstü milisaniye düzeyinde zaman yapısı ve milisaniye çözünürlüklü RPC zaman damgaları getirmesi öngörülüyor.

Base’in Ekim 2026 için planlanan Denim yükseltmesi, yerel blok süresi ve zaman damgası altyapısında daha hassas bir mimari sunmayı hedefliyor.

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Onur Atam
By Onur Atam
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Avukat olan yazarın başlıca çalışma alanları Bilişim Hukuku ve Ticaret Hukuku’dur. İnternet teknolojileri, kripto para ekosistemi, blockchain uygulamaları ve yeni nesil finansal teknolojiler ilgi alanları arasında yer almaktadır.Dijital varlıklar, kripto para düzenlemeleri, fintech uygulamaları, elektronik ticaret, veri güvenliği ve teknolojinin hukukla kesiştiği alanlardaki gelişmeleri yakından takip etmektedir. Hukuki perspektifiyle kripto para ve finans teknolojileri alanındaki güncel gelişmeleri anlaşılır biçimde değerlendirmeyi amaçlamaktadır.
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