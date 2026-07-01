Kayıt Banner
Kripto Para

XRP 1 dolar eşiğinde tutundu! Kritik bölgede şimdi hangi seviyeler izleniyor?

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 XRP, zayıf piyasa havasına rağmen 1 dolar çevresinde tutunmayı sürdürdü ve $XRP’de gözler kritik destek bölgesine çevrildi.
  • 📊 Açık pozisyon büyüklüğü geçen dönemdeki 1,3 milyar dolar zirvesinden 150 milyon doların altına indi.
  • 📈 14 Haziran ile 27 Haziran arasında günlük aktif adres sayısı yaklaşık yüzde 72 arttı.
  • 🧭 29 Haziran’daki 15,34 milyon dolarlık ETF girişi sonrası piyasada 1,08 ile 1,10 dolar bandı izleniyor.
Güvenç Koçkaya
Güvenç Koçkaya

XRP, son işlemlerde 1 dolar çevresinde dengelenmeye çalışırken, önceki düşüşü hızlandıran kaldıraçlı pozisyonların büyük bölümünün piyasadan temizlendiği görülüyor. Fiyat 24 saatlik dönemde 1,0476 dolardan 1,0366 dolara gerileyerek yüzde 1,05 düştü. Buna karşın 1 doların hemen üzerindeki alan korunurken, alıcıların düşük seviyelerde yeniden devreye girdiği izlendi.

İçindekiler
1 Kaldıraç çözülürken zincir verileri güçlendi
2 Kısa vadede öne çıkan fiyat bölgeleri
3 Teknik görünümde hangi eşikler izleniyor?

Kaldıraç çözülürken zincir verileri güçlendi

Türev piyasalarda açık pozisyon büyüklüğü, daha önce görülen 1,3 milyar dolar civarındaki zirveden 150 milyon doların altına indi. Bu geri çekilme, önceki yükseliş döneminde biriken yoğun kaldıraçlı işlemlerin önemli ölçüde dağıldığına işaret ediyor. Aynı süreçte uzun pozisyon tasfiyeleri son üç aylık ortalamanın yüzde 832 üzerine çıktı ve tek mum içinde 6,7 milyon dolarlık kaldıraçlı pozisyon kapandı.

Ağ tarafında ise daha yapıcı bir tablo öne çıkıyor. Günlük aktif adres sayısı 14 Haziran’da yaklaşık 23 bin düzeyindeyken 27 Haziran’da 39 bin 500 seviyesine yaklaştı. İki haftalık artış yaklaşık yüzde 72 oldu. Kurumsal ilginin izlendiği spot XRP ETF’leri de 29 Haziran’da 15,34 milyon dolar giriş kaydetti.

XRP, kripto piyasasındaki genel zayıf havaya rağmen 1 dolar bölgesini savunmayı sürdürüyor; ancak daha güçlü bir teknik toparlanmadan söz edilebilmesi için 1,08 ile 1,10 dolar aralığının yeniden aşılması gerekiyor.

Kısa vadede öne çıkan fiyat bölgeleri

30 Haziran işlemlerinde satış baskısı 1,0350 dolar çevresindeki desteği kırdıktan sonra XRP 1,0249 dolara kadar geriledi ve burada dengelendi. En düşük seviyelere yaklaşılırken işlem hacmi de belirgin biçimde arttı. Saat 01.00 UTC itibarıyla hacim 92,73 milyon XRP’ye ulaşarak 24 saatlik ortalamanın yaklaşık yüzde 134 üzerine çıktı.

Günün ilerleyen bölümünde gelen tepki alımlarıyla fiyat 1,024 dolardan 1,038 dolara toparlandı. 1,032 dolar direncinin aşılması sırasında hacim 3,88 milyon seviyesine yükseldi. Buna rağmen XRP, gün içi hareket boyunca 1,0201 ile 1,0476 dolar aralığında kaldı ve dar bir bantta işlem gördü.

Teknik görünümde hangi eşikler izleniyor?

Kısa vadeli görünümde 1,00 dolar ana destek konumunu koruyor. Bu seviyenin altında gerçekleşecek günlük kapanışlar, 0,90 ile 0,85 dolar bandını yeniden gündeme taşıyabilir. Yukarıda ise 1,0250 ile 1,0350 aralığı yakın destek bölgesi olarak öne çıkarken, 1,0460 dolar ilk direnç seviyesi durumunda bulunuyor.

Daha geniş teknik çerçevede XRP önemli hareketli ortalamaların altında kalmayı sürdürüyor. 20 günlük üssel hareketli ortalama 1,11 dolar, 50 günlük ortalama 1,20 dolar, 100 günlük ortalama 1,31 dolar ve 200 günlük ortalama 1,52 dolar yakınında yer alıyor. 14 günlük RSI göstergesi yaklaşık 33 seviyesine toparlansa da nötr bölgenin altında kalması, momentumun hala zayıf olduğuna işaret ediyor.

Bollinger bantlarının haziran ayındaki satış dalgasının ardından daralması, oynaklığın azaldığını gösteriyor. Ancak daha güçlü bir toparlanma sinyali için fiyatın orta banda karşılık gelen 1,12 dolar civarını geri alması gerekiyor. Bu nedenle 1 dolar ile 1,10 dolar arasındaki sıkışma çözülmeden teknik görünümde net bir yön değişiminden söz etmek zor görünüyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Donald Trump’ın 2025 gelir bildiriminde kripto varlık gelirleri yaklaşık 646 milyon dolara ulaştı

Hollanda savcılığı, 30 bin müşterinin fonlarına erişemediği Knaken için iflas talebinde bulundu

New York’taki federal mahkeme, NanoBit bağlantılı 6 sanığa toplam $5 milyonun üzerinde ceza verdi

Şili düzenleyicisi Plusspay’in kaydını iptal etti, soruşturmada $84 milyonluk şüpheli işlem bağlantısı kuruldu

Birleşik Krallık’ta kripto için kritik takvim netleşti! 2027’ye giderken şirketleri neler bekliyor?

Theo, Fidelity International’ın tokenleştirilmiş likidite fonuna 20 milyon dolar ayırdı

KuCoin, 18 ağustos 2025’teki $250 binlik kripto hırsızlığı soruşturmasında yeniden inceleme altına girdi

Bu Haberi Paylaş
Güvenç Koçkaya
By Güvenç Koçkaya
Tıp Doktoru, Sağlık Ekonomisti, Kriptopara Yatırımcısı ve Melek Yatırımcı
Bir Önceki Yazı Donald Trump’ın 2025 gelir bildiriminde kripto varlık gelirleri yaklaşık 646 milyon dolara ulaştı
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Donald Trump’ın 2025 gelir bildiriminde kripto varlık gelirleri yaklaşık 646 milyon dolara ulaştı
Kripto Para
Zcash 520 ile 550 dolar direncini yine aşamadı, 300 dolar seviyesi yeniden gündeme geldi
Zcash (ZEC)
XRP Ledger’da kurumsal kredi hamlesi geldi! Bu ortaklıkta hangi detay öne çıkıyor?
RIPPLE (XRP)
Dogecoin analizlerinde 2021 zirvesi sonrası düzeltmenin son ayağına işaret edilirken, $1 ile $1,10 aralığı hedef olarak öne çıkıyor
DOGECOIN (DOGE)
Binance ve Changpeng Zhao’ya İngiltere’de yaklaşık 150 milyon sterlinlik dava açıldı
BINANCE
Lost your password?