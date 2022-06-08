X
Al / Sat
Takip Ettiğimiz NFT & Metaverse Projeleri Burada!


Ripple (XRP) Davasında Son Gelişmeler! 18 Ay Geride Kaldı!

SEC, mutlak bir galibiyet için elinden geleni yapıyor. Binance sıraya alındı ve Ripple davasının sonucuna göre daha fazla soruşturma görebiliriz.
21:25
8 Haziran 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Token satışıyla alakalı açılan kayıtsız menkul kıymet davası tam gaz devam ediyor. Taraflardan yapılan açıklamalar, mahkemelere sunulan talepler ve daha fazlası 18 ay boyunca yatırımcıların adeta rüyalarına girdi. Elbette bir gün davanın bittiği müjdesini de vereceğiz ancak şimdilik kör düğüm çözülmüş değil.

Ripple Davasında Son Gelişmeler

Hakkında çok konuşulan dava on sekizinci ayına girerken, Ripple Labs, SEC’in Ripple Davalılarının Dördüncü RFA (Düzenleyici Esneklik Yasası) Setine verdiği yanıtlardaki eksikliklerle ilgili bir yanıt verdi. Ripple hukuk ekibi ayrıca James K. Filan tarafından bildirildiği üzere SEC’den gelen “eksik” yanıtları kınayan destekleyici bir yanıt sundu.

Cevap, Ripple‘ın Yargıç Netburn’ün OIEA ve FinHub tarafından alınan XRP hakkındaki soruşturmaları incelemesini sağlamaya çalışmasıyla başlıyor. Savunan tarafın avukatları, SEC’in “piyasa katılımcısı”, “OIEA Talebi” ve “FinHub Talebi” terimlerini “anlamama” cevabı karşısında şaşkına döndü. Sanıklar ayrıca SEC’in bu RFA’ları “kasıtlı olarak yanlış okuduğunu” iddia etti. “Dijital Varlıklara İlişkin Etik Rehberine” atıfta bulunan Ripple avukatları, SEC’den XRP varlıklarını hedefleyen bir iç ticaret politikası oluşturmayı kabul etmesini istedi.

SEC ve Kripto Endüstrisi

Reuters’ın bir araştırma raporu yayınlamasından bir gün sonra Binance borsasının SEC’in incelemesine girdiği haberi dolaşıma sokuldu. Reuters raporunda “Beş yıl boyunca dünyanın en büyük kripto para borsası Binance, en az 2,35 milyar dolarlık yasadışı fonların aklanması için bir kanal görevi gördü” ifadeleri yer alıyordu. Hem BNB satışının kayıtsız menkul kıymet olma ihtimali hem de kara para aklamayla alakalı potansiyel soruşturmalar kripto para piyasalarını baskılamaya devam edebilir.

6 Haziran’da yayınlanan Bloomberg raporu, BNB satışıyla alakalı soruşturmanın yakında başlayabileceğini söylüyor. Bu nedenle, geriye dönüp bakıldığında, kripto piyasasının mevcut atmosferi korku ve belirsizlikle dolu görünüyor.

Ripple davasından çıkacak sonuç başta Binance’ın BNB’si olmak üzere çok sayıda kripto parayı yakından ilgilendirecek. SEC bu sebeple mutlak bir zafer için elinden geleni yapıyor.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Kripto Para Çeşitleri! Hangi Tip Kripto Paraya Yatırım Yapılmalı?
Kripto Para Çeşitleri! Hangi Tip Kripto Paraya Yatırım Yapılmalı?
AZUKİ Neden Düştü? ZAGABOND Dolandırıcı mı?
AZUKİ Neden Düştü? ZAGABOND Dolandırıcı mı?
Aylar Önce Terra UST Kurucusunu Böyle Uyardı! Umursanmadı!
Aylar Önce Terra UST Kurucusunu Böyle Uyardı! Umursanmadı!
Terra UST Çöküşünden Çıkarılacak Dersler!
Terra UST Çöküşünden Çıkarılacak Dersler!
Kripto Para Psikolojisi! Altcoin, Bitcoin Oynamak!
Kripto Para Psikolojisi! Altcoin, Bitcoin Oynamak!
Kapalı Kapılar Ardında: “Sevgili Bitcoin CEO’su, Lütfen PoS’a Geçer Misin?”
Kapalı Kapılar Ardında: “Sevgili Bitcoin CEO’su, Lütfen PoS’a Geçer Misin?”
Müzik NFT Platformları: Gelecekte Bizi Neler Bekliyor?
Müzik NFT Platformları: Gelecekte Bizi Neler Bekliyor?
NFT ve Metaverse Karşıtlarının Argümanları!
NFT ve Metaverse Karşıtlarının Argümanları!
İlgili Yazılar
Bu Altcoin Bir Alanda Daha Ödeme Yöntemi Oluyor!
Bu Altcoin Bir Alanda Daha Ödeme Yöntemi Oluyor!
Altcoin’lerde Son Durum: Ethereum, AVAX ve XRP!
Altcoin’lerde Son Durum: Ethereum, AVAX ve XRP!
Ripple (XRP) CEO’su Gelecek Hakkında Konuştu!
Ripple (XRP) CEO’su Gelecek Hakkında Konuştu!
Ripple Davasındaki Son Gelişmeler! XRP Tahminleri!
Ripple Davasındaki Son Gelişmeler! XRP Tahminleri!
Blockchain Analitik Firması, Güncel Verileri Paylaştı: XRP Balinaları Yeniden Devrede!
Blockchain Analitik Firması, Güncel Verileri Paylaştı: XRP Balinaları Yeniden Devrede!
Ripple (XRP) Davasında Sıcak Gelişme: Ek Süre Verildi!
Ripple (XRP) Davasında Sıcak Gelişme: Ek Süre Verildi!
Gürcistan’dan Ripple Çıkarması: İşte Ayrıntılar!
Gürcistan’dan Ripple Çıkarması: İşte Ayrıntılar!
Avukat Jeremy Hogan’dan Açıklamalar: “SEC-Ripple Davası, Yakın Zamanda Sonuçlanabilir!”
Avukat Jeremy Hogan’dan Açıklamalar: “SEC-Ripple Davası, Yakın Zamanda Sonuçlanabilir!”
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Güncel NFT Haberleri
Goblintown NFT BAYC’i Tahtından Etti
Fırsattan İstifade Mi? NFT ve Metaverse!
Bu Altcoinin Oyunu 194 Milyon Kullanıcıya Sunuluyor!
Hong Konglu Düzenleyiciden Dikkat Çeken NFT Uyarısı
Son Teknik Analizler
MANA Token Grafik! Decentraland (MANA) Fiyat Tahminleri!
Cardano Fiyat Analizi: Bu Seviyenin Geçilmesi ADA’ya Ralli Getirebilir!
Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) ve Ripple (XRP) Grafik! Fiyat Tahminleri!
Teknik Analiz: Bitcoin'de (BTC) Bu Seviye Kritik Öneme Sahip! İşte Destek ve Direnç Seviyeleri
Teknik Analiz: Bitcoin’de (BTC) Bu Seviye Kritik Öneme Sahip! İşte Destek ve Direnç Seviyeleri
Güncel DEFI Gelişmeleri
Ünlü İsimden Dikkat Çeken DeFi Açıklaması!
DeFi Köprüsü! Bankacılık Devinden Önemli Kripto Para Adımı!
Sadece LUNA ve UST Değil! 28 Milyar Dolar Daha Eridi!
WhaleStats Açıkladı: Ethereum Balinaları Chainlink (LINK) ve Bu 3 DeFi Altcoin'ini Biriktiriyor
WhaleStats Açıkladı: Ethereum Balinaları Chainlink (LINK) ve Bu 3 DeFi Altcoin’ini Biriktiriyor
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022