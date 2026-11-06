RIPPLE (XRP)

XRP Ledger, 3.3.0 güncellemesi sonrası bellek kullanımını %23 azalttı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 xrpld 3.3.0 sonrası $XRP Ledger düğümlerinde bellek kullanımı %23’e kadar azaldı.
  • 📌 Geliştiriciler, sorunun bellek sızıntısından değil tahsis edilen belleğin sistemde tutulmasından kaynaklandığını açıkladı.
  • 🛠️ 4 Kasım 2026’da etkinleşen fixCleanup paketi, vault, NFT, AMM ve lending bileşenlerinde ek düzeltmeler getirdi.
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç
Memetoro

XRP Ledger ağında çalışan düğümlerin bellek kullanımı, xrpld 3.3.0 sürümünün yayımlanmasının ardından %23’e kadar geriledi. Ağın geliştirme tarafını yürüten RippleX ekibinden Valentin Balaschenko, bu düşüşün nasıl sağlandığını resmi blog yazısında ayrıntılı biçimde anlattı. XRP Ledger, XRP işlemlerini doğrulayan açık kaynaklı blokzincir altyapısı olarak biliniyor.

İçindekiler
1 Bellek sorununun kaynağı netleşti
2 Önbellek temizliği sonrası neden düşüş görülmedi
3 fixCleanup ve yeni düzeltmeler devreye alındı

Bellek sorununun kaynağı netleşti

Ağ operatörleri, 2025 yazının son döneminde doğrulayıcılarında artan bellek tüketimi gördü. Aynı yapılandırmaya sahip bazı düğümlerde bu artış yaşanırken, benzer kurulumdaki diğer sistemlerde aynı tablo oluşmadı. Farklı donanım platformlarında da benzer bildirimler geldi.

Yapılan inceleme sonunda sorunun doğrudan bir bellek sızıntısından kaynaklanmadığı anlaşıldı. Asıl nedenin, uygulamanın serbest bıraktığı belleğin bellek tahsis mekanizması tarafından tutulmaya devam edilmesi olduğu açıklandı. Bu soruna yönelik düzeltme xrpld 3.3.0 sürümünde devreye alındı.

Hussein Zangana, xrpld 3.3.0 sonrasında XRP Ledger düğümlerinde %23’e kadar bellek tasarrufu görüldüğünü, mevcut RAM maliyetleri düşünüldüğünde bu iyileştirmenin özellikle yararlı olduğunu söyledi.

Geliştiriciler, aynı dönemde tespit edilen bir bellek gerilemesinin birkaç hafta içinde giderildiğini de belirtti. Ancak bu özel sorunun operatörler açısından gözle görülür bir etki yaratmadığı, izlenen bellek davranışının bu gerilemeden önce de bulunduğu ve düzeltme sonrasında da sürdüğü kaydedildi.

Önbellek temizliği sonrası neden düşüş görülmedi

Operatörler, süresi dolan kayıtları temizleyen rutin önbellek taramasından sonra belleğin neden geri gelmediğini uzun süredir sorguluyordu. Son açıklama, düğümlerin ayırdığı belleğin uygulama tarafından bırakılmış olsa bile sistem düzeyinde hemen geri dönmemesi nedeniyle bu görünümün ortaya çıktığını gösterdi.

XRP Ledger Foundation topluluk direktörü Hussein Zangana, ölçümlerin hem dUNL dışı doğrulayıcılarda hem de standart düğümlerde yapıldığını, geçmiş veri yüküne göre tasarruf oranının %13 ile %23 arasında değiştiğini aktardı.

fixCleanup ve yeni düzeltmeler devreye alındı

Ağda fixCleanup değişikliği 4 Kasım 2026 tarihinde etkinleştirildi. Bu adımın XRP protokolünü güçlendirdiği ve çeşitli bileşenlerde iyileştirme sağladığı ifade edildi. Son paket, Single Asset Vaults, Lending Protocol, otomatik piyasa yapıcılar, izinli DEX yapısı, trust line sistemi, NFT’ler, MPT’ler, Escrow, Sponsorship, işlem imzalama ve yetki devri alanlarında bir dizi düzeltme içeriyor.

Mini sözlük: dUNL, varsayılan benzersiz düğüm listesi anlamına gelir ve XRP Ledger’da hangi doğrulayıcıların güvenilir kabul edildiğini belirleyen referans listedir. Single Asset Vaults ise tek bir varlığın kilitlendiği ve belirli kurallarla yönetildiği kasa yapısını ifade eder.

Yeni yükseltme, VaultClawback işleminin sahte hesap sahiplerini reddetmesini sağlıyor. Ayrıca VaultDeposit, VaultWithdraw ve VaultClawback işlemlerinde yuvarlama hesapları daha hassas hale getirildi. Böylece kasa varlıklarının eksik ya da fazla aktarılmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Yeni düzenleme, tamamen bozulmuş bir kasada sabit paylı çekim sırasında sıfır varlık taşınmasına izin veriyor ve işlemin başarısız olmasını engelliyor.

Paket kapsamında ayrıca bir IOU ihraççısının, kendi para birimiyle açılan NFT tekliflerinde kendi küresel dondurma kuralından muaf tutulması da sağlandı.

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Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği mezunu olan Çağrı, kripto para piyasaları ve blockchain teknolojilerine duyduğu ilgi doğrultusunda kripto para medyacılığı ve yazarlığına yönelmiştir.Son 7 yılda Bitcoin, altcoinler, dijital varlık piyasaları, blockchain ekosistemi ve teknoloji odaklı finansal gelişmeler üzerine 3.000’in üzerinde haber yayımlamıştır. Sektördeki güncel gelişmeleri yakından takip eden Çağrı, karmaşık piyasa hareketlerini ve teknolojik yenilikleri anlaşılır, güncel ve okuyucu odaklı içeriklerle ele almaktadır.
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