Kayıt Banner
Kripto Para

Donald Trump’ın 2025 gelir bildiriminde kripto varlık gelirleri yaklaşık 646 milyon dolara ulaştı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Donald Trump’ın 2025 gelir bildiriminde kripto varlık gelirleri yaklaşık 646 milyon dolara ulaştı.
  • 📊 World Liberty Financial, token satışlarından yaklaşık 588 milyon dolar gelir elde etti.
  • 💼 Bildirimde Trump’ın 50 milyon doların üzerinde $BTC ile 5 milyon ila 25 milyon dolar arasında Ether tuttuğu yer aldı.
  • ⚖️ Public Citizen, 2025’te izlenen kripto politikalarıyla bu gelirler arasında çıkar çatışması riski bulunduğunu savundu.
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç

Donald Trump’ın 2025 mali bildirimine göre kripto varlıklardan elde edilen gelir yaklaşık 646 milyon dolara çıktı. Belgeler, Trump ailesinin dijital varlık bağlantılı girişimlerinden sağlanan kazancın, aynı dönemde yönetimin kripto paralara daha sıcak yaklaşan politikalarıyla birlikte öne çıktığını gösterdi. Eleştirmenler ise bu tablonun çıkar çatışması tartışmalarını güçlendirdiğini savundu.

İçindekiler
1 Kripto gelirleri öne çıktı
2 Varlık beyanında Bitcoin ve Ether de yer aldı
3 Eleştiriler ve savunma

Kripto gelirleri öne çıktı

Bildirimde en yüksek kalemlerden biri, Trump ailesinin merkeziyetsiz finans platformu World Liberty Financial oldu. Platform, token satışlarından yaklaşık 588 milyon dolar gelir üretti. DeFi, yani merkezi bir aracı olmadan blokzincir üzerinde finansal işlemlerin yürütülmesini amaçlayan bir yapı olarak biliniyor.

Mini sözlük: DeFi, bankalar veya aracı kurumlar gibi geleneksel kurumlara ihtiyaç duymadan blokzincir tabanlı finansal hizmetler sunan sistemleri ifade eder. Soğuk cüzdan ise internete sürekli bağlı olmayan ve dijital varlıkları çevrim dışı tutarak saklamaya yarayan depolama yöntemidir.

Kripto gelirlerinin toplamı, Trump’ın gayrimenkul ve tatil tesisi gelirlerini de geride bıraktı. Bildirimde Florida, Palm Beach’teki Mar a Lago Club ile çeşitli golf kulüpleri ve tatil tesislerinden elde edilen gelirin 290 milyon doların üzerinde olduğu yer aldı.

Gelir kalemiTutar
Toplam kripto bağlantılı gelirYaklaşık 646 milyon dolar
World Liberty Financial token satış gelirleriYaklaşık 588 milyon dolar
Gayrimenkul ve resort gelirleri290 milyon doların üzerinde

Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Anna Kelly, Trump’ın ABD’yi dünyanın kripto başkenti haline getirdiğini savundu ve ne başkanın ne de ailesinin çıkar çatışmasına girdiğini, gelecekte de girmeyeceğini söyledi.

Varlık beyanında Bitcoin ve Ether de yer aldı

Bildirim, Trump’ın soğuk cüzdanlarda 50 milyon doların üzerinde Bitcoin tuttuğunu da ortaya koydu. Ayrıca 5 milyon dolar ile 25 milyon dolar arasında Ether bulunduğu, bunlara ek olarak USDC ve USD Key varlıklarının da beyan edildiği görüldü.

Trump yönetimi 2025 boyunca kripto paralara daha elverişli bir düzenleyici çerçeve, dijital varlıkları destekleyen yürütme adımları ve sektör lehine görülen politika tercihleriyle dikkat çekti. Bu süreçte kripto piyasalarının tüm zamanların en yüksek seviyelerine ulaşması, aileye bağlı girişimlerin gelirlerini de büyüttü.

Eleştiriler ve savunma

Trump Organization ise mali bildirimin kapsamının şeffaflığa bağlılığı gösterdiğini savundu. Şirketin açıklaması, belgelerde yer alan geniş ayrıntıların kamuoyuna açıklık sağladığını vurguladı.

Public Citizen eş başkanı Robert Weissman, Trump’ın kişisel kazanç çıkarlarının artık kripto sektörüyle örtüştüğünü, bunun da tüketicileri zarara uğratabilecek ve finansal istikrarı tehdit edebilecek düzenlemelerin önünü açabileceğini öne sürdü.

Tüketici hakları alanında çalışan kar amacı gütmeyen Public Citizen ise bu gelir tablosunu sert sözlerle eleştirdi. Kuruluş, Kongre’ye çağrı yaparak olası çıkar çatışmalarının incelenmesini ve gerekli adımların atılmasını istedi.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Hollanda savcılığı, 30 bin müşterinin fonlarına erişemediği Knaken için iflas talebinde bulundu

New York’taki federal mahkeme, NanoBit bağlantılı 6 sanığa toplam $5 milyonun üzerinde ceza verdi

Şili düzenleyicisi Plusspay’in kaydını iptal etti, soruşturmada $84 milyonluk şüpheli işlem bağlantısı kuruldu

Birleşik Krallık’ta kripto için kritik takvim netleşti! 2027’ye giderken şirketleri neler bekliyor?

Theo, Fidelity International’ın tokenleştirilmiş likidite fonuna 20 milyon dolar ayırdı

KuCoin, 18 ağustos 2025’teki $250 binlik kripto hırsızlığı soruşturmasında yeniden inceleme altına girdi

İngiltere finans düzenleyicisi FCA, kripto şirketleri için lisans uyumunda 25 Ekim 2027 tarihini açıkladı

Bu Haberi Paylaş
Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik- Elektronik Mühendisliğinden mezun olan Çağrı, kripto para birimlerine olan ilgisinden dolayı kripto medyacılığına ve yazarlığına yönelmiştir.
Bir Önceki Yazı Zcash 520 ile 550 dolar direncini yine aşamadı, 300 dolar seviyesi yeniden gündeme geldi
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Zcash 520 ile 550 dolar direncini yine aşamadı, 300 dolar seviyesi yeniden gündeme geldi
Zcash (ZEC)
XRP Ledger’da kurumsal kredi hamlesi geldi! Bu ortaklıkta hangi detay öne çıkıyor?
RIPPLE (XRP)
Dogecoin analizlerinde 2021 zirvesi sonrası düzeltmenin son ayağına işaret edilirken, $1 ile $1,10 aralığı hedef olarak öne çıkıyor
DOGECOIN (DOGE)
Binance ve Changpeng Zhao’ya İngiltere’de yaklaşık 150 milyon sterlinlik dava açıldı
BINANCE
Bitcoin’de temmuz ve ağustos eğilimi sürerse fiyatın $78,000 ile $80,000 aralığına yönelmesi bekleniyor
BITCOIN (BTC)
Lost your password?