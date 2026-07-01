XRP 1 dolar eşiğinde tutundu! Kritik bölgede şimdi hangi seviyeler izleniyor?

XRP, son işlemlerde 1 dolar çevresinde dengelenmeye çalışırken, önceki düşüşü hızlandıran kaldıraçlı pozisyonların büyük bölümünün piyasadan temizlendiği görülüyor. Fiyat 24 saatlik dönemde 1,0476 dolardan 1,0366 dolara gerileyerek yüzde 1,05 düştü. Buna karşın 1 doların hemen üzerindeki alan korunurken, alıcıların düşük seviyelerde yeniden devreye girdiği izlendi.

Kaldıraç çözülürken zincir verileri güçlendi

Türev piyasalarda açık pozisyon büyüklüğü, daha önce görülen 1,3 milyar dolar civarındaki zirveden 150 milyon doların altına indi. Bu geri çekilme, önceki yükseliş döneminde biriken yoğun kaldıraçlı işlemlerin önemli ölçüde dağıldığına işaret ediyor. Aynı süreçte uzun pozisyon tasfiyeleri son üç aylık ortalamanın yüzde 832 üzerine çıktı ve tek mum içinde 6,7 milyon dolarlık kaldıraçlı pozisyon kapandı.

Ağ tarafında ise daha yapıcı bir tablo öne çıkıyor. Günlük aktif adres sayısı 14 Haziran’da yaklaşık 23 bin düzeyindeyken 27 Haziran’da 39 bin 500 seviyesine yaklaştı. İki haftalık artış yaklaşık yüzde 72 oldu. Kurumsal ilginin izlendiği spot XRP ETF’leri de 29 Haziran’da 15,34 milyon dolar giriş kaydetti.

XRP, kripto piyasasındaki genel zayıf havaya rağmen 1 dolar bölgesini savunmayı sürdürüyor; ancak daha güçlü bir teknik toparlanmadan söz edilebilmesi için 1,08 ile 1,10 dolar aralığının yeniden aşılması gerekiyor.

Kısa vadede öne çıkan fiyat bölgeleri

30 Haziran işlemlerinde satış baskısı 1,0350 dolar çevresindeki desteği kırdıktan sonra XRP 1,0249 dolara kadar geriledi ve burada dengelendi. En düşük seviyelere yaklaşılırken işlem hacmi de belirgin biçimde arttı. Saat 01.00 UTC itibarıyla hacim 92,73 milyon XRP’ye ulaşarak 24 saatlik ortalamanın yaklaşık yüzde 134 üzerine çıktı.

Günün ilerleyen bölümünde gelen tepki alımlarıyla fiyat 1,024 dolardan 1,038 dolara toparlandı. 1,032 dolar direncinin aşılması sırasında hacim 3,88 milyon seviyesine yükseldi. Buna rağmen XRP, gün içi hareket boyunca 1,0201 ile 1,0476 dolar aralığında kaldı ve dar bir bantta işlem gördü.

Teknik görünümde hangi eşikler izleniyor?

Kısa vadeli görünümde 1,00 dolar ana destek konumunu koruyor. Bu seviyenin altında gerçekleşecek günlük kapanışlar, 0,90 ile 0,85 dolar bandını yeniden gündeme taşıyabilir. Yukarıda ise 1,0250 ile 1,0350 aralığı yakın destek bölgesi olarak öne çıkarken, 1,0460 dolar ilk direnç seviyesi durumunda bulunuyor.

Daha geniş teknik çerçevede XRP önemli hareketli ortalamaların altında kalmayı sürdürüyor. 20 günlük üssel hareketli ortalama 1,11 dolar, 50 günlük ortalama 1,20 dolar, 100 günlük ortalama 1,31 dolar ve 200 günlük ortalama 1,52 dolar yakınında yer alıyor. 14 günlük RSI göstergesi yaklaşık 33 seviyesine toparlansa da nötr bölgenin altında kalması, momentumun hala zayıf olduğuna işaret ediyor.

Bollinger bantlarının haziran ayındaki satış dalgasının ardından daralması, oynaklığın azaldığını gösteriyor. Ancak daha güçlü bir toparlanma sinyali için fiyatın orta banda karşılık gelen 1,12 dolar civarını geri alması gerekiyor. Bu nedenle 1 dolar ile 1,10 dolar arasındaki sıkışma çözülmeden teknik görünümde net bir yön değişiminden söz etmek zor görünüyor.