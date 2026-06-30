Analistler, XRP’de $0.65 ile $0.70 desteği korunursa $18 hedefinin gündemde kalacağını belirtiyor

XRP fiyatındaki zayıf seyre rağmen bazı analistler uzun vadeli yükseliş ihtimalinin masada kalmaya devam ettiğini düşünüyor. Piyasada aylar süren yatay hareket nedeniyle güven kaybı öne çıksa da, değerlendirmeler kritik destek seviyelerinin korunması halinde tablonun değişebileceğine işaret ediyor.

XRP için öne çıkan destek bölgesi

Kripto analisti Crypto Tolga, XRP çevresinde artan karamsarlığın uzun vadede güçlü bir kırılmanın zeminini hazırlayabileceğini savunuyor. Tolga’ya göre bu döngü, önceki dönemlerden farklı ilerliyor ve $0.65 ile $0.70 aralığı XRP için en kritik destek bölgesi niteliği taşıyor.

Crypto Tolga, $0.65 ile $0.70 aralığının bu döngünün ana dip bölgesi olarak korunması halinde XRP’nin en güçlü yükseliş dönemlerinden birine hazırlanabileceğini öngörüyor.

Analiste göre bu bölge geçerliliğini koruduğu sürece uzun vadede $18 hedefi yeniden gündeme gelebilir. XRP’nin yaklaşık $1.06 seviyesindeki fiyatı baz alındığında, $18 seviyesi mevcut düzeye göre yaklaşık yüzde 1.600’lük bir artış anlamına geliyor.

Bu tahmin oldukça iddialı görünse de, beklentinin arkasında piyasa koşullarında iyileşme, kurumsal benimsenmede artış ve XRP Ledger ekosistemindeki genişleme yer alıyor. XRP Ledger, Ripple ekosistemiyle bağlantılı, ödemeler ve varlık transferleri için kullanılan açık kaynaklı bir blokzincir altyapısı olarak biliniyor.

Geçmiş fiyat hareketleri ve piyasa yapısı

Analistlerin olumlu yaklaşımında XRP’nin geçmiş fiyat davranışı da etkili oluyor. Varlık, uzun süren sıkışma dönemlerinin ardından daha önce sert yükselişler göstermişti. Bu nedenle bazı yatırımcılar, benzer bir kırılmanın yeniden yaşanabileceğini değerlendiriyor.

Mini sözlük: Açık pozisyon, vadeli işlem sözleşmelerinde henüz kapatılmamış toplam pozisyon miktarını ifade eder. Zincir üstü aktivite ise blokzincir üzerindeki transfer, cüzdan etkileşimi ve ağ kullanım verilerini kapsar.

Son piyasa verileri de temkinli iyimserliği destekleyen unsurlar arasında gösteriliyor. Vadeli işlemlerde açık pozisyonun belirgin şekilde gerilemesi, kaldıraç kullanan yatırımcıların piyasadan çıktığını ortaya koyarken XRP buna rağmen psikolojik açıdan önemli görülen $1.00 seviyesinin üzerinde kalmayı başardı.

$1.10 seviyesi kısa vadede belirleyici olabilir

Buna karşılık zincir üstü aktivitede artış görülmesi, talebin daha çok spot alımlarla desteklendiğine işaret ediyor. Birçok analist, spekülatif kaldıraç yerine doğrudan alımların öne çıktığı bu yapıyı daha sağlıklı ve daha sürdürülebilir buluyor.

Piyasadaki iyimserliğin güç kazanabilmesi için XRP’nin önce $1.10 direncini aşması gerekiyor; bu seviyenin üzerinde gelecek net bir kırılma, fiyat hareketine yeniden ivme kazandırabilir.

Kısa vadede $1.10 seviyesi en önemli teknik eşik olarak izleniyor. Bu bariyer aşılmadığı sürece XRP’nin belirli bir bant içinde hareket etmesi ve alıcıların yeni bir yükseliş denemesi için güç toplamaya çalışması bekleniyor. Buna karşın $0.65 ile $0.70 bölgesi korunursa ve genel kripto para piyasasında yeni bir yükseliş eğilimi başlarsa, analistler uzun vadede çok daha güçlü bir hareket alanı oluşabileceğini düşünüyor.