ABD’de Stablecoin Piyasasına Federal Denetim: OCC’den Yeni Düzenleme Taslağı

ABD’nin önde gelen finansal denetim kuruluşlarından Office of the Comptroller of the Currency (OCC), ülkedeki stabilcoin piyasasına yönelik kapsamlı bir düzenleme taslağını kamuoyuna sundu. Bu adım, ödeme amaçlı stabilcoin’ler için federal düzeyde yeni bir gözetim çerçevesinin başlangıcı olarak değerlendiriliyor.

Yeni Taslak Hangi Alanları Kapsıyor?

OCC tarafından açıklanan taslak, özellikle ABD merkezli ve belirli yabancı stabilcoin ihraççılarını içerecek şekilde kurgulandı. Taslak, stabilcoin ihraç eden kuruluşların faaliyet esaslarından, rezerv yönetimine kadar pek çok teknik ayrıntıyı içeriyor. Ayrıca OCC’nin denetimindeki kuruluşların dijital varlık saklama faaliyetlerine yönelik kurallar da netleşiyor.

Kurumdan Açıklamalar ve Sektör Görüşleri

OCC Başkanı Jonathan V. Gould, kurumun, stabilcoin alanının güvenli ve istikrarlı biçimde gelişmesine olanak sağlayacak bir çerçeve geliştirdiğini belirtti. Gould’a göre taslak, son şekli verilmeden önce kamuoyundan 60 gün boyunca geri bildirim alacak. Sektörden yapılan açıklamalarda birçok taraf, düzenlemenin stabilcoin piyasasında uzun süredir devam eden belirsizliği azaltabileceğini aktarıyor.

Taslağın içeriğinde, GENIUS Act başta olmak üzere çeşitli yasal standartlar temel alınıyor. Stabilcoin ihracında asgari gereksinimler, rezervlerin yönetimi, operasyonel dayanıklılık ve düzenli denetime tabi olma konularında net kurallar getiriliyor.

Ayrıca Bank Secrecy Act, kara para aklamanın önlenmesi ve yaptırım uygulamalarına dair kuralların ise ABD Hazine Bakanlığı ile koordinasyon halinde, ayrı bir süreçte oluşturulacağı belirtiliyor. Bu ayrım, stabilcoin ile mevcut bankacılık sisteminin entegrasyonunda aşamalı ve temkinli bir yaklaşım izlendiğine işaret ediyor.

Teklifte, stabilcoin ihraççılarının kullanıcı taleplerini en geç iki iş günü içinde yerine getirmesi öngörülürken, rezervlerin yalnızca devlet tahvilleri, para piyasası fonları, Federal Rezerv bakiyeleri ve vadeli mevduatlarda tutulması zorunlu kılınıyor. Böylece, bu dijital varlıkların bir ödeme aracı olarak resmen tanımlanması amaçlanıyor.

Amerikan Bankacılar Birliği, mevcut ortamda kripto ve stabilcoin tabanlı ulusal banka kuruluşlarına OCC onaylarının durdurulmasını talep etti. Dernek, sektörün henüz tüm yönleriyle yerleşmediğini ve belirsizliklerin sürdüğünü öne sürerek temkinli adım atılmasını istedi.