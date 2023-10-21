Kripto Analistinden Boğa Takvimi! BTC ve DOGE’de Bunlara Dikkat!

Piyasaların yakından takip ettiği bir kripto para analisti Dogecoin‘i (DOGE) dikkatle incelerken Bitcoin‘in (BTC) boğa piyasası ilerleyişi hakkında bir güncelleme paylaştı.

Analistten Boğa Takvimi!

Rekt Capital takma adıyla bilinen kıdemli kripto para analisti Twitter takipçilerine BTC’nin “boğa piyasası sürecinin” yaklaşık dörtte birini tamamladığını belirtti. BTC boğa piyasası ilerlemesi: %25,7 oranında yer alıyor. Ayrıca BTC, yazı kaleme alındığında son yedi gün içerisinde %10 oranında bir artışla 29.524 dolar seviyesindeydi.

Ayrıca kripto para analisti piyasaların popüler meme token’ı DOGE’nin son hareketlerinin yükseliş eğilimini geçersiz kıldığını ileri sürdü. Kıdemli analist konu hakkındaki açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

Dogecoin hala Kanalın dibinde kıvrımlı bir şekilde seyrediyor, ancak fiyattaki son gelişme potansiyel yükseliş farklılığının artık büyük olasılıkla artık geçerli olmadığı yönünde. Bunun nedeni ise en düşük seviyenin geçen hafta destek olarak sona ermesi ve aynı hafta içinde yeni bir dirence dönüşmesi ve fiyatın bu hafta da bunu yeni bir direnç olarak doğrulamasıydı.

DOGE Beklentileri!

Analist Dogecoin’in mevcut işlem kanalının alt kısmını meme token için bir sıçrama tahtası görevi görüp görmeyeceğini takip etmek için izlediğini belirtti. Uzman isim konu hakkında şunları söyledi:

Ancak makro açıdan pek bir şey değişmedi, fiyat hâlâ Kanal dibinde bulunuyor ve bunun sonucunda piyasa yapısı içinde konsolidasyona devam ediyor. Buradaki tüm çalışma, kanal dibi bölgesinde gizli gücün yavaş yavaş ortaya çıkıp çıkmadığını görmek içindi ve şimdilik böyle bir şey yok. Kanal dibi önceki 5-7 ralli için önemli bir sıçrama tahtası görevi gördüğü için yine de izlemeye değer.

DOGE yazı kaleme alındığında geçen haftaya kıyasla %2,3 oranında bir artışla 0,0599 dolar seviyesinden işlem görüyor. Bitcoin’de boğa piyasası beklentileri sürerken, Dogecoin fiyatında belirsizlik devam ediyor, analistler önemli destek ve direnç seviyelerini izliyor.