🚨 AB düzenleyicileri, Binance'in lisanssız hizmetlerini incelemeye aldı.

Avrupa Birliği düzenleyicileri, Binance’in Birlik içinde lisans almadan kullanıcılarına hizmet vermeyi sürdürdüğü iddiası üzerine inceleme başlattı. Süreç, kripto varlık piyasalarını tek çatı altında toplamak için hazırlanan MiCA kurallarının uygulama sınırlarını da test edebilir.

MiCA sonrası denetim baskısı arttı

Binance’in, Avrupa Birliği’nin Kripto Varlık Piyasaları düzenlemesi olan MiCA kapsamında yetki alamadığı için bölgedeki faaliyetlerini kademeli olarak sonlandırması gerekiyordu. Buna rağmen bazı Avrupalı kullanıcıların platformda işlem yapmayı sürdürdüğü aktarıldı.

Financial Times’ın aktardığı bilgilere göre incelemenin odağında, “ters talep” olarak bilinen istisna yer alıyor. Bu yapı, bazı durumlarda müşterinin kendi inisiyatifiyle yurt dışındaki bir hizmet sağlayıcıya başvurmasına imkan tanıyor. Avrupa Menkul Kıymetler ve Piyasalar Otoritesi olan ESMA ile ulusal düzenleyiciler, Binance’in bu istisnayı hangi hukuki zeminde kullandığını değerlendiriyor.

Mini sözlük: Ters talep, bir müşterinin herhangi bir tanıtım veya aktif pazarlama olmadan yurt dışındaki bir finansal hizmet sağlayıcıya kendiliğinden başvurması anlamına geliyor. MiCA ise Avrupa Birliği’nin kripto varlık hizmet sağlayıcıları için ortak lisans ve uyum kurallarını belirleyen düzenleme çerçevesi olarak öne çıkıyor.

ESMA ve ulusal düzenleyiciler, Binance’in Avrupa Birliği içinde hizmet vermeyi hangi yasal dayanakla sürdürdüğüne ilişkin bilgi talep ediyor.

Düzenleyiciler, Binance’ten Avrupa Birliği içinde hizmet sunmayı hangi hukuki gerekçeyle sürdürdüğüne dair ayrıntılı bilgi istedi. İnceleme sonucunda, söz konusu istisnanın sınırlarının aşıldığı sonucuna varılırsa yaptırım ve para cezası gündeme gelebilir.

Yunanistan başvurusu geri çekilmişti

Binance, MiCA’ya geçiş döneminde Yunanistan üzerinden lisans almaya çalışmış, ancak bu başvurunun reddedilmesinin beklendiği bir aşamada dosyasını geri çekmişti. Geçiş süreci 1 Temmuz’da sona ererken şirket, etkilenen Avrupalı kullanıcılara bazı hizmetlerin kısıtlanacağını önceden bildirmişti.

Buna karşın şirketin Avrupa pazarından tamamen çekilmediği görülüyor. Sürenin dolmasının ardından da bazı kullanıcıların platformda işlem yapabildiği, bunun da Avrupa Birliği dışındaki şirket yapıları üzerinden sağlanmış olabileceği öne sürülüyor.

Abu Dabi bağlantısı da inceleniyor

Bazı müşteriler, hizmetlerin Abu Dabi merkezli bir yapı üzerinden sürdürüldüğünü ileri sürüyor. Binance, Abu Dabi Küresel Pazarı’nın Finansal Hizmetler Düzenleme Kurumu’ndan Aralık 2025’te tam yetki almıştı. Düzenleyicilerin incelemesi, bu yetkinin Avrupa Birliği müşterilerine sunulan hizmetlerle bağlantısını da gündeme taşıdı.

Binance, faaliyet gösterdiği yargı alanlarındaki kurallara uyduğunu ve MiCA yetkisi almak için çalışmalarını sürdürdüğünü vurguluyor.

Şirket, son düzenleyici incelemeye verdiği yanıtta ilgili yargı alanlarının gerekliliklerine uyduğunu belirtti. Binance ayrıca, MiCA kapsamında yetkilendirilmek için çalışmalarına devam ettiğini yineledi.

Ortaya çıkan uyuşmazlık, MiCA’nın parçalı kripto düzenlemelerini birleştirme hedefi açısından önemli bir sınav niteliği taşıyor. Avrupa Birliği dışında konumlanan platformların belirli istisnalar üzerinden Birlik müşterilerine erişebilmesi, yeni yapının etkinliğine ilişkin tartışmaları derinleştirebilir.