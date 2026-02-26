Winvest — Bitcoin investment
DEFI

Euler, Düzenlenmiş Dijital Menkul Kıymetler İçin DeFi Altyapısını Tanıttı

Özet

  • Euler, düzenlenmiş dijital menkul kıymetler için DeFi altyapısı geliştirdiğini duyurdu.
  • Platform, akıllı kontratlara entegre edilen uyum ve risk kontrolleri ile öne çıkıyor.
  • Securitize halka arz başvurusu gerçekleştirirken, kurumsal DeFi entegrasyonu ivme kazanıyor.
COINTURK
COINTURK

Kripto para sektöründe merkeziyetsiz finans (DeFi) alanında faaliyet gösteren Euler, uyumlu dijital menkul kıymetlerin DeFi kredi piyasalarına entegre edilmesini sağlayacak yeni bir altyapı geliştirdiğini açıkladı. Euler tarafından atılan bu adım, gerçek dünya varlıklarının tokenleştirilmesinin pilot uygulamalardan kurumsal ölçekte kullanıma doğru genişlemeye başladığı dönemde dikkat çekiyor.

İçindekiler
1 Dijital Menkul Kıymetlerde Uyum ve Güvenlik
2 Piyasaların İzolasyonu ve Özelleştirilebilir Risk Parametreleri
3 Securitize’ın Kamusal Listeleme Adımı

Dijital Menkul Kıymetlerde Uyum ve Güvenlik

Dijital varlıkların tokenleştirilmesi özellikle özel kredi ve hazine piyasalarında artış gösterirken; mevzuata tabi dijital menkul kıymetler, çoğu DeFi protokolünde yer almayan operasyonel güvenlik önlemleri gerektiriyor. Kripto para platformlarının açık ve izinsiz yapısı, yatırımcı onayı, transfer sınırlamaları ve gerçek faydalanıcı takibi gibi yasal gereksinimlerle genellikle örtüşmüyor.

Euler’in yeni çerçevesi, akıllı kontratlara yerleştirilen uyum kontrolleriyle bu ihtiyaca çözüm sunuyor. Platform, Securitize tarafından ihraç edilen dijital menkul kıymet tokenlarını destekleyerek kimlik doğrulama, akreditasyon kontrolü ve transfer kısıtlaması gibi süreçlerin otomatik şekilde yürütülmesine olanak tanıyor. Tasarlanan sistem sayesinde tasfiye yalnızca doğrulanmış adreslere açık tutuluyor ve adres temelli muhasebe ile nihai faydalanıcıların izlenmesi mümkün hale geliyor.

Piyasaların İzolasyonu ve Özelleştirilebilir Risk Parametreleri

Her dijital menkul kıymet tokenı, ayrı bir piyasa içerisinde işlem görüyor. Böylece bir varlıkta yaşanabilecek dalgalanmanın veya likidite sıkışıklığının diğer varlık havuzlarına yayılması önleniyor. Piyasa yöneticileri, kredi-teminat oranları, faiz modeli, fiyatlandırma kaynakları ve tasfiye kriterlerini her biri için bağımsız şekilde belirleyebiliyor.

Aynı teminata dayalı birden fazla kasa (vault) oluşturularak farklı risk profillerinde işlemler yapılabiliyor. Bu yapı, kurumsal yatırımcıların ihtiyacına yönelik özelleştirilebilir ve uyumlu risk kontrollerini DeFi verimliliğiyle birleştirerek geleneksel finans ile merkeziyetsiz finans arasında bir köprü oluşturma hedefi taşıyor.

Euler Labs tarafından yapılan açıklamada, düzenlenmiş dijital menkul kıymetlerin DeFi kredi piyasalarına entegre edilmesinde öncülük ettikleri ve uyum gerekliliklerinin Euler’in kurumsal seviyede özelleştirme imkanıyla sağlanabildiği ifade edildi.

Securitize’ın Kamusal Listeleme Adımı

Securitize, yeni gelişmeler arasında, halka açık bir şirket olma yolunda ilerliyor. Securitize Holdings’in Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) halka arz başvurusunda bulunduğu duyuruldu. Securitize, blockchain tabanlı menkul kıymetlerin ihraç ve yönetim süreçlerinde uzmanlaşmış bir platform olarak öne çıkıyor.

Euler’in geliştirdiği uyumlu DeFi altyapısı ve Securitize’ın halka arz hedefi, kripto para ekosisteminde düzenleyici gerekliliklerin merkeziyetsiz finans ürünlerine entegrasyonu yönünde önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Söz konusu işbirlikleri ve teknik yeniliklerin, kurumsal sermayenin DeFi piyasalarına daha güvenli ve kontrollü şekilde erişimini mümkün kılması bekleniyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Ethereum Türev Platformu Lighter’dan Gerçek Zamanlı Risk Testi: Likidite Koruma Protokolü Sınandı

Aave Labs On Yılı Aşan DeFi Yeniliklerini Raporladı, “Aave Will Win” Teklifi İçin Hazırlık Yapıyor

Better, Framework Ventures ve Sky Ortaklığıyla DeFi’de 500 Milyon Dolarlık Mortgage Hamlesi

USD1 Stabilcoin’de Kısa Süreli Sapma ve Likidite Riski Tartışmalı Gündemde

Yapay Zeka Çağında Bitcoin ile Hisse Senetleri Arasında Uzun Vadeli Rekabet

Aave Ekosisteminde Yönetişim Krizi: Ana Geliştirici Ekibin Ayrılma Kararı Etki Yarattı

INFINIT, Yapay Zeka Destekli DeFi Platformunu Kullanıma Açtı

Bu Haberi Paylaş
COINTURK
By COINTURK
Takip Et:
Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
Bir Önceki Yazı Ethereum Ağı Hız ve Güvenlikte Yeni Bir Döneme Hazırlanıyor
Bir Sonraki Yazı Bitcoin’e Olan İlgi Yeniden Artıyor: “Bitcoin Satın Al” Aramaları 5 Yılın Zirvesinde
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Bitcoin Fiyatı ve ETF’ler: Kurumsal Yatırım Mekanizmaları Tartışma Yaratıyor
BITCOIN (BTC)
IFC, Zetrix AI’ye 40 Milyon Dolar Yatırımla Dijital Kamu Altyapısını Genişletiyor
BLOCKCHAIN
Bitcoin’e Olan İlgi Yeniden Artıyor: “Bitcoin Satın Al” Aramaları 5 Yılın Zirvesinde
Kripto Para
Ethereum Ağı Hız ve Güvenlikte Yeni Bir Döneme Hazırlanıyor
Ethereum (ETH)
ABD’de Stablecoin Piyasasına Federal Denetim: OCC’den Yeni Düzenleme Taslağı
Kripto Para Hukuku STABILCOIN
Lost your password?