Bitcoin 60 bin doların altına indi! Tarihi dip sinyalleri ne gösteriyor?

Bitcoin salı günü 60 bin dolar eşiğinin altına geriledi ve 2022 ortasından bu yana en sert aylık performans kaybını kaydetti. En büyük kripto varlık gün içinde 58.628 dolar civarında işlem gördü; bu seviye günlük bazda yüzde 2,9 düşüşe işaret etti. Böylece Bitcoin, 2022’den bu yana ilk kez art arda çeyreklik kayıplara yöneldi.

Yıl başından bu yana kayıp derinleşti

Bitcoin yıl başından bu yana yüzde 33 değer kaybetti. Aynı dönemde S&P 500 endeksi yüzde 9’un üzerinde yükseldi. Ekim ayındaki tüm zamanların zirvesinden itibaren bakıldığında ise geri çekilme yaklaşık yüzde 52’ye ulaştı.

Satış baskısının arkasında zorunlu tasfiyeler ve risk iştahındaki zayıflama öne çıktı. ABD Merkez Bankası’nın haziran toplantısının ardından daha şahin bir duruş sergilemesi, yıl sonundan önce ek faiz artışı ihtimalini güçlendirdi. Yüksek faiz ortamı, düzenli gelir üretmeyen varlıkların portföylerdeki cazibesini azaltırken ABD ile İran arasındaki jeopolitik gerilim de yatırımcıların daha temkinli davranmasına yol açtı.

ETF çıkışları sekizinci haftaya taşındı

ABD’de işlem gören spot Bitcoin ETF’lerinde net çıkışlar sekizinci haftasına ulaştı. SoSoValue verilerine göre yalnızca pazartesi günü 231,1 milyon dolarlık geri çekilme gerçekleşti. Haziran boyunca ABD’de listelenen 13 Bitcoin ETF’sinden toplam 4 milyar doların üzerinde çıkış yaşandı. Bu rakam, ürünlerin Ocak 2024’te piyasaya sürülmesinden bu yana görülen en büyük aylık çıkış dönemi oldu.

Nisan sonundan bu yana kümülatif ETF çıkışları yaklaşık 6,7 milyar dolara yaklaştı. ABD’de kripto piyasasına yönelik düzenleme çerçevesi oluşturmayı amaçlayan CLARITY Act etrafındaki belirsizlik, yatırımcı tereddüdünü artıran unsurlar arasında gösterildi.

Mini sözlük: CLARITY Act, ABD’de dijital varlıkların hangi kurum tarafından denetleneceğini ve hangi çerçevede sınıflandırılacağını netleştirmeyi hedefleyen yasa tasarısı olarak biliniyor. Tasarının ilerlememesi, özellikle kurumsal yatırımcı tarafında düzenleyici görünümü daha belirsiz hale getirebiliyor.

Kurumsal bilançolarda en büyük Bitcoin rezervlerinden birini tutan MicroStrategy de pazartesi günü 1 milyar doların üzerinde fon sağladığını açıkladı. Şirket, bu kaynağın yeni Bitcoin alımları için değil, nakit rezervlerini güçlendirmek için kullanılacağını belirtti.

Compass Point analisti Ed Engel, bu kararın şirketin finansal dayanıklılığına ilişkin kaygıları hafiflettiğini söylerken, bu döngünün önceki dönemlerden farklılaştığını ve şu ana kadar aşırı kaldıraç ya da usulsüz faaliyetlerden kaynaklanan büyük bir çöküş görülmediğini vurguladı.

Tarihi göstergeler yeniden gündemde

Kripto analisti Ali Charts, zincir üstü verilerde nadir görülen bir kesişime işaret etti. Analistin paylaştığı verilere göre maliyetinin altında tutulan Bitcoin miktarı 10,45 milyon BTC’ye çıktı. Karda bulunan arz ise 9,60 milyon BTC seviyesinde kaldı. Böylece bu döngüde ilk kez zarardaki arz, kardaki arzı aşmış oldu.

Ali Charts, bu kesişimin daha önce yalnızca 2011, 2014, 2018 ve 2020’deki büyük döngü diplerinde ortaya çıktığını, önceki örneklerin ardından güçlü boğa dönemlerinin geldiğini belirtti.

Piyasa analisti Barchart ise Bitcoin’in 2023’ten bu yana ilk kez 200 haftalık hareketli ortalamasının altında kapanış yaptığını kaydetti. Barchart, bu teknik seviyenin tarihsel olarak birikim fırsatı sunduğunu savundu. Bununla birlikte piyasada yakın vadeli dip konusunda tam bir uzlaşı oluşmuş değil.

Finality Capital Partners yöneticisi David Grider, dip seviyenin sonbahardan önce oluşmayabileceğini değerlendirdi. Grider, 40 bin ile 45 bin dolar aralığının makul bir beklenti içinde değerlendirilebileceğini söyledi.