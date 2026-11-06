Zcash, NU7 güncellemesini ana ağda devreye aldı

Zcash, uzun süredir beklenen NU7 güncellemesini bugün erken saatlerde 3.543.405 numaralı blokta ana ağda etkinleştirdi. Gizlilik odaklı kripto para ağı, uzun vadeli güvenlik mekanizmalarını doğrudan protokole yerleştiren ilk proje olarak öne çıktı. Bu adım, madencilik ödüllerinin zamanla sıfıra yaklaşmasının ardından ağın nasıl sürdürüleceğine ilişkin tartışmalara yanıt vermeyi amaçlıyor.

Güncellemenin teknik değişiklikleri

NU7 ile birlikte ağın blok üretim süresi 75 saniyeden 25 saniyeye indirildi. Böylece Zcash ağının işlem temposu üç kat hızlandı. Buna karşılık toplam arz sınırı 21 milyon ZEC olarak korunurken, madencilik ödülleri de kademeli biçimde düşürüldü.

Güncelleme ayrıca eski işlem türlerini devre dışı bıraktı. Bu kapsamda Sprout gibi eski havuzlarda kalan coin’ler artık kullanılamaz hale geldi. Geliştiriciler bu değişikliğin kod tabanının daha istikrarlı çalışması için uygulandığını aktardı.

Mini sözlük: ZIP 237, Zcash ağında teknik ve ekonomik kuralları tanımlayan bir iyileştirme önerisidir. Zcash Improvement Proposal olarak bilinen bu belgeler, ağdaki değişikliklerin topluluk ve geliştiriciler tarafından ortak çerçevede değerlendirilmesini sağlar.

Topluluk tartışması ve hibe programı

Sürdürülebilirlik girişiminin bir parçası olarak 50.000 ZEC büyüklüğündeki Zcash Community Grant programı da gündemde yer aldı. İlk aşamada Shielded Labs, yarılanma modelinin tamamen terk edilmesini ve sabit ihraç eğrisine geçilmesini önermişti. Ancak bu yaklaşım, büyük yatırımcılar arasında olumsuz karşılandı.

Shielded Labs, Zooko Wilcox’un ekipte bulunmasının ihraç eğrisini tek taraflı değiştirme yetkisi vermediğini, bu konuda ancak kamusal tartışma yoluyla uzlaşma kurulabileceğini vurguladı.

Daha sonra geliştiriciler, ZIP 237 üzerinden kodu topluluğun tercihine uyarladı. Zcash’in kurucuları arasında yer alan Zooko Wilcox da güncellemeyi kısa bir mesajla karşıladı.

Zooko Wilcox, NU7’nin devreye girmesinin ardından “Herkese mutlu NU7” mesajını paylaştı.

Piyasa tepkisi ve fiyat beklentileri

Güncelleme, Bitcoin‘in aynı dönemde yüzde 9 gerilediği sert satış dalgası sırasında yayımlandı. ZEC ise bu satış baskısı sırasında yüzde 5’e kadar değer kaybetti. Buna rağmen piyasanın ilk tepkisinin görece iyimser olduğu görüldü.

Kripto yatırımcısı Chris Burniske, ZEC/BTC paritesinin gelecekteki yön açısından izlenmesi gereken temel gösterge olduğunu söyledi. Analist Taiki Maeda ise ZEC için hedefin Bitcoin’in piyasa değerinin yüzde 2’sine ulaşmak olduğunu öngörüyor. Bu seviye, yıl sonu için yaklaşık 2.000 dolarlık bir fiyata işaret ediyor.