Kayıt Banner
Avalanche (AVAX)

AVAX cephesinde sert çöküş derinleşti! Şirketin geleceğinde neler yaşanabilir?

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Avalanche Treasury Corp, faaliyetlerini sürdürme gücü konusunda ciddi belirsizlik açıkladı.
  • 📉 Şirketin AVAX varlıkları 265 milyon dolarlık maliyetten yaklaşık 123 milyon dolara geriledi ve $AVAX odaklı model baskı altına girdi.
  • 💸 Hisse fiyatı ek bildirimlerin ardından 10 doların üstünden 0,73 doların altına indi.
  • 📊 AVAX rezervi taşıyan diğer şirketlerde de son bir yılda benzer sert değer kayıpları görüldü.
İlayda Peker
İlayda Peker

Avalanche Treasury Corp, düzenleyici kurumlara yaptığı bildirimde yıl sonuna kadar faaliyetlerini sürdürme kabiliyeti konusunda ciddi belirsizlik bulunduğunu açıkladı. Şirket, düşen AVAX fiyatlarının bilanço üzerinde ağır baskı yarattığını, önemli zararlar oluştuğunu ve likidite sıkışıklığının arttığını belirtti.

İçindekiler
1 AVAX varlıklarındaki değer kaybı bilançoyu zorladı
2 Hisse performansı sert şekilde bozuldu
3 Teminat yapısı riski artırdı
4 Benzer stratejiyi izleyen şirketlerde de gerileme görüldü

AVAX varlıklarındaki değer kaybı bilançoyu zorladı

Şirket, geçen yılki genişleme döneminde yaklaşık 1 milyar dolar değerinde büyük bir AVAX hazinesiyle öne çıkmıştı. Ancak piyasa koşullarının tersine dönmesiyle birlikte bu varlıkların değeri son aylarda sert biçimde geriledi. Bu düşüşün ardından şirketin piyasa değeri 30 milyon doların da altına indi.

Faaliyet birimi, yalnızca bir çeyrekte AVAX değer düşüklüğü nedeniyle 26 milyon doların üzerinde zarar yazdı. Şirketin yaklaşık 265 milyon dolara aldığı AVAX varlıklarının değeri 123 milyon dolar seviyesine kadar indi. Böylece elde tutulan dijital varlıkların güncel değeri, ilk alım maliyetinin oldukça altında kaldı.

Avalanche Treasury Corp, mevcut koşulların işletmenin sürekliliği konusunda ciddi şüphe doğurduğunu ve finansal istikrar üzerindeki belirsizliğin devam ettiğini bildirdi.

AVAX fiyatı bu yıl yüzde 47 gerilerken son 12 ayda kayıp yaklaşık üçte ikiye ulaştı. Bu tablo, şirketin hazine stratejisini zayıflatırken finansal hareket alanını da daralttı. Avalanche Treasury Corp, bu koşulların şirketin sürdürülebilirliği açısından sürekli bir risk oluşturduğunu kayda geçirdi.

Hisse performansı sert şekilde bozuldu

Avalanche Treasury Corp, bir özel amaçlı satın alma şirketiyle birleşmesinin ardından borsaya açılmıştı. İlk dönemde yüksek beklentiler öne çıksa da, şirketin AVAX maruziyeti ve mali yapısına ilişkin risklerin daha görünür hale gelmesi yatırımcı algısını tersine çevirdi. Hisse fiyatı ek bildirimlerin ardından birkaç gün içinde 10 doların üzerindeki seviyelerden 2 doların altına düştü.

Satış baskısı daha sonra da sürdü ve hisseler 0,73 doların altına indi. Böylece şirket hissesi bir ay içinde değerinin yüzde 90’ından fazlasını kaybetti. Bu sert düşüş, piyasanın AVAX odaklı hazine modelinin dayanıklılığına ilişkin kaygılarını yansıttı.

Teminat yapısı riski artırdı

Şirket, sahip olduğu AVAX varlıklarının önemli bir bölümünü kredi anlaşması kapsamında teminat olarak gösterdi. Toplam 13,8 milyon AVAX içinden yaklaşık 7,8 milyon tokenin teminata bağlanması, fiyat düşüşlerinin ek baskı yaratabileceği yönündeki endişeleri güçlendirdi.

Mini sözlük: SPAC, faaliyet gösteren bir şirketi sonradan satın alıp borsaya taşımak için kurulan özel amaçlı ortaklık yapısını ifade eder. Teminat ise kredi karşılığında gösterilen ve değer kaybı halinde ek yükümlülük doğurabilen varlıklardır.

Benzer stratejiyi izleyen şirketlerde de gerileme görüldü

AVAX ağırlıklı hazine stratejisi izleyen başka şirketlerde de benzer değer kayıpları dikkat çekti. AgriFORCE Growing Systems, AVAX One markasına geçiş yaptıktan sonra daha fazla AVAX alımı için büyük bir sermaye artırımı planı açıklamıştı. Buna rağmen şirketin piyasa değeri yaklaşık 43 milyon dolara geriledi.

Şirket hisseleri bu yıl yüzde 68, son bir yılda ise yüzde 90’dan fazla düştü. Sektör genelindeki veriler, büyük AVAX rezervi taşıyan şirketlerin değerlemelerinde ortak bir aşağı yönlü eğilime işaret ediyor. Daha önce piyasa iyimserliğiyle biriken bu rezervler, şimdi düşük varlık değerleri ve zayıflayan yatırımcı güveniyle karşı karşıya bulunuyor.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

AVAX 24 saatte %1,82 gerileyerek $6,14 seviyesine indi

Avalanche, 16 ve 17 Eylül tarihlerinde New York’ta düzenlenecek zirve öncesinde $6,07 seviyesinde işlem görüyor

Avalanche, 28 kuruluşun yer aldığı ödeme ağını 150’den fazla ülkede kullanıma açtı

Avalanche 6,90 dolar direncini test ederken kurumsal ilgi fiyatı destekledi

AVAX’ta 49% hedefi konuşuluyor! FIFA ortaklığının perde arkasında neler var?

Avalanche için sosyal medya duyarlılığı zayıfladı, AVAX $6,80 seviyesinde işlem görüyor

AVAX tüm zamanların en yüksek seviyesinden %95’ten fazla gerilerken analistler $3,50 ile $3,00 aralığını izliyor

Bu Haberi Paylaş
İlayda Peker
By İlayda Peker
Takip Et:
Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi Mezunu, Kitap sever.
Bir Önceki Yazı Analistler, XRP’de $0.65 ile $0.70 desteği korunursa $18 hedefinin gündemde kalacağını belirtiyor
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Analistler, XRP’de $0.65 ile $0.70 desteği korunursa $18 hedefinin gündemde kalacağını belirtiyor
RIPPLE (XRP)
JPMorgan, tokenizasyon ve programlanabilir paranın küresel finansta dönüşüm yaratabileceğini açıkladı
Gerçek Dünya Varlıkları (RWA)
RLUSD hacmi XRPL’de %52’ye ulaştı! XRP için masada hangi yeni tablo bulunuyor?
RIPPLE (XRP)
Dogecoin analizinde 2022 dip bölgesine benzer RSI sinyaliyle $0.70 hedefi gündeme taşındı
DOGECOIN (DOGE)
Strategy hissesi, yeni sermaye planına rağmen %8’den fazla düşerek $84,68 seviyesinde kapandı
BITCOIN (BTC)
Lost your password?