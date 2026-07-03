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Cardano (ADA)

Cardano ağında hareketlilik arttı! ADA için kritik seviyelerde neler yaşandı?

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Cardano ağında kullanım arttı ve gözler yeniden ADA fiyatına çevrildi.
  • 📊 Günlük aktif adres sayısı 29.025’e, sosyal görünürlük payı ise %0,33’e yükseldi.
  • 📉 ADA’da 0,155 ile 0,160 dolar bandı korunurken, $ADA için 0,190 dolar ilk önemli eşik olarak öne çıktı.
  • 🧭 Fiyat 0,24 doların altına indikten sonra gelen toparlanmanın şimdilik kademeli ilerlediği görülüyor.
Güvenç Koçkaya
Güvenç Koçkaya

Cardano ağında kullanım verileri güçlenirken, ADA fiyatı baskı altında kalmayı sürdürüyor. Bu tablo, ağdaki temel göstergelerde görülen iyileşmenin daha geniş çaplı bir toparlanmayı destekleyip desteklemeyeceği sorusunu yeniden gündeme taşıdı.

İçindekiler
1 Ağ verilerinde dikkat çeken artış
2 Fiyatta öne çıkan destek ve dirençler
3 Toparlanma beklentisi temkinli kalıyor

Ağ verilerinde dikkat çeken artış

Doğrulayıcı ve staking altyapısı sağlayıcısı Everstake, Cardano ekosisteminde blokzincir kullanımının arttığını ve topluluk etkileşiminin yükseldiğini açıkladı. Şirket, Cardano’nun özellikle piyasa görünümünden çok ağ protokolü ve teknik yapısındaki geliştirmelere öncelik verdiğini belirtti.

Everstake verilerine göre Cardano’daki günlük aktif adres sayısı 29.025’e çıktı. Kripto odaklı sosyal medya paylaşımlarındaki görünürlük payı da %0,33 seviyesine yükseldi. Bu veriler, zorlu piyasa koşullarına rağmen ekosistem içindeki faaliyetin genişlemeyi sürdürdüğüne işaret ediyor.

Everstake, Cardano’nun piyasa ivmesinden çok ağ protokolü ve yapısal iyileştirmelere odaklandığını, buna karşın ekosistem kullanımının ve topluluk ilgisinin artmaya devam ettiğini vurguladı.

Günlük aktif adreslerdeki yükseliş, Cardano ağı ve bu altyapı üzerinde çalışan uygulamalarda daha fazla kullanıcının işlem yaptığını gösteriyor. Piyasa tarafında aynı ölçüde güçlü bir karşılık henüz görülmese de, geçmiş döngülerde benzer biçimde ağ etkinliğindeki artışın fiyat hareketlerinden önce geldiği dönemler yaşanmıştı.

Fiyatta öne çıkan destek ve dirençler

ADA fiyatı önceki dip seviyelere yakın seyrederken, zincir üstü göstergeler ağ katılımında toparlanmaya işaret ediyor. Buna rağmen fiyat tarafında kalıcı ve istikrarlı bir yükseliş henüz oluşmadı. Geçmişte bu tür iyileşmelerin bazı dönemlerde kısa süreli tepki hareketleriyle sınırlı kaldığı da görüldü.

Piyasa analisti Nehal, ADA 0,160 doların üzerinde kaldığı sürece Cardano’nun teknik açıdan güçlü bir görünüm sunduğunu söyledi. Dört saatlik grafikte alıcıların 0,155 ile 0,160 dolar aralığındaki talep bölgesini koruduğu, bunun da fiyatın haftalar süren düşüşün ardından 0,24 doların altından toparlanmasına zemin hazırladığı değerlendiriliyor.

Yukarı yönlü harekette ilk önemli engel 0,190 dolar civarında bulunuyor. Bu bölgenin aşılması halinde bir sonraki hedefin 0,230 dolar bandı olabileceği belirtiliyor. Söz konusu aralık daha önce destek görevi görmüş, ardından direnç bölgesine dönüşmüştü.

Toparlanma beklentisi temkinli kalıyor

Teknik görünüm, ani bir sıçramadan çok kademeli bir toparlanma olasılığına işaret ediyor. Fiyatın yeni dipler ve yeni zirveler oluşturma biçimi ile kritik destek seviyelerinde artan alım ilgisi, Cardano’nun birikim evresine girip girmediğine dair temel sinyaller arasında görülüyor.

Bununla birlikte, ağ aktivitesindeki artışın tek başına fiyat yönünü belirlemeye yetmeyebileceği, daha geniş piyasa koşullarının da belirleyici olmaya devam edeceği anlaşılıyor. Bu nedenle yatırımcıların hem zincir üstü verileri hem de öne çıkan teknik seviyeleri birlikte izlemesi bekleniyor.

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Güvenç Koçkaya
By Güvenç Koçkaya
Tıp Doktoru, Sağlık Ekonomisti, Kriptopara Yatırımcısı ve Melek Yatırımcı
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