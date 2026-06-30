🚨 Binance ve Changpeng Zhao’ya İngiltere’de yaklaşık 150 milyon sterlinlik dava açıldı.

Kripto para borsası Binance ile kurucusu Changpeng Zhao, İngiltere’de yaklaşık 150 milyon sterlinlik dava ile karşı karşıya kaldı. Davada, şirketin gerekli düzenleyici onay olmadan kaldıraçlı işlemler gibi karmaşık ve yüksek riskli finansal ürünler sunduğu ileri sürüldü.

Davanın kapsamı ve iddialar

Dava dosyasında yaklaşık 1.700 Birleşik Krallık yatırımcısı davacı olarak yer aldı. Söz konusu yatırımcıların bir bölümünün, 2019’un sonlarında erişime açılan bu ürünler nedeniyle on binlerce dolar kayıp yaşadığı öne sürüldü.

İddiaların odağında, özellikle türev ürünler ve kaldıraçlı işlem araçları bulunuyor. Bu ürünler, dayanak varlığın fiyat hareketine daha yüksek hassasiyetle maruz kalınmasına yol açtığı için bireysel yatırımcılar açısından daha yüksek risk taşıyor.

Mini sözlük: Türev ürünler, değeri başka bir varlığa bağlı finansal araçlardır. Kaldıraçlı işlemler ise yatırımcının daha küçük teminatla daha büyük pozisyon açmasına imkan verir; bu yapı kar ihtimalini artırabildiği gibi zararı da büyütebilir.

Binance sözcüsü, şirketin kullanıcılara karşı yükümlülüklerine bağlı kaldığını ve yürürlükteki yasalara uygun faaliyet göstermeye devam ettiğini, ayrıca davaya karşı savunma yapacağını bildirdi.

FCA’nın tutumu

Birleşik Krallık Finansal Davranış Otoritesi FCA, Ekim 2020’de bireysel müşterilere kripto türev ürünlerinin satışını yasakladığını açıklamıştı. Düzenleyici kurum, bu gelişmiş işlem araçlarının bireysel yatırımcılar için uygun olmadığını değerlendirmişti.

Söz konusu yasak Ocak 2021’de yürürlüğe girdi. FCA salı günü yayımladığı kripto varlık politikasına ilişkin güncel değerlendirmede, belirli borsa yatırım notlarına bireysel erişim yasağını kaldırdığını, ancak türev ürünlere erişim konusundaki yaklaşımını gözden geçirmeyi sürdürdüğünü kaydetti.

FCA, kripto varlıkların yüksek riskli yatırımlar olduğunu ve mevcut düzenleyici çerçeve altında da bu niteliğin değişmeyeceğini vurguladı.

Avrupa’daki düzenleyici süreç

İşlem hacmi bakımından dünyanın en büyük kripto para borsalarından biri olan Binance, Avrupa’da da düzenleyici zorluklarla karşı karşıya bulunuyor. Şirket, geçen hafta Yunanistan’daki MiCA başvurusunu resmi olarak geri çekti.

MiCA, Avrupa Birliği’nin kripto varlık piyasalarına yönelik ortak düzenleme çerçevesini oluşturuyor. Bu lisans, şirketlere 1 Temmuz’dan itibaren Avrupa Birliği ülkelerinde kripto hizmeti sunabilmek için gerekli yasal zemini sağlıyor.

Binance, Yunanistan başvurusunu geri çektikten sonra başka bir Avrupa Birliği üyesi ülke üzerinden yeniden başvuru yapacağını açıkladı. Şirket, bu başvurunun hangi ülkede gerçekleştirileceğine dair ise henüz bilgi vermedi.