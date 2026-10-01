Stellar (XLM)

Altcoin rallisinde borsa girişleri arttı, satış baskısı riski büyüdü

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Altcoinlerde borsa girişleri iki haftada yaklaşık %160 arttı.
  • 📉 $XRP ile birlikte NEAR ve XLM'de kısa vadeli geri çekilme görüldü.
  • 📊 28 Eylül'de altcoin yatırma işlemleri yaklaşık 78.000'e çıkarak Ekim 2025'ten bu yana zirveye ulaştı.
  • 🟠 Bitcoin spot talebindeki 30 günlük 170.000 BTC daralma, piyasadaki temkinli havayı güçlendirdi.
İlayda Peker
İlayda Peker

Eylül ayında hızlanan altcoin yükselişi, borsalara taşınan varlıklardaki sert artışla birlikte daha kırılgan bir tabloya girdi. CryptoQuant verileri, altcoin yatırma işlemlerinin iki haftada yaklaşık %160 arttığını gösterdi. Bu hareket, güçlü yükselişin ardından yatırımcıların kar satışına hazırlanabileceğine işaret ediyor.

İçindekiler
1 Borsa girişlerinde dikkat çeken sıçrama
2 NEAR, XLM ve XRP için kısa vadeli baskı öne çıktı
3 Bitcoin tarafındaki yavaşlama da tabloyu ağırlaştırdı

Borsa girişlerinde dikkat çeken sıçrama

Yedi günlük altcoin yatırma işlemi sayısı 14 Eylül’deki 29.800 seviyesinden 28 Eylül’de yaklaşık 78.000’e çıktı. Böylece gösterge, Ekim 2025’ten bu yana en yüksek düzeye ulaştı. Aynı dönemde yatırma işlemi yapan adres sayısı da 17.600’den yaklaşık 51.600’e yükseldi. Bu tablo, artışın yalnızca birkaç büyük cüzdandan değil, daha geniş bir yatırımcı kitlesinden kaynaklandığını düşündürüyor.

Mini sözlük: CryptoQuant, blokzincir ve borsa verilerini izleyerek piyasa davranışlarını ölçen bir veri platformudur. Borsalara giriş yapan coin miktarı genelde olası satış baskısını izlemek için kullanılan temel göstergeler arasında yer alır.

CryptoQuant, borsalara yönelen altcoin akışındaki sert artışı, piyasada satış yönlü baskının güçlenebileceğine dair bir sinyal olarak değerlendiriyor.

Merkezi borsalara token taşınması tek başına satışın kesinleştiği anlamına gelmiyor. Buna karşın varlıkların likiditeye daha yakın hale gelmesi, fiyat üzerindeki baskının kısa sürede artabilmesine zemin hazırlıyor. Özellikle son haftalarda güçlü getiri yazan yatırımcıların sayısının artması, olası kar realizasyonunu daha görünür hale getirdi.

NEAR, XLM ve XRP için kısa vadeli baskı öne çıktı

Son yükselişten en fazla yararlanan altcoinler arasında NEAR, XLM ve XRP yer aldı. NEAR son yedi günde yaklaşık %21,7 yükselerek 5,29 dolar civarında işlem gördü. XLM haftalık bazda yaklaşık %9,9 artışla 0,2236 dolarda kaldı. XRP ise eylül boyunca kaydettiği güçlü yükselişin ardından 1,48 dolar seviyesinde işlem gördü.

Varlık7 günlük değişimGüncel fiyat
NEAR%21,75,29 dolar
XLM%9,90,2236 dolar
XRPEylül boyunca güçlü yükseliş1,48 dolar

Bununla birlikte ivmenin tüm piyasada aynı güçle sürmediği görülüyor. Son 24 saatte NEAR yaklaşık %2,9, XLM %1,5 ve XRP %1,2 geriledi. Haftalık görünüm güçlü kalsa da kısa vadeli zayıflama işaretleri daha belirgin hale geldi.

Fiyatların yükselmesi ve karda bekleyen yatırımcı sayısının artması, borsalara yönelen girişlerle birleşince dağıtım riskini belirgin biçimde artırıyor.

Bitcoin tarafındaki yavaşlama da tabloyu ağırlaştırdı

Daha geniş piyasa görünümü de temkinli bir duruşu destekliyor. CryptoQuant verilerine göre Bitcoin spot talebi 30 günde yaklaşık 170.000 BTC daraldı. Vadeli piyasalardaki spekülatif talep artışı ise 14 Eylül ile 29 Eylül arasında yaklaşık %90 geriledi. Son dönemde Bitcoin alan yatırımcıların ortalama gerçekleşmemiş karı da yaklaşık %33 seviyesinde bulunuyor.

Bu veriler, NEAR, XLM ve XRP’deki yükselişin kesin olarak sona erdiğini göstermiyor. Ancak yüksek fiyatlar, geniş yatırımcı karı ve yaklaşık bir yılın en güçlü altcoin borsa girişleri birlikte değerlendirildiğinde, piyasada ek satış baskısı ihtimali güç kazanıyor. Bundan sonraki süreçte belirleyici unsur, talebin bu girişleri karşılayıp karşılayamayacağı olacak.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Stellar, Soroban SDK v28 sürümünü Protocol 28 desteğiyle yayımladı

XLM 50 haftalık ortalamanın üstüne çıktı, XRP dirençte takıldı

U.S. Bank, USBDC stablecoin pilotini Stellar ağında tamamladı

Stellar, tokenleştirilmiş ABD dışı kamu borcunda liderliğini korudu

XLM’de teknik toparlanma sürerken Zebec, Stellar’da USDC bordrosunu büyüttü

Stellar ağındaki performans artışı, XLM için 0,29 dolar hedefini öne çıkardı

Stellar, Protocol 28 yükseltmesini 16 Eylül’de ana ağa taşıyacak

Bu Haberi Paylaş
İlayda Peker
By İlayda Peker
Takip Et:
Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi mezunu olan yazar, kripto para, blockchain teknolojileri ve dijital varlık piyasalarında 10 yıllık yazarlık ve editörlük deneyimine sahiptir.COINTURK bünyesinde Bitcoin, altcoinler, kripto para piyasaları, blockchain ekosistemi, dijital varlık düzenlemeleri ve küresel finans gelişmeleri üzerine 8.500’ün üzerinde haber, analiz, makale ve rapor yayımlamıştır. Piyasa hareketlerini ve sektördeki gelişmeleri yakından takip eden yazar, karmaşık kripto gündemini anlaşılır ve okuyucu odaklı bir dille ele almaktadır.Kitap okumaya ilgi duyan yazar, uluslararası gelişmelerin finansal piyasalar ve dijital varlık ekosistemi üzerindeki etkilerini de değerlendirmektedir.
Bir Önceki Yazı XRP Ledger, Brezilya entegrasyonuna rağmen fiyat baskısı altında kaldı
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

XRP Ledger, Brezilya entegrasyonuna rağmen fiyat baskısı altında kaldı
RIPPLE (XRP)
Fomo’da günlük hacim 300 milyon dolara ulaştı: “Token planı yok, hedef halka arz”
KRİPTO PARA BORSALARI
Tokenleştirilmiş Hisse
ETH ETH
SOL SOL
BSC BSC
Robinhood ROBINHOOD
ÖDE
USDT USDT
AL
AAPL AAPL
Lost your password?