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Tron (TRX)

TRON’da kritik güvenlik adımı devreye girdi! Geliştiriciler şimdi hangi detaya odaklanacak?

Onur Atam
Onur Atam

TRON, 20628 sayılı Komite Teklifi’nin 2 Temmuz’da onaylanmasının ardından kuantum dayanıklı imza özelliğini Nile test ağında devreye aldı. Bu adım, geliştiricilerin gelecekte kuantum bilgisayarların yaratabileceği risklere karşı tasarlanan blokzincir imzalarını halka açık bir test ortamında denemesine imkan tanıyor.

İçindekiler
1 Kuantum dayanıklı imzalar test ağına taşındı
2 FN DSA 512 neden dikkat çekiyor?
3 Ana ağ için ek onay ve altyapı güncellemesi gerekecek

Kuantum dayanıklı imzalar test ağına taşındı

İlk aşamada FN DSA 512 algoritması etkinleştirildi. TRON kurucusu Justin Sun, komitenin teklifi onayladığını duyurdu ve geliştiricileri yayımlanan teknik rehber üzerinden sistemi test etmeye çağırdı. TRON, yüksek işlem hacmi ve stabilcoin kullanımındaki ağırlığıyla bilinen bir blokzincir ağı olarak öne çıkıyor.

Justin Sun, 20628 sayılı teklifin 2 Temmuz’da kabul edildiğini açıklarken, geliştiricilerin Nile test ağında kuantum sonrası imza işlevini doğrulamak için yayımlanan kullanım kılavuzundan yararlanabileceğini bildirdi.

Nile test ağı, TRON’daki yeni özelliklerin ana ağa taşınmadan önce sınandığı ortam olarak kullanılıyor. Buradaki test tokenleri piyasa değeri taşımadığı için ekipler, gerçek varlık riski olmadan sözleşmeleri ve işlemleri deneyebiliyor.

Bu güncelleme doğrudan mevcut bir saldırıya karşı verilmiş acil bir yanıt niteliği taşımıyor. Halihazırda kamuya açık hiçbir kuantum bilgisayarın büyük blokzincir ağlarında kullanılan yaygın imza sistemlerini kırabildiği gösterilmiş değil. Buna karşın sektör, uzun vadeli risklere karşı hazırlık adımlarını hızlandırıyor.

FN DSA 512 neden dikkat çekiyor?

FN DSA 512, daha önce Falcon adıyla bilinen şemadan türetilen kafes tabanlı bir dijital imza algoritması olarak tanımlanıyor. Sistem, ABD Ulusal Standartlar ve Teknoloji Enstitüsü’nün kuantum sonrası kriptografi programı kapsamında seçilen yapılardan biriyle bağlantılı. Bu yönüyle, klasik eliptik eğri kriptografisine alternatif arayan ağlar için teknik açıdan önemli bir seçenek oluşturuyor.

Mini sözlük: Kuantum sonrası kriptografi, gelecekte güçlü kuantum bilgisayarların çözebileceği düşünülen mevcut şifreleme yöntemlerine karşı geliştirilen yeni güvenlik tekniklerini ifade eder. NIST ise ABD’de kriptografi standartlarının belirlenmesinde merkezi rol oynayan kurumdur.

FN DSA için önerilen standardizasyon süreci sürerken, NIST bu yapı için FIPS 206 üzerinde çalışıyor. Buna karşılık ML DSA standardı FIPS 204 kapsamında tamamlanmış durumda. TRON’un Nile sürümünde hem FN DSA 512 hem de ML DSA 44 desteği yer alsa da, 20628 sayılı teklif özel olarak yalnızca FN DSA 512’yi etkinleştirdi.

Ana ağ için ek onay ve altyapı güncellemesi gerekecek

Test süreci, daha büyük imzaların işlem hızı, ağ depolaması ve işlem maliyetleri üzerindeki etkisini ortaya koyacak. Özellikle TRON gibi yoğun işlem trafiğine sahip ağlarda bu başlıklar daha yakından izleniyor. Falcon 512 tabanlı yapının azami yaklaşık 667 baytlık imza boyutu üretmesi, daha büyük kuantum sonrası imza türlerine kıyasla bant genişliği ve depolama yükünü sınırlayabilir.

Olası bir ana ağ geçişi için cüzdan sağlayıcılarının, borsaların, doğrulayıcıların ve uygulama geliştiricilerinin altyapılarını güncellemesi gerekecek. Mevcut kullanıcılar açısından da varlıkların kuantum dayanıklı hesaplara taşınmasını sağlayacak bir geçiş yöntemine ihtiyaç duyulabilir. TRON’un, geleneksel ve kuantum sonrası imzaları bir süre birlikte kabul eden hibrit bir yapı tercih etmesi de seçenekler arasında görülüyor.

20628 sayılı teklif, ana ağ için herhangi bir yayımlanma tarihi içermiyor. Şimdilik doğrulanan tek adım, geliştiricilerin Nile test ağında kuantum sonrası imza özelliğini test etmeye başlaması oldu.

Duyurunun ardından TRX fiyatı 0.319 dolar civarında işlem gördü. Varlığın piyasa değeri yaklaşık 30.26 milyar dolar seviyesinde bulunurken, günlük fiyat hareketi sınırlı kaldı. Bu görünüm, piyasanın teknik güncellemeyi kısa vadede güçlü bir fiyat tetikleyicisi olarak değerlendirmediğine işaret etti.

  • 🔥 TRON, 2 Temmuz’da kabul edilen 20628 sayılı teklifle kuantum dayanıklı imzaları Nile test ağında devreye aldı.
  • 🧪 İlk aşamada FN DSA 512 etkinleşirken geliştiriciler yeni sistemi Nile üzerinde test etmeye başladı ve $TRX fiyatı 0.319 dolar civarında kaldı.
  • 🛠️ Ana ağa geçiş için cüzdanlar, borsalar ve doğrulayıcılar dahil daha geniş bir altyapı güncellemesi gerekecek.
  • 📌 TRON, 3 Temmuz 2026 itibarıyla yalnızca test sürecini başlattı ve ana ağ tarihi açıklamadı.
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Onur Atam
By Onur Atam
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İnternet, Kripto Para Teknolojileri ve Yeni Nesil Finansal Teknolojiler başlıca ilgi alanları arasında. Avukat, Bilişim Hukuku ve Ticaret Hukuku başlıca çalışma alanları.
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