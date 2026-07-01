XRP 26 Haziran 2026’da $1.009’a gerileyerek Kasım 2024’ten bu yana en düşük seviyeyi gördü

XRP, 26 Haziran 2026’da 1.009 dolara düşerek Kasım 2024’ten bu yana en düşük seviyesine indi. Fiyattaki gerilemeye karşın XRP spot ETF’lerine para girişi pozitif kalmayı sürdürdü. Bu tablo, yatırımcıların bazı fonlar üzerinden alım yapmaya devam ettiğini, ancak mevcut piyasa eğiliminin fiyat üzerinde henüz yukarı yönlü bir etki üretmediğini gösterdi.

ETF akışı sürerken fiyat baskısı devam etti

Spot ETF’ler üzerinden süren alımlar, dolaşımdaki arzın bir bölümünü piyasadan çekse de XRP’de son aylarda zayıflayan talep ve azalan spekülatif işlem iştahı fiyatın toparlanmasını sınırladı. XRP, Ripple ekosistemiyle bağlantılı ve sınır ötesi ödeme kullanım alanıyla bilinen bir kripto varlık olarak öne çıkıyor.

Vadeli işlem verileri de bu zayıf görünümü destekledi. Açık pozisyon miktarı yaklaşık 400 milyon XRP civarında denge bulurken, Açık Pozisyon Devir Oranı 0.71 seviyesinde kaldı.

Mini sözlük: Açık pozisyon, vadeli işlemlerde henüz kapatılmamış sözleşmelerin toplamını ifade eder. Bu veride ani artış görülmesi, piyasada kaldıraçlı ilginin yükseldiğine ve oynaklığın artabileceğine işaret edebilir.

Analist Arab Chain, açık pozisyon ve devir oranında görülebilecek ani yükselişlerin izlenmesi gerektiğini, bu tür sıçramaların çoğu zaman daha sert fiyat hareketlerinden önce ortaya çıktığını vurguluyor.

Teknik görünümde düşüş trendi korunuyor

Günlük grafikte XRP’nin Temmuz 2025’te başlayan aşağı yönlü trend içinde kaldığı görülüyor. Şubat ayında Nisan 2025’te oluşan 1.61 dolarlık dip seviyesinin altına inilmesi, düşüş yapısını teknik açıdan güçlendirdi. Bu kırılmanın ardından fiyat aylar boyunca belirli bir bantta tutundu, ancak mayıs sonundaki sert satış dalgası bu dengeyi bozdu.

Haziran ortasında XRP 1.2935 dolara kadar yükseldi ve 1.2985 dolar civarındaki yüzde 78.6 Fibonacci düzeltme bölgesine yaklaştı. Bu noktada satış baskısı yeniden öne çıktı. Sonraki geri çekilmede fiyat 1.05 dolar çevresine döndü.

Gösterge Seviye 26 Haziran dip seviyesi $1.009 Haziran ortası tepe seviyesi $1.2935 Yakın direnç $1.13 Olası aşağı hedefler $0.975 ve $0.854

Aşağı yönlü eğilimin sürmesi halinde 0.975 dolar ve 0.854 dolar seviyeleri öne çıkıyor. Temmuz ayı içinde 1 doların altına sarkma olasılığı da piyasanın gündeminde yer aldı.

1 dolar seviyesi kısa vadede odak noktası oldu

Buna karşılık daha yapıcı bir teknik okuma da bulunuyor. XRP, 0.90 ile 1.00 dolar aralığından daha önce birkaç kez tepki verdiği için bu bölge güçlü bir destek alanı olarak izleniyor. 1.13 dolar seviyesi ise destekten dirence dönüşmüş durumda. Bu eşiğin yeniden aşılması halinde kısa vadeli görünümde güçlenme sinyali oluşabilir.

Trader Celal Kucuker, XRP’nin mevcut destek bölgesini koruması gerektiğini ve önümüzdeki 12 ay içinde 10 doların üzerinin teorik olarak mümkün olabileceğini, ancak bu sürecin yüksek oynaklık içereceğini savunuyor.

Günlük grafikte yaklaşık bir haftadır görülen pozitif uyumsuzluk da satış baskısının zayıflıyor olabileceğine işaret ediyor. Teknik analist ChartNerd ise önceki ayı döngülerinde görülen birikim yapısına benzer bir görünüm oluştuğunu, geçmiş düşüşlerin yüzde 85 ile yüzde 96 arasında ve 14 ila 37 ay sürdüğünü, mevcut geri çekilmenin ise 11 ayda yüzde 72 düzeyinde kaldığını belirtiyor.

Kısa vadede piyasanın odağı 1 dolar eşiğinde bulunuyor. Bu seviyenin korunması, 1.13 dolardaki direncin yeniden test edilmesi ihtimalini canlı tutuyor. Aşağı kırılma halinde ise 0.87 ile 0.90 dolar bandı bir sonraki destek bölgesi olarak izleniyor.