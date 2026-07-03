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Solana (SOL)

Solana ağında Bitcoin ve Ethereum işlemleri artarken, analistler SOL için 120 dolar hedefini öne çıkarıyor

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Solana ağında yatırımcılar memecoinlerden uzaklaşıp $SOL ekosistemi içinde Bitcoin ve Ethereum işlemlerine yöneldi.
  • 📊 Yabancı token işlemleri 211,7 milyon dolara ulaşırken, ağdaki likidite tabanı daha dengeli hale geldi.
  • 📈 Analistler, SOL'un aylar süren 76 ile 98 dolar bandından sonra teknik yapısını güçlendirdiğini düşünüyor.
  • 🧭 200 dolar üzerindeki düşüşten sonra 76 ile 78 dolar desteğinin geri alınması, 120 ile 125 dolar hedefini gündemde tutuyor.
Güvenç Koçkaya
Güvenç Koçkaya

Solana ağında işlem tercihleri değişmeye başladı. Yatırımcıların bir bölümü memecoin odaklı işlemlerden uzaklaşarak Bitcoin, Ethereum ve benzeri büyük kripto varlıkları Solana üzerinde alıp satmaya yöneldi. Bu değişim, ağın yalnızca kısa vadeli spekülasyonla anılan bir yapıdan daha geniş kullanım alanına sahip bir işlem zemini haline geldiğine işaret ediyor.

İçindekiler
1 İşlem kompozisyonunda dikkat çeken değişim
2 Teknik görünümde 120 dolar bölgesi izleniyor

İşlem kompozisyonunda dikkat çeken değişim

Piyasa analisti Kylobayd, Solana üzerindeki yabancı token işlemlerinin 211,7 milyon dolara ulaştığını aktardı. Bitcoin, Ethereum ve diğer ağlardan gelen varlıklarda likiditenin artması, yatırımcı ilgisinin daha yerleşik kripto paralara kaydığını gösterdi.

Solana üzerindeki yabancı token işlemlerinin 211,7 milyon dolara ulaşması, ağdaki işlem tabanının memecoinlerin ötesine geçtiğine işaret ediyor.

En büyük işlem grubu 259 milyon dolar ile yine ilk sırada yer alsa da, yabancı token segmentinin bu seviyenin yüzde 18 gerisinde kalması dikkat çekti. Buna karşın farkın daralması, Solana ekosisteminin kademeli biçimde çeşitlendiğini ortaya koydu.

Yatırımcıların yalnızca tek bir varlık sınıfına bağlı kalmaması, merkeziyetsiz borsalarda daha dengeli likidite oluşmasına katkı sağlayabilir. Bu tablo, Solana’nın merkeziyetsiz finans ekosistemi ile zincirler arası varlık kullanımının aynı zeminde büyümesine de destek verebilir. Solana, yüksek işlem kapasitesi ve düşük işlem ücretleriyle öne çıkan bir blokzincir ağı olarak biliniyor.

Teknik görünümde 120 dolar bölgesi izleniyor

Ağın yerel tokenı SOL tarafında da teknik görünümün güçlendiğine dair değerlendirmeler öne çıktı. Analist BATMAN, SOL grafiğinde klasik bir Wyckoff yapısının tamamlandığını ve fiyatın likidite temizliğinin ardından önceki işlem aralığını geri aldığını belirtiyor.

Mini sözlük: Wyckoff yapısı, fiyat hareketlerini birikim, yanıltıcı kırılım ve yükseliş evresi gibi aşamalarla açıklayan teknik analiz yaklaşımıdır. Bu yapıda destek bölgesinin geri kazanılması, alıcıların yeniden güç topladığına işaret eden bir unsur olarak izlenir.

SOL, 200 doların üzerindeki seviyelerden geri çekildikten sonra aylar boyunca 76 ile 98 dolar aralığında yatay bir seyir izledi. Bu uzun konsolidasyon süreci, alıcı ve satıcılar arasında denge oluştuğunu gösterirken, talebin yeniden artmasıyla birlikte fiyat yapısında değişim sinyali belirdi.

GöstergeSeviye
Uzun süreli işlem aralığı76 ile 98 dolar
Geri kazanılan destek76 ile 78 dolar
Analistlerin izlediği hedef bölge120 ile 125 dolar
Yaklaşık güncel seviye81 dolar

Fiyatın destek seviyelerinin kısa süreli altına sarkması, düşüş yönünde pozisyon alanların zarar kes emirlerini tetiklemiş olabilir. Analistler bu hareketi, güçlü alıcıların birikim yaptığı tipik bir Wyckoff görünümü olarak değerlendiriyor.

76 ile 78 dolar bölgesinin yeniden kazanılmasının ardından oluşan güçlü mum, piyasada yeni alım baskısının devreye girdiğine işaret ediyor.

SOL 76 ile 78 dolar bandı üzerinde kalmayı sürdürürse, 120 ile 125 dolar aralığı teknik olarak izlenen bir sonraki hedef bölge olarak öne çıkıyor. Bu aralık, yaklaşık 81 dolarlık mevcut seviyeye göre yüzde 50 civarında yukarı yönlü potansiyele karşılık geliyor.

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Güvenç Koçkaya
By Güvenç Koçkaya
Tıp Doktoru, Sağlık Ekonomisti, Kriptopara Yatırımcısı ve Melek Yatırımcı
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