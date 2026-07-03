Ripple kurucu ortağı Chris Larsen, ABD hisselerine endeksli vadeli işlem girişimi APEC’e destek verdi

Ripple kurucu ortaklarından Chris Larsen, New York Senatörü Kirsten Gillibrand’ın oğlu Theo Gillibrand tarafından kurulan American Perpetuals Exchange’e yatırım yapan isimler arasında yer aldı. Kripto para sektörünün önde gelen milyarderlerinden Larsen’in desteği, ABD hisselerine endeksli sürekli vadeli işlem ürünleri geliştirmeyi hedefleyen girişime yönelik ilgiyi artırdı.

Yatırımcı listesinde öne çıkan isimler var

Stanford Üniversitesi’nden kısa süre önce mezun olan 22 yaşındaki Theo Gillibrand, yeni platformu için dikkat çekici bir melek yatırımcı grubu topladı. APEC’e destek verenler arasında hedge fon yöneticisi John Griffin, Washington merkezli yatırımcı Mark Ein ve Anduril Industries’in kurucusu Palmer Luckey de bulunuyor.

Theo Gillibrand’a yakın çevre olarak tanımlanan bu yatırımcıların büyük bölümünün 5 bin ila 10 bin dolar arasında katkı sunduğu aktarıldı. Daha büyük finansman turunda ise Lux Capital liderliğinde 30 milyon dolar toplandığı, şirket değerlemesinin de 300 milyon dolara yükseldiği belirtildi.

Chris Larsen’i temsil eden bir sözcü, Larsen’in bu girişimi desteklemekten gurur duyduğunu kaydetti.

APEC’in hedefi ABD hisselerine bağlı sürekli vadeli işlemler

APEC’in iş planı, ABD hisse senetlerine bağlı sürekli vadeli işlem ürünleri sunmaya dayanıyor. Sürekli vadeli işlemler, belirli bir vade tarihi bulunmayan türev ürünler olarak biliniyor. Bu yapı, kripto piyasalarında yaygın kullanılsa da geleneksel finans tarafında daha sınırlı bir alanı ifade ediyor.

Mini sözlük: Sürekli vadeli işlem, son kullanma tarihi olmayan vadeli kontrat türüdür. Fiyatın dayanak varlığa yakın seyretmesi için genellikle fonlama mekanizması kullanılır.

American Perpetuals Exchange, adından da anlaşılacağı üzere bu ürünleri Amerikan finans piyasalarına uyarlamayı amaçlıyor. Şirket henüz erken aşamada olsa da, aldığı finansman ve yatırımcı profili nedeniyle piyasalarda yakından izleniyor.

Siyasi bağlar nedeniyle inceleme artıyor

Girişim çevresinde artan dikkat, yalnızca finansman büyüklüğünden kaynaklanmıyor. Kirsten Gillibrand, ABD’de kripto para düzenlemeleri üzerine çalışan en görünür siyasetçiler arasında yer alıyor. Bu nedenle oğlunun kurduğu şirkete gelen destek, Washington’da çıkar çatışması ve etik tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.

Demokrat Parti içinde kripto paralara mesafeli yaklaşan geniş bir kesim bulunurken, Senatör Gillibrand sektör konusunda iki partili bir çizgi savunan isimler arasında öne çıkıyor. Gillibrand aynı zamanda siyasetçilerin bu varlık sınıfını kişisel kazanç için kullanmasını engellemeyi amaçlayan bazı etik düzenlemeleri de destekliyor.

Larsen’in son dönemde kripto varlıklarından elde ettiği serveti, çekişmeli siyasi yarışlarda etkisini artırmak için de kullandığı görülüyor.

Larsen’in siyasi etkisi de büyüyor

Chris Larsen yalnızca Ripple ile değil, siyasi bağışlarıyla da dikkat çekiyor. Ripple, sınır ötesi ödeme teknolojileri geliştiren ve XRP ekosistemiyle bilinen ABD merkezli bir teknoloji şirketi olarak öne çıkıyor. Larsen’in kripto bağlantılı siyasi eylem komitesinin kısa süre önce Colorado’nun rekabetin yüksek olduğu 8’inci kongre bölgesine 1 milyon dolar aktardığı ve desteklediği adayın seçimi rahat biçimde kazandığı ifade edildi.

Bu tablo, Larsen’in hem finansal girişimlerde hem de siyasi alanda etkisini genişlettiğine işaret ediyor. APEC’e verilen destek de, kripto dünyası ile Washington arasındaki ilişkilerin daha fazla mercek altına alınmasına yol açabilecek gelişmeler arasında görülüyor.