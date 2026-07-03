BTSE, Endonezya’da düzenlenmiş kripto piyasasına BTSE Indonesia ile giriş yaptı

BTSE, Endonezya’daki yerel kripto para borsası NVX’in yeniden markalanma sürecini tamamlamasının ardından ülkedeki düzenlenmiş kripto piyasasına BTSE Indonesia ile adım attı. 3 Temmuz’da duyurulan yapı, BTSE Group ile PT Aset Kripto Internasional ortaklığıyla kuruldu.

Ortaklık yapısı ve lisans onayı

Bu ortaklıkta BTSE Group, işlem altyapısı, likidite ve teknoloji desteği sağlıyor. Endonezya’daki ekip ise müşteri büyümesi, iş ortaklıkları, pazarlama ve günlük operasyonları yönetiyor. Şirketin hedefi, küresel işlem altyapısını yerel pazar bilgisiyle birleştirmek.

BTSE Indonesia, Endonezya Finansal Hizmetler Otoritesi OJK’den Dijital Finansal Varlıklar ve Kripto Varlıklar Ticaret Operatörü lisansı aldı. OJK, ülkedeki bankacılık, sigorta ve sermaye piyasaları başta olmak üzere finansal sistemi denetleyen ana düzenleyici kurum olarak faaliyet gösteriyor.

BTSE Group Operasyon Direktörü Jeff Mei, Endonezya’nın Asya’nın önde gelen kripto piyasalarından biri haline gelmesi için gerekli temel unsurlara sahip olduğunu, bu ortaklığın da küresel işlem altyapısını yerel pazar uzmanlığıyla bir araya getirdiğini vurguladı.

Söz konusu lisans, şirketin Endonezya mevzuatı çerçevesinde yasal olarak kripto alım satım hizmeti sunmasına imkan tanıyor. Böylece BTSE Indonesia, yerel bankalar ve ödeme hizmeti sağlayıcılarıyla çalışarak Endonezya rupisi yatırma ve çekme işlemleri, döviz dönüşüm hizmetleri ve rupili işlem çiftleri sunabilecek.

Yeni ürün alanı ve rekabet beklentisi

Şirket, yerel düzenlemelerin izin vermesi halinde gelecekte kripto vadeli işlem ürünlerini de devreye almayı planlıyor. Bu adım, lisanslı oyuncular arasındaki rekabetin arttığı bir dönemde BTSE Indonesia’nın pazardaki konumunu güçlendirme arayışıyla örtüşüyor.

BTSE Indonesia Strateji Direktörü Stephanie Kusnadi, ortaklığın şirkete BTSE’nin küresel borsa teknolojisine erişim sağladığını, buna karşın odağın Endonezyalı kullanıcılar ve yerel düzenleyici gereklilikler üzerinde kalacağını belirtti.

Endonezya’da düzenlemeler sıkılaşıyor

Endonezya’da kripto şirketleri için uyum yükümlülükleri de artıyor. OJK, haziran ayında yürürlüğe koyduğu 2026 tarihli 6 numaralı düzenlemeyle, kripto paralar ve diğer dijital finansal varlıkları tanıtan sosyal medya etkileyicilerine yetkinlik sertifikası şartı getirdi. Başka bir onaylı lisansa sahip olanlar bu zorunluluktan muaf tutulabiliyor.

Aynı düzenleme, tanıtım faaliyetlerini yetkili borsalarda listelenen dijital varlıklarla sınırlandırıyor. Ayrıca tüm kampanyaların lisanslı finansal hizmet şirketleri üzerinden yürütülmesi gerekiyor. Tanıtım içeriğine ilişkin sorumluluk da bu lisanslı kuruluşlarda kalıyor.

Bu çerçeve, Endonezya pazarına girmek isteyen ya da faaliyetlerini büyütmeyi amaçlayan kripto şirketleri için lisans, içerik denetimi ve yerel iş ortaklıkları bakımından daha sıkı bir dönem başladığına işaret ediyor. BTSE’nin hamlesi de bu düzenlenmiş yapı içinde konumlanma stratejisinin bir parçası olarak öne çıkıyor.