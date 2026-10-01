Altcoin rallisinde borsa girişleri arttı, satış baskısı riski büyüdü

Eylül ayında hızlanan altcoin yükselişi, borsalara taşınan varlıklardaki sert artışla birlikte daha kırılgan bir tabloya girdi. CryptoQuant verileri, altcoin yatırma işlemlerinin iki haftada yaklaşık %160 arttığını gösterdi. Bu hareket, güçlü yükselişin ardından yatırımcıların kar satışına hazırlanabileceğine işaret ediyor.

Borsa girişlerinde dikkat çeken sıçrama

Yedi günlük altcoin yatırma işlemi sayısı 14 Eylül’deki 29.800 seviyesinden 28 Eylül’de yaklaşık 78.000’e çıktı. Böylece gösterge, Ekim 2025’ten bu yana en yüksek düzeye ulaştı. Aynı dönemde yatırma işlemi yapan adres sayısı da 17.600’den yaklaşık 51.600’e yükseldi. Bu tablo, artışın yalnızca birkaç büyük cüzdandan değil, daha geniş bir yatırımcı kitlesinden kaynaklandığını düşündürüyor.

Mini sözlük: CryptoQuant, blokzincir ve borsa verilerini izleyerek piyasa davranışlarını ölçen bir veri platformudur. Borsalara giriş yapan coin miktarı genelde olası satış baskısını izlemek için kullanılan temel göstergeler arasında yer alır.

CryptoQuant, borsalara yönelen altcoin akışındaki sert artışı, piyasada satış yönlü baskının güçlenebileceğine dair bir sinyal olarak değerlendiriyor.

Merkezi borsalara token taşınması tek başına satışın kesinleştiği anlamına gelmiyor. Buna karşın varlıkların likiditeye daha yakın hale gelmesi, fiyat üzerindeki baskının kısa sürede artabilmesine zemin hazırlıyor. Özellikle son haftalarda güçlü getiri yazan yatırımcıların sayısının artması, olası kar realizasyonunu daha görünür hale getirdi.

NEAR, XLM ve XRP için kısa vadeli baskı öne çıktı

Son yükselişten en fazla yararlanan altcoinler arasında NEAR, XLM ve XRP yer aldı. NEAR son yedi günde yaklaşık %21,7 yükselerek 5,29 dolar civarında işlem gördü. XLM haftalık bazda yaklaşık %9,9 artışla 0,2236 dolarda kaldı. XRP ise eylül boyunca kaydettiği güçlü yükselişin ardından 1,48 dolar seviyesinde işlem gördü.

Varlık 7 günlük değişim Güncel fiyat NEAR %21,7 5,29 dolar XLM %9,9 0,2236 dolar XRP Eylül boyunca güçlü yükseliş 1,48 dolar

Bununla birlikte ivmenin tüm piyasada aynı güçle sürmediği görülüyor. Son 24 saatte NEAR yaklaşık %2,9, XLM %1,5 ve XRP %1,2 geriledi. Haftalık görünüm güçlü kalsa da kısa vadeli zayıflama işaretleri daha belirgin hale geldi.

Fiyatların yükselmesi ve karda bekleyen yatırımcı sayısının artması, borsalara yönelen girişlerle birleşince dağıtım riskini belirgin biçimde artırıyor.

Bitcoin tarafındaki yavaşlama da tabloyu ağırlaştırdı

Daha geniş piyasa görünümü de temkinli bir duruşu destekliyor. CryptoQuant verilerine göre Bitcoin spot talebi 30 günde yaklaşık 170.000 BTC daraldı. Vadeli piyasalardaki spekülatif talep artışı ise 14 Eylül ile 29 Eylül arasında yaklaşık %90 geriledi. Son dönemde Bitcoin alan yatırımcıların ortalama gerçekleşmemiş karı da yaklaşık %33 seviyesinde bulunuyor.

Bu veriler, NEAR, XLM ve XRP’deki yükselişin kesin olarak sona erdiğini göstermiyor. Ancak yüksek fiyatlar, geniş yatırımcı karı ve yaklaşık bir yılın en güçlü altcoin borsa girişleri birlikte değerlendirildiğinde, piyasada ek satış baskısı ihtimali güç kazanıyor. Bundan sonraki süreçte belirleyici unsur, talebin bu girişleri karşılayıp karşılayamayacağı olacak.