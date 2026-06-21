TRON fiyatı $0,3241 seviyesinde tutunurken Tron Inc. 155.057 TRX alımı yaptığını açıkladı

TRON ekosisteminin yerel varlığı TRX, önemli bir destek bölgesinden aldığı tepkinin ardından yeniden güç kazanma işaretleri verdi. Piyasada alıcıların bu seviyeyi koruduğu görülürken, mevcut teknik görünümün korunması halinde fiyatın daha yüksek direnç alanlarını test edebileceği değerlendiriliyor.

Teknik görünümde destek bölgesi öne çıktı

Haberde paylaşılan verilere göre TRX, yazım sırasında 0,3241 dolardan işlem gördü. Varlığın 24 saatlik işlem hacmi 585,82 milyon dolar, piyasa değeri ise 30,74 milyar dolar seviyesinde hesaplandı. Son 24 saatte görece dengeli bir seyrin öne çıktığı, buna karşın fiyat yapısının ve kurumsal alımların yukarı yönlü bir dönüş ihtimalini desteklediği aktarıldı.

Kripto para analisti Crypto Yoda’ya göre TRON fiyatı, daha önce güçlü bir yükselişin başladığı önemli talep bölgesinden tepki alarak teknik açıdan toparlanma sinyali veriyor. Bu bölgenin düzenli biçimde alıcı çekmesi, piyasada birikim sürecinin sürdüğüne işaret edebilir.

Analist Crypto Yoda’nın değerlendirmesine göre TRON, daha önce sert yükseliş başlattığı talep bölgesinden yeniden destek buldu ve bu tablo, alıcıların kritik seviyeleri savunduğunu gösterdi.

Teknik tablo, alıcıların destek seviyelerini koruyarak düşüş eğilimini zayıflattığına işaret ediyor. Fiyatın bu alan üzerinde kalmayı sürdürmesi durumunda bir sonraki aşamada yükseliş yapısının güç kazanabileceği belirtiliyor. Bu senaryoda 0,38 ile 0,40 dolar aralığı, izlenecek sonraki direnç bölgesi olarak öne çıkıyor.

Gösterge Değer Anlık fiyat 0,3241 dolar 24 saatlik işlem hacmi 585,82 milyon dolar Piyasa değeri 30,74 milyar dolar İzlenen direnç aralığı 0,38 ile 0,40 dolar

Tron Inc. rezervlerini büyüttü

Şirket verilerine göre Tron Inc., dijital varlık stratejisi kapsamında ortalama 0,3225 dolardan 155.057 TRX satın aldı. Bu son işlemin ardından şirketin toplam TRX varlığı 701,4 milyon adedin üzerine çıktı. Böylece şirketin blokzincir temelli hazine yapısını büyütmeye dönük düzenli alım eğilimi sürmüş oldu.

Tron Inc., TRX varlıklarını rezerv stratejisi çerçevesinde DAT modeline yönlendirmeyi sürdürdüğünü bildirdi. Şirket, uzun vadede rezervlerini artırmayı ve bunun hissedar değeri yaratmaya katkı sağlamasını hedeflediğini duyurdu.

Mini sözlük: DAT modeli, haberde şirketin rezerv yaklaşımını tanımlamak için kullanılan bir ifade olarak yer alıyor. Metinde bu modelin teknik açılımı veya işleyişine dair ek ayrıntı paylaşılmadığı için, kullanımın şirketin dijital varlıkları hazine rezervi olarak yapılandırma yöntemine işaret ettiği anlaşılıyor.

Tron Inc., son alımla birlikte toplam TRX varlığının 701,4 milyon adedin üzerine çıktığını ve rezervlerini uzun vadede artırmayı planladığını bildirdi.

Haberde yer alan değerlendirmeler piyasa analizi ve fiyat beklentileri niteliği taşıyor. Kripto para piyasalarının yüksek oynaklık içerdiği ve fiyat hareketlerinin kesinlik taşımadığı da ayrıca hatırlatıldı.