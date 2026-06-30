Bitcoin’de temmuz ve ağustos eğilimi sürerse fiyatın $78,000 ile $80,000 aralığına yönelmesi bekleniyor

Bitcoin, satış baskısının zayıflamaya başlamasıyla birlikte toparlanmanın ilk sinyallerini veriyor. Buna karşın analistler, kalıcı bir yükseliş trendi oluşmadan önce dalgalanmanın sürebileceği uyarısında bulunuyor. Piyasadaki mevcut görünüm, kısa vadede iyimserliği desteklese de yönün netleşmesi için makroekonomik koşullar ve yatırımcı iştahı belirleyici olacak.

Fiyatta dip oluşumu sinyali

Bitcoin, son veriler itibarıyla $58,741.44 seviyesinden işlem görüyor. Varlığın 24 saatlik işlem hacmi $30.88 milyar, piyasa değeri ise $1.17 trilyon düzeyinde bulunuyor. Son 24 saatte %2.24 gerileme yaşansa da fiyat yapısının olası bir yukarı yönlü dönüşe işaret ettiği değerlendiriliyor.

CryptoQuant verileri, Bitcoin’de anlamlı ilk dip oluşumu sinyalinin görüldüğünü ortaya koydu. Zincir üstü veri analitiği sağlayan CryptoQuant, kripto para piyasasında yatırımcı davranışları ve likidite hareketlerini izleyen önde gelen platformlar arasında yer alıyor.

CryptoQuant verileri, haftalardır süren satış baskısının ardından piyasanın içeride daha sağlıklı bir denge arayışına girdiğine işaret ediyor.

Analistler, bu sürecin aşırı kaldıraçlı pozisyonların tasfiye edilmesi ve zayıf yatırımcıların piyasadan çıkmasıyla şekillendiğini belirtiyor. Geçmiş döngülerde benzer temizlik dönemlerinin ardından daha sağlam bir toparlanma zemini oluştuğu görülmüştü.

Yükseliş öncesi oynaklık uyarısı

Buna rağmen uzmanlar, düzeltme sürecinin tamamen sona ermediğini düşünüyor. Önceki piyasa döngülerinde dip oluşumunun ilk işaretlerini, çoğu zaman ek geri çekilmeler, yatay seyir ya da sert fiyat dalgalanmaları izledi. Bu nedenle mevcut sinyal, tek başına kesintisiz yükseliş anlamına gelmiyor.

Kripto analisti Crypto Patel de Bitcoin’in sonraki yönünün piyasada en çok tartışılan başlıklardan biri olduğunu, ancak geçmiş verilerin bazı tekrar eden eğilimler sunduğunu vurguluyor.

Mevsimsel veriler iyimserliği destekliyor

2020’den bu yana son altı yılda Bitcoin, temmuz ve ağustos aylarında sırasıyla %41, %72, %34, %28, %31 ve %27 getiri kaydetti. Altı dönem üst üste görülen bu yükseliş serisi, gelecekte aynı sonucun alınacağını garanti etmese de yatırımcı algısını güçlü biçimde etkiliyor.

Dönem Temmuz ve ağustos getirisi 1 %41 2 %72 3 %34 4 %28 5 %31 6 %27

Piyasa katılımcıları, bu mevsimsel tabloyu makroekonomik veriler ve risk iştahıyla birlikte değerlendiriyor. Söz konusu eğilim devam ederse Bitcoin’in bir sonraki büyük trend hareketi öncesinde $78,000 ile $80,000 aralığına doğru geçici bir rahatlama yükselişi yaşayabileceği öngörülüyor.

Geçmişteki güçlü temmuz ve ağustos performansı dikkat çekse de Bitcoin’in sonraki hareketi yine de ekonomik veriler ve piyasa duyarlılığına bağlı kalacak.

Tahminlerde temkinli yaklaşım öne çıkıyor

Uzmanlar, yalnızca tarihsel verilere dayanarak fiyat tahmini yapılmasının riskli olduğunun altını çiziyor. Kripto para piyasalarında ekonomik gelişmeler, likidite koşulları ve yatırımcı duyarlılığı kısa süre içinde görünümü değiştirebilir.