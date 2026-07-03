Nigel Farage, Tether yatırımcısı bağışçısıyla bağlantılı kripto politikası iddiaları nedeniyle parlamenter denetime alındı

Reform UK lideri Nigel Farage hakkında, İngiltere Merkez Bankası nezdinde kripto para politikalarına ilişkin girişimlerde bulunduğu ve bu girişimlerin en büyük bağışçısının yatırımlarına fayda sağlayabileceği iddiasıyla parlamentodaki standartlar denetçisine başvuru yapıldı. Başvuruyu yapan İşçi Partisi milletvekili Phil Brickell, incelemenin Parlamento Standartlar Komiseri Daniel Greenberg tarafından yürütülmesini istedi.

Şikayetin odağında eylül 2025 görüşmesi bulunuyor

Brickell, milletvekillerinin kendilerine ödeme yapan kişiler adına, ödemenin ardından 12 ay boyunca bakanlar ya da kamu görevlileriyle temas kurmasını yasaklayan kurallara işaret etti. İddiaya göre Farage, Eylül 2025’te İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey ile yaptığı özel görüşmede devlet destekli dijital sterlin planından vazgeçilmesini savundu.

Phil Brickell, Farage’ın Andrew Bailey ile görüşmeden önce Tether’i açıkça desteklediğini, stabilcoinlere yönelik planlanan kısıtlamaları eleştirdiğini ve Merkez Bankasının yaklaşımına karşı çıkacağını duyurduğunu söyledi.

Farage’ın daha sonra Merkez Bankasının tutumunu yumuşatmasında etkili olduğunu öne sürdüğü aktarıldı. Geçen hafta banka, bireylerin stabilcoin varlıklarına yönelik önerilen 20 bin sterlinlik üst sınırdan geri adım attı. Farage bu sınırlamaya daha önce açık biçimde karşı çıkmıştı.

Mini sözlük: Dijital pound, merkez bankasının çıkaracağı dijital para birimi fikrini ifade eder. Stabilcoin ise değeri genellikle dolar ya da sterlin gibi geleneksel bir varlığa sabitlenmeye çalışılan kripto varlık türüdür.

Bağışlar ve Tether bağlantısı tartışmayı büyüttü

Dosyanın merkezindeki isim Christopher Harborne oldu. Tayland’da yaşayan Britanyalı milyarder Harborne, USDT ihraççısı Tether’de yüzde 12 paya sahip bulunuyor. Sunday Times Zenginler Listesi’nde altıncı sırada yer alan Harborne’un serveti 18,2 milyar sterlin olarak hesaplandı.

Farage’ın, Temmuz 2024 genel seçimleri öncesinde Harborne’dan 5 milyon sterlin tutarında beyan edilmemiş bir kişisel hediye aldığı belirtildi. Reform UK de geçen ağustostan bu yılın şubat ayına kadar Harborne’dan ayrıca 15 milyon sterlin bağış aldı. Bunun yanında Farage’ın ABD ve Chagos Adaları seyahatleri için Ocak 2025 ve Şubat 2026’da 25’er bin sterlinlik iki siyasi bağış daha kabul ettiği kaydedildi.

Kalem Tutar Detay Kişisel hediye 5 milyon sterlin Farage’a verildiği belirtilen beyan edilmemiş ödeme Parti bağışı 15 milyon sterlin Reform UK’ye ağustos ile şubat arasında aktarılan toplam tutar Seyahat bağışları 2 kez 25 bin sterlin ABD ve Chagos Adaları ziyaretleri için

Merkez Bankası görüşmeye ilişkin tutanak yayımlamadı

İşçi Partisi milletvekili Joe Powell da Andrew Bailey’ye mektup göndererek söz konusu görüşmenin ayrıntılarını talep etti. Powell, Birleşik Krallık finans sistemine ilişkin kararların kapalı kapılar ardında belirli yatırımcıların çıkarına göre değil, kamu yararı ve bağımsız değerlendirme temelinde alınması gerektiğini vurguladı.

Nigel Farage, 5 milyon sterlinlik ödemenin koşulsuz olduğunu savunurken bu parayı isterse lüks otomobillere harcayabileceğini, bunun özel bir mesele olduğunu söyledi.

İngiltere Merkez Bankası, eylül ayındaki temasın siyasi isimlerle yürütülen rutin görüşmelerden biri olduğunu açıkladı. Kurum, Farage ile Bailey’nin dijital sterlin konusunda farklı görüşlere sahip olduğunu kabul etti ancak toplantıya ilişkin tutanak paylaşmadı.

Daniel Greenberg’in ayrıca Farage’ın 5 milyon sterlinlik kişisel hediyeyi beyan edip etmemesi gerektiğini de ayrı bir süreçte incelediği bildirildi. Farage ve Harborne, bağış karşılığında herhangi bir beklenti olmadığını savundu. Reform UK ise yöneltilen suçlamaları tümüyle reddetti.