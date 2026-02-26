Ethereum Ağı Hız ve Güvenlikte Yeni Bir Döneme Hazırlanıyor

Ethereum, önümüzdeki dört yıl içinde ağın hızını ve işlem kesinliğini artırmaya yönelik kapsamlı bir yol haritası açıkladı. Ağın kurucularından Vitalik Buterin tarafından detaylandırılan bu plan, doğrudan kullanıcı deneyimini etkileyecek temel değişiklikler içeriyor. Ethereum Foundation ekibi, “Strawmap” adı verilen yeni yol haritasıyla beraber ağı çok daha hızlı ve güvenli hâle getirmeyi hedefliyor.

Daha Kısa Blok Süreleri İçin Yol Haritası

Ethereum’da blokların oluşma aralığı şu anda yaklaşık 12 saniye. Geliştirici ekip, bu sürecin matematiksel ve aşamalı bir yöntemle iki saniyeye kadar indirileceğini duyurdu. Slot süresinde yapılacak aşamalı azalmalar, önce sekiz, ardından altı, dört ve nihayet iki saniyeye çekilerek ağın tepkisini yükseltecek şekilde tasarlandı.

Ağın çekirdek geliştiricisi olan Vitalik Buterin, bu sürecin diğer yol haritası başlıklarından bağımsız ilerleyeceğini belirtti. Blokların ağda yayılmasında yaşanan gecikmelerin azaltılabilmesi için, düğümler arası veri iletiminin daha verimli ve gereksiz veri aktarımlarının ortadan kaldırılması amaçlanıyor. Bu sayede, blok sürelerinin kısalmasının güvenlik üzerinde olumsuz bir etkisi olmayacağı aktarılıyor.

Yeni Staking Stratejisi ve Hazine Yönetimi

Ethereum Foundation, stratejik rezervlerini ve hazine yönetimini güçlendirmek için 2.016 ETH’lik ilk depozito ile yaklaşık 70.000 ETH stake etmeye başlamayı planlıyor. Bu süreçte, elde edilen staking getirilerinin vakfın hazinesine aktarılması hedefleniyor.

Staking ile ilgili yapılan açıklamalarda, bu adımın hem ağ güvenliğine katkı sunacağı hem de geliştirme ve operasyonel faaliyetlere finansal destek sağlayacağı ifade edildi. Ethereum Foundation, uzun vadeli büyüme ve sürdürülebilirlik için bu yaklaşımı tercih ettiğini açıkladı.

İşlem Kesinliğinde Saniyelere İnen Hedefler ve Kuantuma Hazırlık

Yol haritasındaki ikinci büyük odak noktasını ise işlem kesinliği (finality) oluşturuyor. Bugün ağda bir işlemin geri döndürülemez hâle gelmesi yaklaşık 16 dakika sürüyor. Yeni planda, bu sürenin 6 ila 16 saniye aralığına kadar düşürülmesi öngörülüyor.

Bu hedefe ulaşmak için ağın konsensüs algoritmasında ve kriptografi altyapısında köklü değişiklikler planlanıyor. Buterin, sistemin post-kuantum ve hash tabanlı imza yapılarıyla güvence altına alınacağını belirterek dönüşüm sürecinin “kapsamlı ve derin” olacağını vurguladı.

Gelişim takvimine göre, önümüzdeki dört yıl boyunca yedi büyük protokol güncellemesi hayata geçirilecek. Glamsterdam ve Hegotá isimli yükseltmeler bu yolun ilk adımlarını oluşturacak. Ayrıca ilerleyen dönemde kuantum direncinin artırılması da gündemde yer alıyor. Olası bir kuantum bilgisayar gelişmesinde, ağda işlem kesinliği geçici olarak zayıflasa da sistemin temel işleyişinin sürdürülebileceği ifade ediliyor.