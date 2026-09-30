HYPE kısa vadeli yükseliş çizgisini kaybetti, geri çekilme riski arttı

Hyperliquid’in eylüldeki güçlü yükselişi ivme kaybetti. HYPE, 98 dolar civarındaki zirvenin ardından 86,07 dolara geriledi. Günlük grafikte fiyat, ağustostan bu yana yükselişi taşıyan kısa vadeli hareketli ortalamanın altına indi ve şu anda bu seviyenin hemen çevresinde tutunmaya çalışıyor.

Kısa vadeli görünüm zayıfladı

Son haftalarda söz konusu kısa vadeli ortalama, her geri çekilmede alıcıların devreye girdiği temel bir eşik olarak öne çıktı. HYPE, eylül başında yaklaşık 75 dolar bölgesinden toparlanmış, ardından sert bir atakla 98 dolara yaklaşmıştı. Ancak son tablo, bu yapının zayıfladığına işaret ediyor. Günlük mumların bu çizginin altında kapanması, kısa vadeli yön açısından dikkat çekici bir değişime işaret etti.

Fiyat yapısındaki bozulma da daha belirgin hale geldi. 98 dolar yakınındaki yerel zirvenin ardından daha düşük tepeler oluştu ve tek bir uzun kırmızı mum, birkaç günlük kazanımı geri aldı. Yükseliş boyunca çalışan bir seviyenin aşağı yönlü kırılması, piyasa ivmesinin alıcılardan satıcılara kaymaya başladığını gösterebilir.

HYPE, yükselişi tanımlayan kısa vadeli seviyeyi kaybetti ve fiyat bu eşiği yeniden aşmadığı sürece daha derin bir düzeltme riski masada kalıyor.

RSI ve hacim ne söylüyor

Göreceli güç endeksi olarak bilinen RSI da momentumdaki zayıflamayı destekliyor. Gösterge üst bantlardan yaklaşık 50 seviyesine indi. Bu görünüm, yükseliş ivmesinin belirgin biçimde azaldığını ortaya koysa da piyasanın henüz aşırı satım bölgesine geçmediğini gösteriyor.

Ağustostaki yukarı kırılım yüksek işlem hacmiyle desteklenmişti. Buna karşılık eylül boyunca hacimde kademeli bir gerileme görüldü. Son satış dalgası ise sınırlı sayılabilecek bir işlem aktivitesiyle gerçekleşti. Bu tablo, satışların henüz panik boyutuna ulaşmadığını gösterirken, yükselişin de yeni talep çekmekte zorlandığını ortaya koyuyor.

Daha geniş tabloda hangi seviyeler öne çıkıyor

Buna rağmen daha geniş zaman dilimindeki görünüm tamamen bozulmuş değil. Uzun vadeli hareketli ortalamaların yukarı eğimli kalması, ana trendin halen destek bulduğunu gösteriyor. Aşağı yönde ilk önemli bölge 81 ile 82 dolar aralığında bulunuyor. Mavi ve camgöbeği ortalamaların bu bölgede birleşmesi, burayı teknik açıdan öne çıkarıyor.

Satış baskısının artması halinde 73 dolar civarındaki turuncu ortalama ile 61 dolar yakınındaki uzun vadeli siyah çizgi daha derin destek alanları olarak izlenebilir. Yukarı yönde ise 88 ile 90 dolar bandının yeniden aşılması gerekiyor. Bu bölge geri alınamazsa, eylül diplerine karşılık gelen 75 ile 78 dolar aralığı bir sonraki test alanı haline gelebilir.

Uzun vadeli yapı tamamen dağılmış görünmüyor, ancak kısa vadeli yükseliş düzeni zayıfladı ve fiyatın yeniden güç kazanması için 88 ile 90 dolar bandının üzerine dönmesi gerekiyor.

Bu nedenle HYPE’ta ana eğilim tümüyle sona ermiş sayılmasa da kısa vadeli kurallar değişti. Fiyat, yükseliş boyunca yön veren seviyenin altında kaldıkça aşağıdaki yükselen ortalamalara doğru daha derin bir geri çekilme olasılığı gündemde kalacak.