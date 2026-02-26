Winvest — Bitcoin investment
Kripto Para HukukuSTABILCOIN

ABD’de Stablecoin Piyasasına Federal Denetim: OCC’den Yeni Düzenleme Taslağı

Özet

  • OCC, ABD’de stabilcoin piyasasını düzenleyecek yeni bir taslak hazırladı.
  • Düzenleme, stabilcoin ihraççıları ve bankaların uyması gereken ayrıntılı kuralları kapsıyor.
  • Amerikan Bankacılar Birliği sürece temkinli yaklaşılmasını savunuyor.
COINTURK
COINTURK

ABD’nin önde gelen finansal denetim kuruluşlarından Office of the Comptroller of the Currency (OCC), ülkedeki stabilcoin piyasasına yönelik kapsamlı bir düzenleme taslağını kamuoyuna sundu. Bu adım, ödeme amaçlı stabilcoin’ler için federal düzeyde yeni bir gözetim çerçevesinin başlangıcı olarak değerlendiriliyor.

İçindekiler
1 Yeni Taslak Hangi Alanları Kapsıyor?
2 Kurumdan Açıklamalar ve Sektör Görüşleri

Yeni Taslak Hangi Alanları Kapsıyor?

OCC tarafından açıklanan taslak, özellikle ABD merkezli ve belirli yabancı stabilcoin ihraççılarını içerecek şekilde kurgulandı. Taslak, stabilcoin ihraç eden kuruluşların faaliyet esaslarından, rezerv yönetimine kadar pek çok teknik ayrıntıyı içeriyor. Ayrıca OCC’nin denetimindeki kuruluşların dijital varlık saklama faaliyetlerine yönelik kurallar da netleşiyor.

Kurumdan Açıklamalar ve Sektör Görüşleri

OCC Başkanı Jonathan V. Gould, kurumun, stabilcoin alanının güvenli ve istikrarlı biçimde gelişmesine olanak sağlayacak bir çerçeve geliştirdiğini belirtti. Gould’a göre taslak, son şekli verilmeden önce kamuoyundan 60 gün boyunca geri bildirim alacak. Sektörden yapılan açıklamalarda birçok taraf, düzenlemenin stabilcoin piyasasında uzun süredir devam eden belirsizliği azaltabileceğini aktarıyor.

OCC Başkanı Jonathan V. Gould, geliştirilen çerçevenin “stabilcoin sektörünün güvenli ve sağlıklı biçimde gelişmesine zemin hazırladığını” ifade etti ve nihai düzenleme için kamuoyundan gelecek görüşleri beklediklerini bildirdi.

Taslağın içeriğinde, GENIUS Act başta olmak üzere çeşitli yasal standartlar temel alınıyor. Stabilcoin ihracında asgari gereksinimler, rezervlerin yönetimi, operasyonel dayanıklılık ve düzenli denetime tabi olma konularında net kurallar getiriliyor.

Ayrıca Bank Secrecy Act, kara para aklamanın önlenmesi ve yaptırım uygulamalarına dair kuralların ise ABD Hazine Bakanlığı ile koordinasyon halinde, ayrı bir süreçte oluşturulacağı belirtiliyor. Bu ayrım, stabilcoin ile mevcut bankacılık sisteminin entegrasyonunda aşamalı ve temkinli bir yaklaşım izlendiğine işaret ediyor.

Teklifte, stabilcoin ihraççılarının kullanıcı taleplerini en geç iki iş günü içinde yerine getirmesi öngörülürken, rezervlerin yalnızca devlet tahvilleri, para piyasası fonları, Federal Rezerv bakiyeleri ve vadeli mevduatlarda tutulması zorunlu kılınıyor. Böylece, bu dijital varlıkların bir ödeme aracı olarak resmen tanımlanması amaçlanıyor.

Amerikan Bankacılar Birliği, mevcut ortamda kripto ve stabilcoin tabanlı ulusal banka kuruluşlarına OCC onaylarının durdurulmasını talep etti. Dernek, sektörün henüz tüm yönleriyle yerleşmediğini ve belirsizliklerin sürdüğünü öne sürerek temkinli adım atılmasını istedi.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Coinbase CEO’su Armstrong, İngiltere’nin Stabilcoin Sınırlarına Karşı Tepkisini Dile Getirdi

Kripto Türev Pazarında AB ve ABD’den Farklılaştırılmış Düzenleme Yaklaşımları

Hong Kong, Dijital Varlık Piyasasında Yeni Platformla Bölgesel Bağlantıyı Hedefliyor

Hong Kong Dijital Varlık Altyapısını Güçlendirmek İçin Yeni Platform Kuruyor

Meta, Stabilcoin Sektörüne Üçüncü Partilerle Dönüyor

AB Finans Otoritesi, Kripto Türev Ürünlerde Sıkı Denetim Uygulamalarını Netleştirdi

Trump’ın Birliğin Durumu Konuşmasında Kripto Para Gündeme Gelmedi

Bu Haberi Paylaş
COINTURK
By COINTURK
Takip Et:
Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
Bir Önceki Yazı Mesajlaşma Uygulamasından Finans Devine: Telegram’dan Kripto Para Dünyasını Sallayan Yeni Hamle
Bir Sonraki Yazı Ethereum Ağı Hız ve Güvenlikte Yeni Bir Döneme Hazırlanıyor
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Bitcoin Fiyatı ve ETF’ler: Kurumsal Yatırım Mekanizmaları Tartışma Yaratıyor
BITCOIN (BTC)
IFC, Zetrix AI’ye 40 Milyon Dolar Yatırımla Dijital Kamu Altyapısını Genişletiyor
BLOCKCHAIN
Bitcoin’e Olan İlgi Yeniden Artıyor: “Bitcoin Satın Al” Aramaları 5 Yılın Zirvesinde
Kripto Para
Euler, Düzenlenmiş Dijital Menkul Kıymetler İçin DeFi Altyapısını Tanıttı
DEFI
Ethereum Ağı Hız ve Güvenlikte Yeni Bir Döneme Hazırlanıyor
Ethereum (ETH)
Lost your password?