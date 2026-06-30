XRP Ledger’da kurumsal kredi hamlesi geldi! Bu ortaklıkta hangi detay öne çıkıyor?

XRP Ledger Foundation, VS1 Finance ile birlikte XRP Ledger üzerinde izinli ve uyum odaklı kredi işlemleri için açık kaynaklı bir referans uygulaması geliştireceğini açıkladı. Çalışma, düzenlemelere tabi kredi süreçlerinin ağın yerel altyapısı üzerinden nasıl yürütülebileceğini göstermeyi hedefliyor.

Açık kaynaklı yapı kurumsal kullanım için tasarlanıyor

Planlanan uygulama; geliştiriciler ve finans kuruluşları için incelenebilir, uyarlanabilir ve farklı kredi senaryolarında devreye alınabilir bir çerçeve sunacak. Böylece kurumların sıfırdan kapalı bir sistem kurmak yerine, hazır bir temel üzerinden kendi çözümlerini inşa etmesi kolaylaşabilir.

XRP Ledger Foundation, XRP Ledger ekosistemini destekleyen kar amacı gütmeyen yapı olarak biliniyor. VS1 Finance ise bu ortaklıkta, düzenlemelere uygun kredi altyapısının tasarımına katkı veren taraf olarak öne çıkıyor.

XRP Ledger Foundation ile VS1 Finance, kapalı ve özel yazılımlar yerine açık kaynaklı bir referans uygulaması yayımlayarak, kurumların düzenlemelere uyumlu kredi çözümlerini XRP Ledger üzerinde daha hızlı geliştirmesini amaçlıyor.

Projede kimlik bilgileri, izinli alanlar, tek varlıklı kasalar ve XRP Ledger kredi protokolü bir araya getiriliyor. Bu bileşenlerin, harici protokollere ihtiyaç duymadan daha şeffaf bir kredi yapısı kurulmasına yardımcı olması bekleniyor.

Mini sözlük: İzinli alanlar, yalnızca belirli kuralları karşılayan kullanıcı veya kurumların erişebildiği ağ bölümlerini ifade eder. Tek varlıklı kasa ise teminat ya da kredi yapısının tek bir dijital varlık etrafında kurgulandığı yapıdır.

Blokzincirde düzenleyici uyum rekabetin merkezine yerleşiyor

Kurumsal benimsenme, blokzincir teknolojisi açısından en önemli büyüme alanlarından biri olarak görülüyor. Bankalar ve finans şirketleri ise dağıtık defter çözümlerini kullanmadan önce çoğu zaman düzenleyici gerekliliklere uygun bir altyapı talep ediyor.

Bu nedenle sektör genelinde yalnızca bireysel kullanıcılara değil, banka, fon yöneticisi ve şirketlere dönük kurumsal düzeyde ürünler geliştirme eğilimi güçlenmiş durumda. Düzenlemelere uyumlu finansal hizmetler sunabilen ağların bu yarışta daha avantajlı konuma geçebileceği değerlendiriliyor.

XRP Ledger’daki son gelişmelerle aynı çizgide ilerliyor

Yeni girişim, Mayıs 2026’da devreye alınan AMM v2 güncellemesiyle aynı doğrultuda ilerliyor. Söz konusu protokol; stabilcoinler, yabancı para birimleri ve tokenleştirilmiş menkul kıymetler için destek sunacak şekilde tasarlandı.

Ripple tarafında da RLUSD ödeme kanallarının Bitso üzerinden genişletildiği ve Flutterwave’e yatırım yapıldığı belirtiliyor. Buna karşın bu yeni kredi modelinin etkisi, test aşamasının ötesine geçip kurumlar tarafından gerçek kullanımda benimsenmesine bağlı olacak.

Ortaklığın temel amacı, tek başına yeni bir kredi hizmeti sunmaktan çok, ileride farklı kurumsal uygulamaların üzerine inşa edilebileceği bir zemin oluşturmak. Çözümün başarısı ise ilgili kurumların bu yapıyı deneme sürecinin ardından ne ölçüde devreye aldığıyla anlaşılacak.