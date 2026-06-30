Dogecoin analizlerinde 2021 zirvesi sonrası düzeltmenin son ayağına işaret edilirken, $1 ile $1,10 aralığı hedef olarak öne çıkıyor

Dogecoin, son aylarda süren zayıf görünümüne rağmen teknik göstergelerde geçmiş piyasa diplerini andıran sinyaller vermesiyle yeniden gündeme geldi. Fiyat hareketi ile momentum verileri, meme coin tarafında güçlü bir hareket olasılığını yeniden tartışmaya açtı.

Teknik görünümde düzeltme senaryosu öne çıkıyor

Analist Hailey, Elliott Dalga analizinde Dogecoin’in yeni bir ayı trendine girmekten ziyade uzayan bir düzeltme yapısı içinde işlem görmeyi sürdürdüğünü belirtiyor. Bu yaklaşıma göre mevcut geri çekilme, DOGE’nin 2021 yılında ulaştığı tüm zamanların en yüksek seviyesinin ardından gelişen büyük yapıda Dalga IV’ün son ayağını oluşturuyor.

Mini sözlük: Elliott Dalga teorisi, piyasa hareketlerini tekrar eden dalga yapılarıyla açıklamaya çalışan bir teknik analiz yaklaşımıdır. Analistler bu yöntemde düzeltme ve yükseliş evrelerini farklı dalgalar halinde inceler.

Dogecoin’in geniş bantlı bir düzeltme formasyonu içinde kaldığı ve kritik destek seviyelerini test etmeyi sürdürdüğü görülüyor. 2024 yılındaki son zirvelerden bu yana aşağı eğimli trend çizgisi, yükseliş denemelerini sınırlayan temel direnç unsuru olarak izleniyor.

Hailey, önceki Elliott dalga yapılarının korunması halinde üçgen formasyonunun en güçlü senaryo olmayı sürdürdüğünü, fiyatın da geçersizlik seviyesinin yaklaşık %30 üzerinde kaldığını vurguluyor.

Analize göre Dalga 4 destek bölgesi, uzun vadeli görünüm açısından en kritik alan konumunda bulunuyor. Bu bölgenin korunması halinde bir sonraki yükseliş ayağında fiyatın $1,00 ile $1,10 aralığına yönelmesi ihtimal dahilinde görülüyor. Bu senaryo, hedeflenen dip seviyeden itibaren %1.090’ın üzerinde potansiyel artış anlamına geliyor. Bununla birlikte, olası yükselişten önce veya sonra yeni bir yatay sıkışma dönemi yaşanabileceği de değerlendiriliyor.

RSI verisi geçmiş diplerle benzerlik gösteriyor

Trader Tardigrade, Dogecoin’in haftalık Göreceli Güç Endeksi’nin, önceki piyasa dibinde görülen seviyelere geri döndüğüne dikkat çekiyor. RSI, bir varlığın aşırı alım ya da aşırı satım bölgesine yaklaşıp yaklaşmadığını ölçmek için kullanılan yaygın bir momentum göstergesi olarak biliniyor.

2022’deki ayı piyasasında Dogecoin’in haftalık RSI verisi benzer seviyelere indikten sonra fiyat yaklaşık %886 yükselmiş ve $0,48 civarında kapanış yapmıştı. Mevcut görünümün bu tabloya benzemesi nedeniyle, geçmişin tekrar etmesi halinde $0,70 bölgesine doğru bir hareket ihtimali gündemde tutuluyor.

Trader Tardigrade, aşırı satım görünümünün tek başına yükseliş dönüşü anlamına gelmediğini, ancak satıcıların gücünü kaybetmeye başladığına işaret edebileceğini aktarıyor.

Aynı zamanda DOGE fiyatı, geçmişte güçlü alım ilgisinin görüldüğü $0,07 destek bölgesine yakın seyrediyor. Bu alanın korunup korunamayacağı, kısa ve orta vadeli yön açısından belirleyici başlıklardan biri olarak öne çıkıyor.

Vadeli işlemlerde long pozisyonlar arttı

Uzman CW, BitMEX tarafında 24 Haziran’dan bu yana alım yönlü işlemlerde belirgin artış görüldüğünü kaydediyor. Açık pozisyon miktarı yaklaşık 1 milyar kontrattan 1,7 milyar kontrata yaklaştı. Bu tablo, fiyat aylık dip seviyelere yakın seyrederken DOGE vadeli işlemlerine yeni para girişi olduğuna işaret ediyor.

Gösterge Önce Son durum Açık pozisyon Yaklaşık 1 milyar kontrat Yaklaşık 1,7 milyar kontrat Kritik destek $0,07 bölgesi Yakından izleniyor Olası hedef aralığı $0,70 $1,00 ile $1,10

Net long pozisyonların da yükselmesi, çok sayıda yatırımcının kaldıraçlı şekilde yukarı yönlü tepki beklediğini gösteriyor. Ancak bu görünüm aynı zamanda ek risk taşıyor. Dogecoin direnç seviyelerinin üzerine çıkamazsa, kaldıraçlı pozisyonların hızlı çözülmesi satış baskısını artırabilir.