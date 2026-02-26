Euler, Düzenlenmiş Dijital Menkul Kıymetler İçin DeFi Altyapısını Tanıttı

Kripto para sektöründe merkeziyetsiz finans (DeFi) alanında faaliyet gösteren Euler, uyumlu dijital menkul kıymetlerin DeFi kredi piyasalarına entegre edilmesini sağlayacak yeni bir altyapı geliştirdiğini açıkladı. Euler tarafından atılan bu adım, gerçek dünya varlıklarının tokenleştirilmesinin pilot uygulamalardan kurumsal ölçekte kullanıma doğru genişlemeye başladığı dönemde dikkat çekiyor.

Dijital Menkul Kıymetlerde Uyum ve Güvenlik

Dijital varlıkların tokenleştirilmesi özellikle özel kredi ve hazine piyasalarında artış gösterirken; mevzuata tabi dijital menkul kıymetler, çoğu DeFi protokolünde yer almayan operasyonel güvenlik önlemleri gerektiriyor. Kripto para platformlarının açık ve izinsiz yapısı, yatırımcı onayı, transfer sınırlamaları ve gerçek faydalanıcı takibi gibi yasal gereksinimlerle genellikle örtüşmüyor.

Euler’in yeni çerçevesi, akıllı kontratlara yerleştirilen uyum kontrolleriyle bu ihtiyaca çözüm sunuyor. Platform, Securitize tarafından ihraç edilen dijital menkul kıymet tokenlarını destekleyerek kimlik doğrulama, akreditasyon kontrolü ve transfer kısıtlaması gibi süreçlerin otomatik şekilde yürütülmesine olanak tanıyor. Tasarlanan sistem sayesinde tasfiye yalnızca doğrulanmış adreslere açık tutuluyor ve adres temelli muhasebe ile nihai faydalanıcıların izlenmesi mümkün hale geliyor.

Piyasaların İzolasyonu ve Özelleştirilebilir Risk Parametreleri

Her dijital menkul kıymet tokenı, ayrı bir piyasa içerisinde işlem görüyor. Böylece bir varlıkta yaşanabilecek dalgalanmanın veya likidite sıkışıklığının diğer varlık havuzlarına yayılması önleniyor. Piyasa yöneticileri, kredi-teminat oranları, faiz modeli, fiyatlandırma kaynakları ve tasfiye kriterlerini her biri için bağımsız şekilde belirleyebiliyor.

Aynı teminata dayalı birden fazla kasa (vault) oluşturularak farklı risk profillerinde işlemler yapılabiliyor. Bu yapı, kurumsal yatırımcıların ihtiyacına yönelik özelleştirilebilir ve uyumlu risk kontrollerini DeFi verimliliğiyle birleştirerek geleneksel finans ile merkeziyetsiz finans arasında bir köprü oluşturma hedefi taşıyor.

Euler Labs tarafından yapılan açıklamada, düzenlenmiş dijital menkul kıymetlerin DeFi kredi piyasalarına entegre edilmesinde öncülük ettikleri ve uyum gerekliliklerinin Euler’in kurumsal seviyede özelleştirme imkanıyla sağlanabildiği ifade edildi.

Securitize’ın Kamusal Listeleme Adımı

Securitize, yeni gelişmeler arasında, halka açık bir şirket olma yolunda ilerliyor. Securitize Holdings’in Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) halka arz başvurusunda bulunduğu duyuruldu. Securitize, blockchain tabanlı menkul kıymetlerin ihraç ve yönetim süreçlerinde uzmanlaşmış bir platform olarak öne çıkıyor.

Euler’in geliştirdiği uyumlu DeFi altyapısı ve Securitize’ın halka arz hedefi, kripto para ekosisteminde düzenleyici gerekliliklerin merkeziyetsiz finans ürünlerine entegrasyonu yönünde önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Söz konusu işbirlikleri ve teknik yeniliklerin, kurumsal sermayenin DeFi piyasalarına daha güvenli ve kontrollü şekilde erişimini mümkün kılması bekleniyor.