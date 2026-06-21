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HYPERLIQUID (HYPE)

HYPE 69,52 dolarda tutundu! Sıradaki hamlede hangi seviye öne çıkıyor?

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 HYPE, başarısız kırılma denemesinin ardından 69,52 dolar civarında dengelendi.
  • 📉 Piyasada 62 dolar seviyesi, kısa vadede en kritik destek noktası olarak izleniyor.
  • 📊 Alıcıların üstünlüğü sürerse $HYPE için 76 dolar seviyesi yeniden gündeme gelebilir.
  • 🧭 Nisan ile haziran arasındaki güçlü trendin ardından teknik göstergeler yukarı yönü desteklemeyi sürdürüyor.
Dr. Levent Kurt
Dr. Levent Kurt

Hyperliquid’in yerel varlığı HYPE, son yükseliş denemesinin kalıcı bir kırılmaya dönüşmemesine rağmen genel olarak yukarı yönlü görünümünü koruyor. Piyasada son geri çekilme, trendin bozulduğuna işaret eden bir dönüşten çok, kısa vadeli bir düzeltme olarak değerlendiriliyor.

İçindekiler
1 Kritik destek olarak 62 dolar izleniyor
2 76 dolar yeniden gündeme gelebilir
3 Teknik göstergeler yukarı yönü destekliyor

Kritik destek olarak 62 dolar izleniyor

HYPE haber yazımı sırasında 69,52 dolardan işlem görürken, son 24 saatteki işlem hacmi 652,99 milyon dolar, piyasa değeri ise 17,62 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Varlık son 24 saatte %1,55 yükseldi.

Kripto analisti Sjuul’a göre HYPE, yeniden fiyat keşfi bölgesine girerek tüm zamanların en yüksek seviyesini aşmayı denedi. Ancak bu atak sert satış baskısıyla karşılaştı ve yükseliş ivmesi şimdilik durdu.

Analist Sjuul, HYPE’ın tüm zamanların en yüksek seviyesinin üzerine çıkmak için yeni bir deneme yaptığını, ancak sert reddedilmenin ralliyi kestiğini aktarırken, son geri çekilmenin piyasada trend değişimi değil önemli bir test olarak izlendiğini vurguladı.

Buna rağmen daha geniş fiyat yapısının yapıcı kaldığı belirtiliyor. İşlemciler şimdi özellikle 62 dolar seviyesine odaklanmış durumda. Bu bölgenin korunması ve güçlü destek haline gelmesi, kısa vadeli görünüm açısından belirleyici görülüyor.

76 dolar yeniden gündeme gelebilir

Alıcıların 62 doların üzerinde kontrolü sürdürmesi halinde piyasa algısının güçlenebileceği, bunun da yeni bir yükseliş dalgası için zemin hazırlayabileceği değerlendiriliyor. Bu senaryoda 76 dolar seviyesi yeniden hedef haline gelebilir.

TradingView verilerine göre HYPE, nisan ile haziran döneminde daha geniş zaman diliminde güçlü bir yükseliş sergiledi. Varlık yaklaşık 76 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördükten sonra 50 günlük üstel hareketli ortalamanın bulunduğu 57,89205 dolara kadar geri çekildi. Ardından alımlar hızlandı ve fiyat kısa sürede yeniden 69,48800 dolar civarına taşındı.

Teknik göstergeler yukarı yönü destekliyor

Teknik tarafta görünüm halen alıcılar lehine. Özellikle 20, 50, 100 ve 200 periyotluk hareketli ortalamaların aynı yönde dizilmesi, yükseliş trendinin daha kalıcı bir yapıya sahip olabileceğine işaret ediyor.

Günlük grafikte göreceli güç endeksi olan RSI 57,98 seviyesinde bulunuyor ve sinyal çizgisinin üzerinde kalıyor. Bu tablo, yatay seyre rağmen alıcıların piyasadaki hakimiyetini tamamen kaybetmediğini gösteriyor.

Hyperliquid, merkeziyetsiz türev işlemlere odaklanan bir kripto platformu olarak biliniyor. Haberde yer alan değerlendirmeler piyasa analizi ve fiyat beklentilerini yansıtıyor; kripto varlıklarda oynaklığın yüksek seyredebileceği unutulmamalı.

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Dr. Levent Kurt
By Dr. Levent Kurt
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