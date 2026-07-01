🚨 Donald Trump’ın 2025 gelir bildiriminde kripto varlık gelirleri yaklaşık 646 milyon dolara ulaştı.

Donald Trump’ın 2025 mali bildirimine göre kripto varlıklardan elde edilen gelir yaklaşık 646 milyon dolara çıktı. Belgeler, Trump ailesinin dijital varlık bağlantılı girişimlerinden sağlanan kazancın, aynı dönemde yönetimin kripto paralara daha sıcak yaklaşan politikalarıyla birlikte öne çıktığını gösterdi. Eleştirmenler ise bu tablonun çıkar çatışması tartışmalarını güçlendirdiğini savundu.

Kripto gelirleri öne çıktı

Bildirimde en yüksek kalemlerden biri, Trump ailesinin merkeziyetsiz finans platformu World Liberty Financial oldu. Platform, token satışlarından yaklaşık 588 milyon dolar gelir üretti. DeFi, yani merkezi bir aracı olmadan blokzincir üzerinde finansal işlemlerin yürütülmesini amaçlayan bir yapı olarak biliniyor.

Mini sözlük: DeFi, bankalar veya aracı kurumlar gibi geleneksel kurumlara ihtiyaç duymadan blokzincir tabanlı finansal hizmetler sunan sistemleri ifade eder. Soğuk cüzdan ise internete sürekli bağlı olmayan ve dijital varlıkları çevrim dışı tutarak saklamaya yarayan depolama yöntemidir.

Kripto gelirlerinin toplamı, Trump’ın gayrimenkul ve tatil tesisi gelirlerini de geride bıraktı. Bildirimde Florida, Palm Beach’teki Mar a Lago Club ile çeşitli golf kulüpleri ve tatil tesislerinden elde edilen gelirin 290 milyon doların üzerinde olduğu yer aldı.

Gelir kalemi Tutar Toplam kripto bağlantılı gelir Yaklaşık 646 milyon dolar World Liberty Financial token satış gelirleri Yaklaşık 588 milyon dolar Gayrimenkul ve resort gelirleri 290 milyon doların üzerinde

Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Anna Kelly, Trump’ın ABD’yi dünyanın kripto başkenti haline getirdiğini savundu ve ne başkanın ne de ailesinin çıkar çatışmasına girdiğini, gelecekte de girmeyeceğini söyledi.

Varlık beyanında Bitcoin ve Ether de yer aldı

Bildirim, Trump’ın soğuk cüzdanlarda 50 milyon doların üzerinde Bitcoin tuttuğunu da ortaya koydu. Ayrıca 5 milyon dolar ile 25 milyon dolar arasında Ether bulunduğu, bunlara ek olarak USDC ve USD Key varlıklarının da beyan edildiği görüldü.

Trump yönetimi 2025 boyunca kripto paralara daha elverişli bir düzenleyici çerçeve, dijital varlıkları destekleyen yürütme adımları ve sektör lehine görülen politika tercihleriyle dikkat çekti. Bu süreçte kripto piyasalarının tüm zamanların en yüksek seviyelerine ulaşması, aileye bağlı girişimlerin gelirlerini de büyüttü.

Eleştiriler ve savunma

Trump Organization ise mali bildirimin kapsamının şeffaflığa bağlılığı gösterdiğini savundu. Şirketin açıklaması, belgelerde yer alan geniş ayrıntıların kamuoyuna açıklık sağladığını vurguladı.

Public Citizen eş başkanı Robert Weissman, Trump’ın kişisel kazanç çıkarlarının artık kripto sektörüyle örtüştüğünü, bunun da tüketicileri zarara uğratabilecek ve finansal istikrarı tehdit edebilecek düzenlemelerin önünü açabileceğini öne sürdü.

Tüketici hakları alanında çalışan kar amacı gütmeyen Public Citizen ise bu gelir tablosunu sert sözlerle eleştirdi. Kuruluş, Kongre’ye çağrı yaparak olası çıkar çatışmalarının incelenmesini ve gerekli adımların atılmasını istedi.