SEC, mutlak bir galibiyet için elinden geleni yapıyor. Binance sıraya alındı ve Ripple davasının sonucuna göre daha fazla soruşturma görebiliriz.

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Token satışıyla alakalı açılan kayıtsız menkul kıymet davası tam gaz devam ediyor. Taraflardan yapılan açıklamalar, mahkemelere sunulan talepler ve daha fazlası 18 ay boyunca yatırımcıların adeta rüyalarına girdi. Elbette bir gün davanın bittiği müjdesini de vereceğiz ancak şimdilik kör düğüm çözülmüş değil.

Ripple Davasında Son Gelişmeler

Hakkında çok konuşulan dava on sekizinci ayına girerken, Ripple Labs, SEC’in Ripple Davalılarının Dördüncü RFA (Düzenleyici Esneklik Yasası) Setine verdiği yanıtlardaki eksikliklerle ilgili bir yanıt verdi. Ripple hukuk ekibi ayrıca James K. Filan tarafından bildirildiği üzere SEC’den gelen “eksik” yanıtları kınayan destekleyici bir yanıt sundu.

Cevap, Ripple‘ın Yargıç Netburn’ün OIEA ve FinHub tarafından alınan XRP hakkındaki soruşturmaları incelemesini sağlamaya çalışmasıyla başlıyor. Savunan tarafın avukatları, SEC’in “piyasa katılımcısı”, “OIEA Talebi” ve “FinHub Talebi” terimlerini “anlamama” cevabı karşısında şaşkına döndü. Sanıklar ayrıca SEC’in bu RFA’ları “kasıtlı olarak yanlış okuduğunu” iddia etti. “Dijital Varlıklara İlişkin Etik Rehberine” atıfta bulunan Ripple avukatları, SEC’den XRP varlıklarını hedefleyen bir iç ticaret politikası oluşturmayı kabul etmesini istedi.

SEC ve Kripto Endüstrisi

Reuters’ın bir araştırma raporu yayınlamasından bir gün sonra Binance borsasının SEC’in incelemesine girdiği haberi dolaşıma sokuldu. Reuters raporunda “Beş yıl boyunca dünyanın en büyük kripto para borsası Binance, en az 2,35 milyar dolarlık yasadışı fonların aklanması için bir kanal görevi gördü” ifadeleri yer alıyordu. Hem BNB satışının kayıtsız menkul kıymet olma ihtimali hem de kara para aklamayla alakalı potansiyel soruşturmalar kripto para piyasalarını baskılamaya devam edebilir.

6 Haziran’da yayınlanan Bloomberg raporu, BNB satışıyla alakalı soruşturmanın yakında başlayabileceğini söylüyor. Bu nedenle, geriye dönüp bakıldığında, kripto piyasasının mevcut atmosferi korku ve belirsizlikle dolu görünüyor.

Ripple davasından çıkacak sonuç başta Binance’ın BNB’si olmak üzere çok sayıda kripto parayı yakından ilgilendirecek. SEC bu sebeple mutlak bir zafer için elinden geleni yapıyor.