🚨 Stellar, Soroban SDK v28 sürümünü Protocol 28 desteğiyle yayımladı.

Stellar ekosisteminde akıllı sözleşme geliştirmek için kullanılan Rust tabanlı Soroban SDK, v28 sürümüne yükseltildi. Build on Stellar hesabının paylaştığı bilgilere göre yeni sürüm, 16 Eylül’de ana ağda devreye giren Protocol 28 desteğini içeriyor.

Protocol 28 ile gelen yenilikler

Adapter olarak da anılan Protocol 28 güncellemesi, daha hızlı mutabakat, çok sayıda sözleşme için atomik yükseltme imkanı ve sözleşme verilerinin daha güvenli, standart bir yöntemle taşınmasına yönelik araçlar sundu. Soroban Rust SDK’nın 28. sürümü de bu değişikliklere uyum sağlayacak şekilde çeşitli derleme sistemi güncellemeleri, veri taşıma desteğini güçlendiren davranış değişiklikleri ve yeni özelliklerle kullanıma açıldı.

Build on Stellar, Soroban SDK v28 sürümünün yayına alındığını ve bu sürümün 16 Eylül’de devreye giren Protocol 28’i desteklediğini açıkladı.

Yeni sürümde öne çıkan başlıklar arasında Spec Shaking v2, sözleşme verisi taşıma desteği, seyrek biçimde yayımlanan olaylar, çalıştırılabilir referanslar ve testlerde yüklenebilen yerel sözleşmeler yer alıyor. Bu eklemelerin özellikle geliştiricilerin sözleşme geçiş süreçlerini daha kontrollü yönetmesine katkı sağlaması bekleniyor.

Derleme sistemi ve veri yapısında değişiklik

Spec Shaking v2, teknik olarak sözleşme özelliklerinin son çıktıya nasıl dahil edildiğini değiştiriyor. Sistem, derleyicilerin kullanılmayan kodu ayıklama yaklaşımına benzer bir yöntem izliyor. SDK artık her unsur için bir giriş oluşturuyor; ardından stellar cli derleme sistemi, sözleşmenin kullanmadığı girdileri temizliyor. Bu sayede son ikili dosyanın daha düzenli ve amaca uygun hale gelmesi hedefleniyor.

Sürümle birlikte veri yapılarının defter üzerindeki gösterimi konusunda da dikkat çeken bir güncelleme yapıldı. Bir yapı, alan adlarını anahtar olarak kullanan bir harita şeklinde tutuluyor. v28 öncesinde bu haritanın yapı ile birebir eşleşmesi gerekiyordu. Başka bir deyişle tüm alanların anahtar olarak yer alması ve fazladan hiçbir anahtar bulunmaması şarttı.

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Stellar 11. yılını kutluyor

Teknik güncelleme, Stellar için sembolik bir döneme de denk geldi. Ağ, 30 Eylül 2015’teki çıkışının ardından 11. yılını kutluyor. Stellar bu süreçte sınır ötesi ödemelerden tokenleştirilmiş varlıklara kadar uzanan kullanım alanlarıyla, paranın daha hızlı ve daha serbest hareket etmesine odaklanan bir altyapı kurdu.

Ağ son dönemde gerçek dünya varlıkları tarafında da yeni bir eşiği geride bıraktı. Stellar ekosistemindeki RWA sahiplerinin sayısı 22 bini aştı. Bu veri, ağın blokzincir tabanlı varlık kullanımını günlük finans uygulamalarına daha fazla yaklaştırma çabasının son göstergelerinden biri olarak öne çıktı.

Stellar Foundation Ürün Direktörü Tomer Weller, kutlanan tarihin yeni Stellar ağının yıl dönümü olduğunu, eski ağın ise 2014’te Stellars adlı yerel varlık ve STR koduyla başlatıldığını aktardı.

Stellar Foundation Ürün Direktörü Tomer Weller, yıl dönümüne ilişkin paylaşımında ağın tarihine de değindi. Weller, bugün kutlanan tarihin yeni Stellar ağının kuruluşunu işaret ettiğini, eski ağın ise 2014’te Stellars adlı yerel varlık ve STR koduyla faaliyete geçtiğini hatırlattı.