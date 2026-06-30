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BITCOIN (BTC)

Cardone Capital, Bitcoin 59.000 dolar yakınında seyrederken varlığını 2.700 BTC’nin üzerine çıkardı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Cardone Capital, Bitcoin 59.000 dolar civarına gerilerken varlığını 2.700 BTC'nin üzerine çıkardı.
  • 🏢 Şirket, yeni alımları borçla değil kira gelirleriyle finanse ederek düzenli bir birikim modeli izliyor.
  • ₿ Ay başındaki 282 BTC alımıyla birlikte $BTC şirket bilançosunda yaklaşık 200 milyon dolarlık büyüklüğe ulaştı.
  • 📌 Grant Cardone, bu yıl 3.000 BTC hedefini korurken 2026 için 189.425 dolarlık fiyat beklentisini sürdürüyor.
Onur Atam
Onur Atam

Grant Cardone’un yönettiği Cardone Capital, Bitcoin fiyatının son gerilemede 59.000 dolar civarına inmesiyle alımlarını hızlandırdı. Şirketin Bitcoin varlığı 2.700 BTC’nin üzerine çıkarken, bu alımların gayrimenkul portföyünden elde edilen kira gelirleriyle finanse edildiği belirtildi.

İçindekiler
1 Piyasa gerilerken alım yaptı
2 Gayrimenkul geliri ile Bitcoin stratejisi birleşiyor
3 Yeni hedefler ve riskler öne çıktı

Piyasa gerilerken alım yaptı

Cardone Capital ayın başlarında 282 BTC daha satın aldı. Söz konusu alımın işlem anındaki değeri yaklaşık 18 milyon dolar olarak kayda geçti. Böylece şirketin elindeki toplam Bitcoin miktarı 2.700 BTC eşiğini aşarken, bilançosundaki Bitcoin varlığının yaklaşık 200 milyon dolara ulaştığı aktarıldı.

Grant Cardone, şirketin mülklerden elde edilen nakit akışını güçlendirdiğini ve Bitcoin fiyatı düştükçe daha fazla alım yaptığını söyledi.

Cardone Capital, binlerce konut birimi ve ofis mülkünden oluşan gayrimenkul portföyüyle birlikte Bitcoin birikimini aynı yapı içinde yürütüyor. Şirket, alımlarında borç yerine düzenli kira gelirini kullanırken, farklı piyasa dönemlerinde istikrarlı bir birikim ritmi izlemeyi tercih ediyor.

Gayrimenkul geliri ile Bitcoin stratejisi birleşiyor

Şirketin modeli, gelir üreten fiziksel varlıklarla dijital varlıkları bir araya getiriyor. Apartman kiralarından sağlanan düzenli nakit akışı doğrudan Bitcoin alımlarına yönlendirilirken, bu yöntemle zamanlama riskinin azaltılması ve portföy büyümesinin daha dengeli ilerlemesi hedefleniyor.

Mini sözlük: REIT, gelir getiren gayrimenkullere yatırım yapan ve çoğu zaman düzenli kira geliri ile temettü odaklı çalışan gayrimenkul yatırım ortaklığı yapısını ifade eder. Cardone Capital, kendi modelinin bu geleneksel yapılardan farklı olarak kira gelirini doğrudan Bitcoin birikimine yönlendirdiğini savunuyor.

Cardone Capital bu yapının, sermaye piyasalarından fon toplayan kurumsal hazine modellerinden ayrıştığını vurguluyor. Şirket, hisse sulandırmasına başvurmadan ve borç vadelerine daha az bağımlı kalarak alım yapabildiğini öne sürüyor. Bu çerçevede hedeflenen getiri aralığı yüzde 22 ile yüzde 32 arasında verildi.

BaşlıkCardone Capital modeliGeleneksel kurumsal model
Fon kaynağıKira geliriSermaye piyasaları ve dış finansman
Son ek alım282 BTCBelirtilmedi
Toplam Bitcoin varlığı2.700 BTC’nin üzeriBelirtilmedi

Yeni hedefler ve riskler öne çıktı

Grant Cardone, şirketin bu yıl 3.000 BTC seviyesine ulaşmasını, daha uzun vadede ise 10.000 BTC biriktirmesini hedefliyor. Ayrıca Bitcoin odaklı, halka açık bir gayrimenkul şirketi planı üzerinde durduğu ve 2026 için 189.425 dolarlık Bitcoin fiyat hedefini koruduğu ifade edildi.

Grant Cardone, düşüş dönemlerinde asıl odağın güçlü nakit akışı ve uzun vadeli varlık büyümesi olduğunu vurguluyor.

Buna karşın strateji, Bitcoin fiyatındaki sert dalgalanmalara açık kalmayı sürdürüyor. Özellikle giriş seviyesi daha yüksek olan şirketler açısından 59.000 dolar civarındaki testler bilançolar üzerinde baskı oluşturabiliyor. Cardone Capital ise fiyat geri çekilmelerini birikim fırsatı olarak değerlendirmeyi sürdürüyor.

Şirketin karşı karşıya olduğu tek risk dijital varlık cephesiyle sınırlı değil. Gayrimenkul performansındaki zayıflama, kira gelirlerinde düşüş ve mülk değerlerindeki gerileme, yeni Bitcoin alımlarının hızını etkileyebilir. Buna rağmen Cardone Capital mevcut modelini koruyarak gayrimenkul gelirini Bitcoin birikimiyle eşleştirmeyi sürdürüyor.

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Onur Atam
By Onur Atam
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İnternet, Kripto Para Teknolojileri ve Yeni Nesil Finansal Teknolojiler başlıca ilgi alanları arasında. Avukat, Bilişim Hukuku ve Ticaret Hukuku başlıca çalışma alanları.
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