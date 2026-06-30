AVAX cephesinde sert çöküş derinleşti! Şirketin geleceğinde neler yaşanabilir?

Avalanche Treasury Corp, düzenleyici kurumlara yaptığı bildirimde yıl sonuna kadar faaliyetlerini sürdürme kabiliyeti konusunda ciddi belirsizlik bulunduğunu açıkladı. Şirket, düşen AVAX fiyatlarının bilanço üzerinde ağır baskı yarattığını, önemli zararlar oluştuğunu ve likidite sıkışıklığının arttığını belirtti.

AVAX varlıklarındaki değer kaybı bilançoyu zorladı

Şirket, geçen yılki genişleme döneminde yaklaşık 1 milyar dolar değerinde büyük bir AVAX hazinesiyle öne çıkmıştı. Ancak piyasa koşullarının tersine dönmesiyle birlikte bu varlıkların değeri son aylarda sert biçimde geriledi. Bu düşüşün ardından şirketin piyasa değeri 30 milyon doların da altına indi.

Faaliyet birimi, yalnızca bir çeyrekte AVAX değer düşüklüğü nedeniyle 26 milyon doların üzerinde zarar yazdı. Şirketin yaklaşık 265 milyon dolara aldığı AVAX varlıklarının değeri 123 milyon dolar seviyesine kadar indi. Böylece elde tutulan dijital varlıkların güncel değeri, ilk alım maliyetinin oldukça altında kaldı.

Avalanche Treasury Corp, mevcut koşulların işletmenin sürekliliği konusunda ciddi şüphe doğurduğunu ve finansal istikrar üzerindeki belirsizliğin devam ettiğini bildirdi.

AVAX fiyatı bu yıl yüzde 47 gerilerken son 12 ayda kayıp yaklaşık üçte ikiye ulaştı. Bu tablo, şirketin hazine stratejisini zayıflatırken finansal hareket alanını da daralttı. Avalanche Treasury Corp, bu koşulların şirketin sürdürülebilirliği açısından sürekli bir risk oluşturduğunu kayda geçirdi.

Hisse performansı sert şekilde bozuldu

Avalanche Treasury Corp, bir özel amaçlı satın alma şirketiyle birleşmesinin ardından borsaya açılmıştı. İlk dönemde yüksek beklentiler öne çıksa da, şirketin AVAX maruziyeti ve mali yapısına ilişkin risklerin daha görünür hale gelmesi yatırımcı algısını tersine çevirdi. Hisse fiyatı ek bildirimlerin ardından birkaç gün içinde 10 doların üzerindeki seviyelerden 2 doların altına düştü.

Satış baskısı daha sonra da sürdü ve hisseler 0,73 doların altına indi. Böylece şirket hissesi bir ay içinde değerinin yüzde 90’ından fazlasını kaybetti. Bu sert düşüş, piyasanın AVAX odaklı hazine modelinin dayanıklılığına ilişkin kaygılarını yansıttı.

Teminat yapısı riski artırdı

Şirket, sahip olduğu AVAX varlıklarının önemli bir bölümünü kredi anlaşması kapsamında teminat olarak gösterdi. Toplam 13,8 milyon AVAX içinden yaklaşık 7,8 milyon tokenin teminata bağlanması, fiyat düşüşlerinin ek baskı yaratabileceği yönündeki endişeleri güçlendirdi.

Mini sözlük: SPAC, faaliyet gösteren bir şirketi sonradan satın alıp borsaya taşımak için kurulan özel amaçlı ortaklık yapısını ifade eder. Teminat ise kredi karşılığında gösterilen ve değer kaybı halinde ek yükümlülük doğurabilen varlıklardır.

Benzer stratejiyi izleyen şirketlerde de gerileme görüldü

AVAX ağırlıklı hazine stratejisi izleyen başka şirketlerde de benzer değer kayıpları dikkat çekti. AgriFORCE Growing Systems, AVAX One markasına geçiş yaptıktan sonra daha fazla AVAX alımı için büyük bir sermaye artırımı planı açıklamıştı. Buna rağmen şirketin piyasa değeri yaklaşık 43 milyon dolara geriledi.

Şirket hisseleri bu yıl yüzde 68, son bir yılda ise yüzde 90’dan fazla düştü. Sektör genelindeki veriler, büyük AVAX rezervi taşıyan şirketlerin değerlemelerinde ortak bir aşağı yönlü eğilime işaret ediyor. Daha önce piyasa iyimserliğiyle biriken bu rezervler, şimdi düşük varlık değerleri ve zayıflayan yatırımcı güveniyle karşı karşıya bulunuyor.