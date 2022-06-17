Kripto para analisti, Bitcoin (BTC) adına kısa vadeli kritik fiyat seviyelerine işaret etti ve güncel teknik görünümü değerlendirdi.

Okuma Süresi: 2 Dakika

Sosyal medyada “Rekt Capital” kullanıcı ismi ile bilinen kripto para analisti, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlar ile BTC adına kritik fiyat seviyelerine işaret etti ve güncel teknik görünümü değerlendirdi. Analist, Bitcoin’de 200 haftalık hareketli ortalamanın oldukça önemli olduğunu ifade etti ve bu seviyelerin kaybedilmesi durumunda Bitcoin’in değer kayıplarına hız kazandırabileceğini belirtti.

Analist, Kritik Fiyat Seviyelerine İşaret Etti

Kripto para analisti, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlar ile BTC adına kritik fiyat seviyelerine işaret etti ve güncel teknik görünümü değerlendirdi. Bitcoin adına 200 haftalık hareketli ortalamanın oldukça önemli olduğunu ifade eden analist, bu kritik seviyelerinin kaybedilmesi durumunda BTC‘de değer kayıplarının hız kazanabileceğini savundu.

Ayrıca kripto para analisti, Bitcoin‘in göreceli güç endeksinin (RSI) de 2015 ve 2018 ayı piyasalarının dip seviyelerine önemli ölçüde yaklaşmakta olduğunu da ifadelerine ekledi.

Kripto Para Piyasasında Son Durum

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), hafta içerisinde güçlü bir düşüş ivmesi yakaladı ve kaydettiği son düşüş yönlü fiyat hareketleri ile birlikte 20.700 dolar seviyelerine geriledi. Piyasadaki çoğu kripto para birimi, hafta içerisinde değer kayıplarına hız kazandırdı. Ethereum (ETH), son 24 saatte kaydettiği değer kayıplarının ardından 1.090 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kripto para piyasasının toplam değeri, 938 milyar dolara geriledi. Öte yandan Coinglass verilerine göre ise kripto para piyasasında, son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ortalama 200 milyon dolar değerinde short ve long pozisyon tasfiye oldu.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolaysıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.